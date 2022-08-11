中國半導體掀「芯風暴」：國家大基金投資關係複雜，多名業界高層被查

（中央社）中國半導體產業掀起「芯風暴」，多名與中國國家積體電路產業投資基金（國家大基金）相關的人士相繼被查。據報導，這場風暴也使大基金與多家投資公司盤根錯節的關係浮上檯面。

中國國家大基金風暴，多位半導體產業高層被查

中國半導體行業大地震，包含晶片業大老路軍、丁文武在內，今年7月至今，至少已有6名和國家大基金相關的業界高層被查。

根據第一財經報導，國家大基金成了本次風暴的中心，也使得多家與大基金有關的管理公司、半導體企業受到關注。

報導提到，監管部門於9日通報華芯投資的高層杜洋和楊征帆被查，其中楊征帆不止在華芯投資任職，同時也身兼6家在A股科創板上市的晶片公司董事；杜洋曾擔任芯鑫租賃、中青芯鑫等兩家公司董事長與法定代表人。

據報導，進一步調查後發現，芯鑫租賃是由大基金和浙江鴻鵠半導體產業集團、深圳市重大產業投資集團、西安高新金融控股集團、北京亦莊國家投資發展公司等共同投資。路軍於2018年6月6日至2021年8月17日間，擔任該公司的董事。

中青芯鑫是由芯鑫租賃與紫光集團全資控股的中青信投共同創立，紫光集團前董事長趙偉國曾經擔任中青芯鑫的董事。

據公開消息，今年7月中旬，路軍與趙偉國先後被相關部門帶走，進行調查。兩人遭查也被外界視為是本次「芯風暴」的開頭。

報導指出，2017年7月，中青芯鑫和大基金、長江產業投資基金管理公司等共同投資成立了湖北鑫鏵股權投資管理公司，中青芯鑫和大基金分別持股51%和19%。這次接受調查的楊征帆也是湖北鑫鏵的董事。

此外，大基金又與湖北鑫鏵及湖北當地企業共同投資成立了湖北鑫炎，接著湖北鑫炎再投資湖北鑫智。層層轉投資使得湖北鑫鏵、湖北鑫炎和湖北鑫智等投資公司都具有大基金的色彩，也使大基金與這些地方企業間的關係盤根錯節。

報導引述一名業內人士表示，大基金最初的股權投資業務比較單純，所以成立了租賃公司協助處理相關業務，「有很多項目不適合或者不具備股權投資的，就需要通過融資租賃的模式來投資，尤其是一些重資產的項目。」

據公開資訊，芯鑫租賃曾先後為中芯國際、長江存儲、紫光展銳、長電科技、中微半導體等企業提供金融服務，目前累計投資超過50個項目。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航