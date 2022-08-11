迪士尼第三季財報數字亮眼，主題樂園表現出色；3大串流訂戶加總超車Netflix，年底無廣告版醞釀大漲

迪士尼公布了今（2022）年第三季的財報，營收數字顯示成長了26%，這在很大程度歸功於迪士尼主題樂園在後疫情時代的需求攀升，民眾對迪士尼樂園已從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的低迷中猛烈反彈。

至於迪士尼近年積極發展的旗下串流平台Disney+，也強勢成長，會員數正式突破1.5億大關。然而，迪士尼仍表示將提高Disney+的會員價格，藉以降低未來用戶成長放緩的影響。

迪士尼的數字成長

截至7月2日，迪士尼的財報稱第三季季度營收為215億美元，對比去年同期增長26%，高過市場預期；能有此成績，得益於迪士尼樂園、體驗和產品部門的第三財季營收年增72%至74 億美元，較去年同期43億美元明顯大幅成長。

而迪士尼旗下串流平台 Disney+，也在此一季度 獲得1440萬的訂戶，大幅超越華爾街分析師預測的1000萬訂戶。Disney+在北美之外的國際訂戶成長最為明顯，增加了600萬訂戶，來到4920萬。截至7月2日，Disney+全球總訂戶正式達到1.521億。

Disney+訂戶的強勢增長，應該也與串流龍頭Netflix在2022年上半年減少訂戶有關，而且，華納兄弟也發現，在美國的HBO Max和Discovery+訂戶有所下降。至於迪士尼旗下串流平台目前的全球總訂戶為2.211億，其中包括Disney+、Disney+ Hotstar、Hulu和ESPN+，加總的訂戶已經超越了Netflix，Netflix在第二季結束時訂戶為2.207億。

對此，迪士尼執行長鮑勃・查佩克（Bob Chapek）表示：「迪士尼有一個出色的季度，我們的世界級創意和業務團隊在國內的迪士尼樂園表現出色，而直播體育收視率也大幅增加，Disney+用戶顯著增長。」

迪士尼近期的強勢反彈，也讓迪士尼董事會最近延長了鮑勃・查佩克的合約至2025年7月。

Photo Credit: AP / 達志影像 鮑勃・查佩克

迪士尼旗下串流的一系列調漲

近年在COVID-19疫情的推波助瀾之下，好萊塢影視產業都將資源大量投入於串流平台，而「廣告訂閱方案」已是個大串流不可避免的趨勢，向來反對在串流平台中出現「廣告」的Netflix，也鬆口表示未來對於廣告的開放態度。

至於Netflix在串流市場的最大競爭對手Disney+，也宣布確立廣告訂閱方案，將於2022年12月8日推出 帶有廣告計劃的收費方案「Disney+ Basic」，價格為每月7.99美元， 價格低於無廣告的方案，至於 Disney+無廣告版本的價格，屆時將上漲至每月10.99 美元，漲幅為38%，並將被稱為「Disney+ Premium」。

「Disney+ Basic」將以每小時約4分鐘的方式投放廣告。而迪士尼廣告銷售總裁莉塔費蘿（Rita Ferro）表示，此方案 將從15秒和30秒的廣告開始，但隨著時間的推移，將擴展到「全套廣告產品」。 至於Disney+不會接受政治或酒精廣告，也不會在孩子的個人資料中投放廣告或反對學前教育節目。

迪士尼預計，大多數Disney+的訂戶將選擇有廣告的便宜方案。 外界分析， 「Disney+ Basic」 策略旨在減輕Disney+訂戶對無廣告計劃價格上漲的憤怒，以及不可避免的退訂潮。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

除了Disney+之外，迪士尼也調整了旗下兩大串流平台Hulu、ESPN+的費用。ESPN+將在8月上調費用，從每月6.99美元漲價至9.99美元；而Hulu則是從10月10日起，將把有廣告的Hulu價格，從每月6.99美元提高至7.99美元，無廣告的方案價格，則將從每月12.99美元提高至14.99美元。

迪士尼在美國的「Disney Bundle」套餐方案也將微調，「Disney Bundle」包含有廣告的Hulu、無廣告的Disney+和ESPN+，將從每月13.99美元漲至14.99美元；至於「Disney Bundle」高級版方案——無廣告的Hulu、Disney+和ESPN+，將保持每月19.99美元的訂閱費用。

對於這一系列的調漲，迪士尼媒體與娛樂發行部執行長卡里姆・丹尼爾（Kareem Daniel）表示：「迪士尼憑藉 新的廣告方案——Disney+和整個串流媒體產品組合的擴展計劃，將為各消費族群提供更多付費方案的選擇，並滿足觀眾的多樣化需求，同時吸引更多的訂戶。」

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Disney+、Hulu和ESPN+獨立計劃

Disney+ Basic（含廣告）：每月7.99美元

Disney + Premium（無廣告）：每月10.99美元； 每年109.99美元

Hulu Basic（含廣告）：每月7.99美元； 每年79.99美元

Hulu Premium（無廣告）：每月14.99美元

ESPN+：每月9.99美元； 每年99.99美元

迪士尼套餐

基本（含廣告）：Disney+、Hulu：每月9.99美元

基本（含廣告）：Disney+、Hulu、ESPN+：每月12.99美元

舊版：Disney+（無廣告）、Hulu（有廣告）、ESPN+（有廣告）：每月14.99美元——僅限現有訂閱者

高級版：Disney+（無廣告）、Hulu（無廣告）、ESPN+（有廣告）：每月19.99美元

Hulu + 直播電視

基本：包括帶廣告的Hulu SVOD、帶廣告的Disney+、ESPN+：每月69.99美元

舊版：包括帶廣告的Hulu SVOD、Disney+無廣告、ESPN+：每月74.99美元（僅限現有訂閱者）

高級版：包括Hulu SVOD 無廣告、Disney+ 無廣告、ESPN+：每月82.99美元

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核稿編輯：翁世航