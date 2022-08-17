真的安全嗎？禁行機車、兩段式左轉有什麼問題？｜又！賈芯文S1EP25
我們想讓你知道的是
「內側車道禁行機車」的原意是讓「車種分流」，然而在外側車道並無分流效果；兩段式左轉則常有待轉區不敷使用的問題，現行規定不能完全保護機車騎士免於傷亡，而是否全面廢除兩項規定，也有不同的聲音。
文：蕭汎如
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今年（2022）7月9日，台灣機車路權促進會舉辦第1屆交通解嚴大遊行，提出包括全面廢除禁行機車、全面廢除強制兩段式左轉等5大訴求，期望透過遊行的方式，引起民眾的重視，也向政府傳達訴求。長年以來的機車路權問題，再度引起討論。針對目前內側車道禁行機車、兩段式左轉的規定，真的比較能保障機車騎士的安全嗎？如果全面開放，會不會也有其他問題？
禁行機車、兩段式左轉，對機車騎士造成哪些問題？
禁行機車的原意，是為了「車種分流」，希望透過汽機車各行其「道」，進一步降低意外的發生。然而，禁行機車的內側車道的確只有汽車行駛，但外側車道其實是汽機車的大混戰。在外側車道行進，機車還要面對更多突發狀況，例如：路邊違停的車輛突然開車門、要載客的公車或計程車突然往右切、在內側車道突然右轉的汽車，這些突發狀況，都讓「內側車道禁行機車」這個規定，對機車騎士的安全，似乎幫助有限。
至於機車兩段式左轉的規定，在交通比較繁忙的路口，因為汽機車車流量大，如果硬性規定要左轉的機車，一定要兩段轉彎，機車很容易因為待轉區不夠停，不得不停到路口其他地方，進而影響行車動線，這可能讓待轉區變成待撞區，反而會讓直行車輛和機車騎士，都面臨更大危險。
取消禁行機車、兩段式左轉規定，就能解決所有問題嗎？
答案是不一定。目前台灣各地政府有一些試辦計畫，例如桃園市，在某些試辦路段，取消內側禁行機車後，整體機車肇事的數量，下降大約4成左右。但是台北市取消禁行機車的路段，經過調查後，政府認為有些地方反而惡化。雖然交通的惡化，不一定是取消禁行機車所導致，但這個結果也的確讓是否取消禁行機車，有更多不確定性。
那麼取消機車兩段式左轉，是不是就更安全呢？目前也有不同聲音。事實上，兩段式左轉還是有好處，對於新手、路況不熟或是習慣騎慢車的騎士，可以多一個緩衝。如果全面取消兩段式左轉的話，也有很多實務面上的狀況，需要一起調整，不然仍有可能發生意外。
是否取消禁行機車、兩段式左轉規定，或許沒有簡單的單一答案，各地政府既然被賦予自行決策的權力，取消與否，應考量各地狀況，並加上實際的數據調查。同時，標誌的設置、用路人的教育、道路的設計都應一併考量，可能才是徹底改善道路安全問題的對策。
延伸閱讀
影片參考資料
- 機車解嚴革命中：年輕騎士爭路權，他們開啟哪些交通安全論爭？
- 王鼎棫／機車路權專題（上）：打破機車戒嚴？現行交通制度怎麼了？
- 王鼎棫／機車路權專題（下）：那些限制機車的規定，真的是歧視嗎？
- 機車路權有望擴大？交通部長：考慮放寬行駛內側車道、但仍不開放重機上國道
- 歷久不衰的機車王國—台灣機車科技系統研究
- 立法院 機車二段式左轉之研析
- 【P街訪】機車族要路權！廢除強制待轉你贊成嗎？
- 交通安全實證！這縣市取消「禁行機車」車禍降4成
- 交通解嚴大遊行 3000騎士訴求重機上國道、廢兩段式左轉
- 機車路權拓寬！交通部「為安全考量」擬開放行駛內車道
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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