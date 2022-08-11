迪士尼第三季財報數字亮眼，主題樂園表現出色；3大串流訂戶加總超車Netflix，年底無廣告版醞釀大漲
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迪士尼公布第三季財報，各項數字表現亮眼，而迪士尼也藉此宣佈了未來一系列的串流調整費用計畫。
迪士尼公布了今（2022）年第三季的財報，營收數字顯示成長了26%，這在很大程度歸功於迪士尼主題樂園在後疫情時代的需求攀升，民眾對迪士尼樂園已從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的低迷中猛烈反彈。
至於迪士尼近年積極發展的旗下串流平台Disney+，也強勢成長，會員數正式突破1.5億大關。然而，迪士尼仍表示將提高Disney+的會員價格，藉以降低未來用戶成長放緩的影響。
迪士尼的數字成長
截至7月2日，迪士尼的財報稱第三季季度營收為215億美元，對比去年同期增長26%，高過市場預期；能有此成績，得益於迪士尼樂園、體驗和產品部門的第三財季營收年增72%至74 億美元，較去年同期43億美元明顯大幅成長。
而迪士尼旗下串流平台Disney+，也在此一季度獲得1440萬的訂戶，大幅超越華爾街分析師預測的1000萬訂戶。Disney+在北美之外的國際訂戶成長最為明顯，增加了600萬訂戶，來到4920萬。截至7月2日，Disney+全球總訂戶正式達到1.521億。
Disney+訂戶的強勢增長，應該也與串流龍頭Netflix在2022年上半年減少訂戶有關，而且，華納兄弟也發現，在美國的HBO Max和Discovery+訂戶有所下降。至於迪士尼旗下串流平台目前的全球總訂戶為2.211億，其中包括Disney+、Disney+ Hotstar、Hulu和ESPN+，加總的訂戶已經超越了Netflix，Netflix在第二季結束時訂戶為2.207億。
對此，迪士尼執行長鮑勃・查佩克（Bob Chapek）表示：「迪士尼有一個出色的季度，我們的世界級創意和業務團隊在國內的迪士尼樂園表現出色，而直播體育收視率也大幅增加，Disney+用戶顯著增長。」
迪士尼近期的強勢反彈，也讓迪士尼董事會最近延長了鮑勃・查佩克的合約至2025年7月。
迪士尼旗下串流的一系列調漲
近年在COVID-19疫情的推波助瀾之下，好萊塢影視產業都將資源大量投入於串流平台，而「廣告訂閱方案」已是個大串流不可避免的趨勢，向來反對在串流平台中出現「廣告」的Netflix，也鬆口表示未來對於廣告的開放態度。
至於Netflix在串流市場的最大競爭對手Disney+，也宣布確立廣告訂閱方案，將於2022年12月8日推出帶有廣告計劃的收費方案「Disney+ Basic」，價格為每月7.99美元，價格低於無廣告的方案，至於Disney+無廣告版本的價格，屆時將上漲至每月10.99 美元，漲幅為38%，並將被稱為「Disney+ Premium」。
「Disney+ Basic」將以每小時約4分鐘的方式投放廣告。而迪士尼廣告銷售總裁莉塔費蘿（Rita Ferro）表示，此方案將從15秒和30秒的廣告開始，但隨著時間的推移，將擴展到「全套廣告產品」。至於Disney+不會接受政治或酒精廣告，也不會在孩子的個人資料中投放廣告或反對學前教育節目。
迪士尼預計，大多數Disney+的訂戶將選擇有廣告的便宜方案。外界分析，「Disney+ Basic」策略旨在減輕Disney+訂戶對無廣告計劃價格上漲的憤怒，以及不可避免的退訂潮。
除了Disney+之外，迪士尼也調整了旗下兩大串流平台Hulu、ESPN+的費用。ESPN+將在8月上調費用，從每月6.99美元漲價至9.99美元；而Hulu則是從10月10日起，將把有廣告的Hulu價格，從每月6.99美元提高至7.99美元，無廣告的方案價格，則將從每月12.99美元提高至14.99美元。
迪士尼在美國的「Disney Bundle」套餐方案也將微調，「Disney Bundle」包含有廣告的Hulu、無廣告的Disney+和ESPN+，將從每月13.99美元漲至14.99美元；至於「Disney Bundle」高級版方案——無廣告的Hulu、Disney+和ESPN+，將保持每月19.99美元的訂閱費用。
對於這一系列的調漲，迪士尼媒體與娛樂發行部執行長卡里姆・丹尼爾（Kareem Daniel）表示：「迪士尼憑藉新的廣告方案——Disney+和整個串流媒體產品組合的擴展計劃，將為各消費族群提供更多付費方案的選擇，並滿足觀眾的多樣化需求，同時吸引更多的訂戶。」
Disney+、Hulu和ESPN+獨立計劃
- Disney+ Basic（含廣告）：每月7.99美元
- Disney + Premium（無廣告）：每月10.99美元；每年109.99美元
- Hulu Basic（含廣告）：每月7.99美元；每年79.99美元
- Hulu Premium（無廣告）：每月14.99美元
- ESPN+：每月9.99美元；每年99.99美元
迪士尼套餐
- 基本（含廣告）：Disney+、Hulu：每月9.99美元
- 基本（含廣告）：Disney+、Hulu、ESPN+：每月12.99美元
- 舊版：Disney+（無廣告）、Hulu（有廣告）、ESPN+（有廣告）：每月14.99美元——僅限現有訂閱者
- 高級版：Disney+（無廣告）、Hulu（無廣告）、ESPN+（有廣告）：每月19.99美元
Hulu + 直播電視
- 基本：包括帶廣告的Hulu SVOD、帶廣告的Disney+、ESPN+：每月69.99美元
- 舊版：包括帶廣告的Hulu SVOD、Disney+無廣告、ESPN+：每月74.99美元（僅限現有訂閱者）
- 高級版：包括Hulu SVOD 無廣告、Disney+ 無廣告、ESPN+：每月82.99美元
新聞來源
- Disney Beats Quarterly Expectations, Disney+ Soars to 152 Million Subscribers（Variety）
- Disney+ Ad Plan Price and Launch Date Set — Along With Fee Hikes for Disney+ Premium, Hulu（Variety）
延伸閱讀
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- 串流龍頭Netflix訂戶銳減20萬重挫前景，將研擬推出「廣告服務」並打擊猖獗的「共用帳號」
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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