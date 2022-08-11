台新金為併保德信與財政部達成和解，為「彰銀案」17年糾葛劃下句點
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過去紛擾十多年的彰銀經營權之爭，終於在台新金為併保德信人壽（現在的台新人壽）同意放手彰銀，並與財政部達成和解撤告後落幕。
（中央社）為彰銀經營權之爭，2014年底台新金和財政部對簿公堂，回顧台新金自2005年入主彰銀成為大股東，17年來彰銀案糾葛，終於在台新金為併保德信人壽（現在的台新人壽）同意放手彰銀，並與財政部達成和解撤告後落幕。
彰銀經營權歷經17年糾葛、7年纏訟劃下句點
台新金10日傍晚舉行重大訊息說明會宣布，台新金與財政部已達成解決爭端共識，台新金今天向最高法院撤回對財政部所提的「確認彰銀經營權契約關係存在」訴訟。歷經17年糾葛、7年纏訟劃下句點。
不過，早在5天前，台新金第3度公告轉讓彰銀137萬張股權，將採一般交易與鉅額逐筆交易兩種模式轉讓，有效轉讓期為8月8日至9月7日，一旦順利完成，台新金對彰銀持股有望降至7.2%。根據證交所10日公告，彰銀逐筆交易達104.8萬張，成交金額達190.89億元。
市場傳聞，台新金早在公告期限完成轉讓，台新金總經理林維俊今天對此表示，若有處分，將於近期對外公告。
時間拉回到2004年底，當時彰銀不良資產高達新台幣692億元，為改善彰銀財務結構和營運績效，2005年財政部宣布標售彰銀特別股，並承諾將經營權移轉給得標者，盼吸引策略性投資人競標。同年7月，台新金以365.68億元贏得彰銀14億特別股競標，成為彰銀最大股東。
2008年總統大選政黨輪替，彰銀總經理改由財政部指派，彰銀走向官民共治時代，台新金2013年2月曾提出合併案，但遭財政部反對，合併案「無限期暫緩」。
2014年12月，彰銀股東臨時會進行董事改選，財政部和台新金展開委託書大戰，最後由財政部拿下彰銀經營權，意味彰銀正式變天，回歸公股經營。台新金不服，一狀告上法院，展開多年訴訟。
2016年地方法院一審判決確認雙方契約有效，財政部不得妨礙台新金取得經營權，但台新金須自行憑實力取得，同時地方法院駁回台新金求償。台新金不服提起上訴，2017年台灣高等法院二審判決，財政部應支持台新金於彰銀取得過半董事席次，財政部不服，再提起上訴。
2019年5月，最高法院廢棄二審判決，發回更審。彰銀案纏訟多年無解，台新金為完備金控旗下銀行、保險、證券3大引擎，2020年8月11日宣布斥資55億元併購保德信人壽（現在的台新人壽）100%股權，並考慮出售部分彰銀持股籌資。
2020年8月21日，高等法院更一審判決，財政部須依約支持台新金取得彰銀經營權，與二審見解相同，不到一週內，行政院長蘇貞昌當時公開表示，「不會把彰銀落到台新金手上，也不要讓台新金吃虧」。
2021年6月，金管會有條件核准台新金併購保德信人壽，台新金向金管會承諾，將在6年內處分22.5%彰銀持股，並不再提名與推薦彰銀董事，市場解讀，彰銀案紛擾可望隨之落幕。
針對彰銀經營權訴訟案，財政部和台新金接受高等法院建議，對訴訟案進行調解。今年上半年，市場多次傳出雙方和解有望，終於在10日正式宣告雙方達成共識，以台新金撤告為17年彰銀經營權之爭劃下句點。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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