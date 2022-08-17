真的安全嗎？禁行機車、兩段式左轉有什麼問題？｜又！賈芯文S1EP25

文：蕭汎如

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今年（2022）7月9日，台灣機車路權促進會舉辦第1屆交通解嚴大遊行，提出包括全面廢除禁行機車、全面廢除強制兩段式左轉等5大訴求，期望透過遊行的方式，引起民眾的重視，也向政府傳達訴求。長年以來的機車路權問題，再度引起討論。針對目前內側車道禁行機車、兩段式左轉的規定，真的比較能保障機車騎士的安全嗎？如果全面開放，會不會也有其他問題？

禁行機車、兩段式左轉，對機車騎士造成哪些問題？

禁行機車的原意，是為了「車種分流」，希望透過汽機車各行其「道」，進一步降低意外的發生。然而，禁行機車的內側車道的確只有汽車行駛，但外側車道其實是汽機車的大混戰。在外側車道行進，機車還要面對更多突發狀況，例如：路邊違停的車輛突然開車門、要載客的公車或計程車突然往右切、在內側車道突然右轉的汽車，這些突發狀況，都讓「內側車道禁行機車」這個規定，對機車騎士的安全，似乎幫助有限。

至於機車兩段式左轉的規定，在交通比較繁忙的路口，因為汽機車車流量大，如果硬性規定要左轉的機車，一定要兩段轉彎，機車很容易因為待轉區不夠停，不得不停到路口其他地方，進而影響行車動線，這可能讓待轉區變成待撞區，反而會讓直行車輛和機車騎士，都面臨更大危險。

取消禁行機車、兩段式左轉規定，就能解決所有問題嗎？

答案是不一定。目前台灣各地政府有一些試辦計畫，例如桃園市，在某些試辦路段，取消內側禁行機車後，整體機車肇事的數量，下降大約4成左右。但是台北市取消禁行機車的路段，經過調查後，政府認為有些地方反而惡化。雖然交通的惡化，不一定是取消禁行機車所導致，但這個結果也的確讓是否取消禁行機車，有更多不確定性。

那麼取消機車兩段式左轉，是不是就更安全呢？目前也有不同聲音。事實上，兩段式左轉還是有好處，對於新手、路況不熟或是習慣騎慢車的騎士，可以多一個緩衝。如果全面取消兩段式左轉的話，也有很多實務面上的狀況，需要一起調整，不然仍有可能發生意外。

是否取消禁行機車、兩段式左轉規定，或許沒有簡單的單一答案，各地政府既然被賦予自行決策的權力，取消與否，應考量各地狀況，並加上實際的數據調查。同時，標誌的設置、用路人的教育、道路的設計都應一併考量，可能才是徹底改善道路安全問題的對策。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範