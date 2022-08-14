日本新書出版變質為幫名人打廣告的工具，實質上就和怪怪的宗教書差不多
我們想讓你知道的是
傳統紙本書籍的資訊反而有機會得到半永久保存。現在要在網路上要找到十幾二十年前的資料，並不是不可能，但是已經相當不容易了。不過一般民眾只要到大一點的書店，發現十幾二十年前的出版品一點也不難。
網路發達的時代，傳統的出版業及書店業者受到衝擊已經不是新聞了。
當初我是從一些報導得知這些業界正在面臨衰退，自己沒有實際感受到。不過最近五年間，我的生活圈的書店真的一間間地消失了。
以前，我的徒步生活圈內有兩間TSUTAYA（有影音出租服務的蔦屋書店）。雖然TSUTAYA不是大型書店，但是陳列的書籍一直有更新，平常已足夠讓我找到可以用來充實知識的新刊書。我通常會在這兩家店買新書、雜誌、漫畫等。如果要買比較專業的書，只要搭不到10分鐘的電車，就有一間紀伊國屋書店。那間紀伊國屋書店的規模雖然也不算大，但是陳列的專業書也算夠多。
這三家書店，都在這五年間歇業了。
我常常會到上野和御徒町一帶購物。以前上野有一間蔦屋書店。我買完東西時常常會去那裡看看有沒有不錯的新刊書。不過這間蔦屋書店在三年前歇業了。
JR上野車站大樓有一間明正堂書店。雖然不是大型書店，但是經營得相當用心。在我常去的TSUTAYA、紀伊國屋書店、蔦屋書店歇業後，明正堂書店就變成我補貨的地方。不過這家店也在2022年5月歇業了。
現在的我當然還是有書店可以逛，只是沒有以前那麼方便了，書店的選項也沒有以前那麼多了。我在日常生活中「順便」去書店看看的機會也變少了。徒步圈內沒有書店，對我而言也相當痛。
在我生活周遭的書店一間間消失之前，我其實也有感受到日本的「書」的變化。
以前學生時代，我幾乎每個星期都會去逛書店。每次逛書店，都會有新發現。不過到了2010年代中期，我在書店裡得到的新發現漸漸變少了。
我平常去逛書店時，花最多時間的就是確認有沒有新出版的「新書」。本來日本的新書主要是定位在「給大眾讀的大學通識教材」。新書的作者多半是一些學者或是社會某些領域的專業人士。在日本，從學校畢業後，出了社會，只要常讀新書，還是可以保持相當程度的最新教養知識。
不過在2010年代的中期，新書漸漸變質了。很多新書的書腰部分開始出現作者的照片。這些作者的少數是真的有專業學識的人，但是大部分是一些常常出現在媒體上的話題名人。這代表新書的教養知識媒體的色彩越來越淡，漸漸淪為幫名人打廣告、讓名人宣傳個人心得的工具，實質上就和怪怪的宗教書差不多。
這些名人寫的新書不外乎是一些生活或事業的理念。這些理念或許有可以參考的部分，但是那就只是某個人在某種環境、某個狀況下得到的經驗及想法而已。這種書缺乏宏觀的視野，和教養的本質背道而馳。
出版社賣名人的書，在書腰上放名人的照片，可能是因為網路時代的紙本書的生意真的很難做，所以只能求助名人的光環。甚至可能從一開始就只把消費群限定在這些名人的支持族群，而非一般大眾。名人的支持者在書店裡看到有名人照片的書，可能就直接拿了去結帳了。
我不是這些名人的迷，也不期待從這些名人的個人理念中得到有系統的知識，所以我在書店裡看到書腰上帶了照片的新書，就會直接跳過。不過和名人無關的教養新書真的比以前少了很多。以前我每一、兩週就可以買到新的教養新書，不過現在去書店逛教養新書的架區時，看到最後常常是空手而歸。
網路資訊對出版及書店業者造成衝擊，是因為用網路查資料比找書本、翻書查資料方便太多了。而且網路還提供了大眾集體智慧集結的空間，這是書本很難取勝的地方。
舉例來說，日本有不少拉麵饕客。他們會到處去吃拉麵，然後把心得評論寫在網路上。這些默默無聞的小市民專家生產的資訊，是書本或雜誌很難做得出來的。雜誌或許可以做拉麵的特別企畫，但是雜誌必須考量店家的商譽，內容可能會寫得比較保留。至於小市民專家就比較沒有這種顧慮了。所以看這些拉麵饕客的心得找好吃的拉麵店，會比看書或看雜誌有效率。
以前的小市民專家是把自己的經驗分享在個人網站或部落格上，現在則有讓大眾提供資訊的評價餐廳的網路平台。這種網路平台看似方便，但是實際上並沒有那麼浪漫。這一類平台往往會用一些系統獎勵的方式，吸引大眾在平台上提供消費經驗。不過這種方式往往會引來一些只想得到虛擬獎勵，卻沒有能力提供精確的現實資訊，或是根本不關心自己發的資訊，也不想對自己發的資訊負責任的人。而且這樣的人往往是多數派。
以前在個人網站或部落格留下心得評論的小市民專家，是因為真的有探索世界的熱情，所以才會在自己的網站或部落格中留下記錄。至於大眾平台的使用者，往往是為了得到系統的虛擬獎勵才會在平台留下資訊，而且留下品質不佳的資訊也一樣可能得到獎勵。兩者的生產資訊的動機根本不同，所以造出來的資訊品質當然會發生落差。結果追求獎勵的多數大眾的聲音，就把少數專業饕客的聲音洗掉，汙染了網路資訊品質。
集體智慧徒有集體的形，沒有智慧的質。
最近幾年，網路資訊的缺點也漸漸顯現。惡質廣告網站及內容農場大量複製生產，稀釋掉了全世界有意義的資訊，資訊的母群體受到嚴重汙染。舊型的資訊平台退場，讓過去小市民專家貢獻的重要資訊完全消失。
十年前，很多人覺得在數位化技術進步後，資料可以永久保存在網路上。不過現種期待已經變成非現實的幻想。真正的現實是，網路上的資料已經開始大量消失。網路不但不會永久保存資訊，資訊在網路上的保存期限反而有越來越短的傾向。
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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