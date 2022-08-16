【2022酷兒影展】影評人麥若愚：見證國際短片競賽精彩盛況，將是影展未來國際化的重要基石

文：麥若愚

台灣國際酷兒影展今年辨到第9屆，已經在國際打開知名度，這從國際短片競賽報名數字216件可以看出，而且水準平均偏高，我今年有幸擔任國際短片競賽評審，漫長的看片、激烈的討論、最終興奮地選出22部放映作品，見證了今年酷兒國際短片的精彩盛況。

策展人游婷敬也是國短三位評審之一（另一位是陳雅湞博士），同時看到作品的精彩度與競爭的激烈度，因而決定以五部短片的聯合放映做為今年影展的閉幕片，這是一般影展少見對短片的推崇，閉幕典禮將揭曉首獎得主，可以預見國際短片競賽，將會是台灣國際酷兒影展未來走向國際化的重要基石。

短片因為影片長度不一，要在影院做實體放映，就必須拚湊不同長度的短片，形成一個類似總長度的長片放映時間 （線上觀賞就不此限），因此今年國際短片區分了「酷兒詩篇、酷兒展演、酷兒踰矩、酷兒中港」四個單元，而以下內容，是我跨越單元針對入選的22部作品，做出的概括性評論。

LGBTQ彩虹族群的性別認同，進入21世紀幾乎被定義是與生俱來的基因定序，非關醫學或行為治療，今年22部影片中仍有三部題材涉及來自父母或認同壓力企圖後天扭轉。

南非《綻放》（A BLOOM）男少年從治療所步出，依舊掙扎於同志身份與父親期望的正常男人，前女友的角色如夢似真，全片節奏抒緩，並且用海底水母的自癒能力隱喻重生。

來自中國的紀錄片《曉迪》（XIAODI）講述一名正值青春期的蘇州跨性別女，持續被父母送進高壓軍事化改造營，希望他變回正常男生，曉迪被管束與逃亡的過程驚心動魄，父母親的無知無助與曉迪的堅毅，形成強烈對比。

德國片《這不是囍宴》（TWO-HEADED CALVES）一場原定戶外舉行的婚禮被大雨打斷，移至室內在上帝與福音歌曲見証下，新郎忽然崩潰自己的同志身份，親友群中的家庭醫師坦承曾對新郎進行7年治療，甚至使用驅魔儀式，新郎父母也澄清兒子「曾經是同志但現在不是」，醫師認為是婚禮恐慌發病，現場服用藥物並加強做法。

這部充滿娛樂效果的荒誕喜劇，手提攝影與自然光拍攝，像極了當年丹麥電影新浪潮「逗馬宣言」的風格，一場宗教、禮俗、治療與雙方父母親友大亂鬥後歡樂結局，最後獨角獸出現做出完美的寓意。如片尾所述，德國2020年開始禁止性別扭轉治療，但仍有人秘密進行。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《這不是囍宴》劇照

做為閉幕片的五部作品中除了南非的《綻放》，瑞士的《中點站》 （THE STATION IN-BETWEEN）在兩名男子替摯愛／摯友送骨灰回家鄉的過程，重新檢視生與死的議題，敘事手法以詼諧取代悲傷，充滿生命旅程的智慧巧思，攝影、音樂、場景都極為精緻，結局發人深省。

西班牙的《生之炙熱》（ENDLESS HEAT），在一個熱浪侵襲的鄉村小鎮，養豬的哥哥，和帶著伴侶的女同志妹妹，因為母親失蹤的迷霧，讓兄妹心靈被囚禁也逃不出身體的酷熱，影片帶黑色與詭譎氣氛，有比利時導演達頓兄弟（Dardenne Brothers）作品的簡約質樸卻扣人心弦的特色。

西班牙是今年國短報名最多的國家，22部入選作品佔了4部名列前茅，《索拉雅的秘密》（SORAYA´S SECRET）與《艾莎》（ELSA）分別從一場葬禮與生日派對，看變裝皇后從生到死的執著自我認同。《索拉雅的秘密》葬禮的荒膠與《艾莎》生日派對的懸疑，母親、祖母、姐妹淘分別扮演了關鍵性的角色。

《瑪蒂塔：賽拉耶佛之歌》（MALDITA. A LOVE SONG TO SARAJEVO）是巴薩隆納 （西班牙）與賽拉耶佛 （波士尼亞與赫塞哥維納）雙城紀綠片故事，對變裝藝術的傾慕與告白，對戰火下生存與音樂的光芒，全片黑白拍攝，卻掩蓋不住巴爾幹半島著名變裝歌手的服飾與裝扮的精美藝術，生命樂章支支動聽，戰火悲歌下又極盡視聽之美。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《瑪蒂塔：賽拉耶佛之歌》劇照

今年入選的四部中港短片，都沒有報名華人單元，可見影片要與國際競爭的強烈企圖心，這四部影片包括《曉迪》都是水準佳作。《林月珍女士》（TRUTHLESS）出自北京電影學院導演畢業作，離家多年以單人脫口秀舞台表演的跨性別女，接到哥哥帶來母親離世的消息，返鄉奔喪卻不願面對的家族往事。

製作技術包括攝影、化妝、美學都細膩精緻，導演探討跨性別議題的說故事手法也非常出眾，主角回家進祖宗祠堂的一幕，充滿爆發力，兄妹 （弟）用家鄉語言客家話對話，會帶給台灣觀眾驚喜。

香港的《絲絲》（QUEENS）用90年代走紅的女歌手李蕙敏做主角，一個崇拜李蕙敏人與歌的變裝皇后，成了她另一個分身，如影隨形又似夢幻真，讓變裝模仿者與本尊交錯在港樂曾經絕代風華的時空，做為資深 （也是世俗過氣）藝人，現實的工作狀況也讓人喟嘆，導演用戲劇與曾經流行的金曲，對港樂與歌者做出致敬。

香港的甜品聞名於世，《芝麻糊與豆腐花》（BLACK SESAME SOUP WITH TOFU PUDDING）雙拼的賣相與味蕾，要如何做到最美，甜品美食的意喻，被用來描寫一段男男同志的純美式戀愛，其中一人還是直男轉彎，疫情期間曾大鬧台灣機場的男星王喜，因為出櫃身份成為出鏡率最高的香港酷兒短片演員，這兩部港片還其他未入選作品都有他的演出。