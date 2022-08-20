《卡夫卡日記》：渴望寫出我體內整個忐忑不安的狀態，寫進紙張深處，一如它來自我體內深處
我們想讓你知道的是
依據卡夫卡的遺囑，這些日記原本應當被焚燬，所幸遺囑執行人、也是卡夫卡的摯友布羅德並未遵從，而是將它們整理出版。這些日記是關於卡夫卡世界的第一手資料，透過這些珍貴文本，我們得以一窺這顆20世紀最獨特的文學心靈，其創作中種種魔幻意象與奇異邏輯，其源頭是從何而來。
文：法蘭茲．卡夫卡（Franz Kafka）
〈單身漢的不幸〉
單身漢的不幸是那麼容易被他周圍的人猜到，不管是表面上還是實際上，乃至於他若是因為喜歡祕密而成為單身漢的話，他將會詛咒這個決定。他穿著扣緊的外套四處行走，雙手插在外套上方的口袋裡，手肘突出，帽子在臉上壓得低低的，讓一抹天生的虛假笑容來保護他的嘴，一如用夾鼻眼鏡來保護他的眼睛，長褲太窄，穿在他瘦削的雙腿上並不好看。
儘管如此，人人都曉得他的情況，可以向他列舉他所受的苦。一股涼風從他內心吹拂著他，他用那張雙面臉更為悲傷的另外半張臉看進他的內心。他簡直是不停地在搬家，但是規律性在預料之中。他離那些活著的人愈遠，別人就認為他需要的空間愈小，而最諷刺的是，他卻得為了這些人而工作，像個自覺的奴隸，卻不被准許表達他的自覺。其他人就算一輩子都躺在病床上，還是不得不被死亡擊倒，雖然他們由於本身的衰弱早該自己倒下，他們還是緊緊抓住他們強壯健康的血親和姻親，而他這個單身漢，看似自願在活著的時候就滿足於愈來愈小的空間，如果他死了，進棺材就適得其所。
最近我朗誦莫里克【註1】的自傳給妹妹聽，一開始就讀得很好，但是接下去讀得更好，而最後，把雙手指尖相碰，用我始終平靜的聲音克服內心的障礙，替我的聲音取得愈來愈寬廣的視野，到最後整個房間除了我的聲音就無法再容納其他東西。直到爸媽從店裡回來，按了門鈴。
入睡之前感覺到輕輕的手臂上拳頭的重量擱在我身上。
十二月八日，星期五。很久沒有寫作，只不過這一次幾乎是由於心滿意足，因為我自己完成了《李察與山繆》的第一章，尤其覺得開頭描述睡在火車車廂裡那一段寫得算是成功。更有甚者，我認為在我身上發生的某種情況和席勒所謂的「把情感化為性格」十分接近。儘管內心抗拒，我還是必須寫下來。
和勒維去總督夏宮散步，我稱之為錫安堡。入口大門上的雕花和天空的顏色合為一體。
另一趟散步去了追逐島【註2】。勒維說起齊席克太太的故事，當年在柏林，大家出於同情而讓她加入了劇團，起初是個無足輕重的二重唱歌手，衣服和帽子都老舊過時。勒維朗讀了一封來自華沙的信，華沙的一個年輕猶太人在信裡抱怨猶太劇場的沒落，寫道他寧願去波蘭的「諾沃斯提」（Nowosti）輕歌劇劇場，勝過去猶太劇場，因為那裡設備差勁、低級下流、「發霉的」滑稽歌謠……令人難以忍受。只需要想像一下，一齣猶太輕歌劇的戲劇高潮在於女主角帶著一列小孩穿過觀眾席走上舞台，個個捧著小卷的《妥拉》，一邊唱著：《妥拉》是最好的商品。
成功寫完《李察與山繆》的那幾段之後獨自去散步，走過城堡區和貝維德雷山丘，心情愉快。內魯達街上有塊招牌：裁縫師安娜．克里佐娃，在法國習得裁縫手藝，由公爵遺孀阿亨貝格公主贊助。——我站在第一座城堡內院的中央，看著城堡守衛演練緊急集合。
馬克斯不喜歡我最後寫好的那幾段，肯定是因為他認為這幾段和整篇文字不相稱，但也可能是他認為這幾段文字本身就寫得不好。這很有可能，因為他提醒過我不要寫這麼長的段落，認為這種寫作方式的效果有點像凍膠。
要想和年輕女孩交談，我需要有年紀較長的人在場。來自他們的輕微干擾能使我的談話更為活潑，對我的要求似乎立刻就減少了；我脫口而出的話語如果不適合那個女孩，至少對那個比較年長的人來說可能還算得體，如果有必要，我也能從此人身上獲得大量協助。
哈斯小姐讓我想起布萊太太，只是她鼻子偏長、微微有兩道彎曲、相對地窄，看起來就像是布萊太太的鼻子長壞了。另外，她的臉也帶著一層黑，從外部幾乎看不出原因，只可能是被一種強烈的性格給逼進皮膚裡的。背部寬廣，即將成為那種腫脹的女性背部；沉重的身軀在剪裁合宜的外套裡顯得細瘦，就連這件窄窄的外套都顯得寬鬆。她若是自在地抬起頭來，就意味著在交談的尷尬時刻過後找到了一條出路。在這番談話中我並未被擊倒，內心也沒有放棄自己，可是假如我是個旁觀者，我也無法用別種方式來解釋我的舉止。從前我之所以無法和剛認識的人自在地交談，是由於性慾的存在不自覺地妨礙了我，如今妨礙了我的則是這種慾望的缺乏。
在護城河街上遇到齊席克夫婦。她穿著她在《野人》那齣戲裡穿的蕩婦裝。如果我把她在護城河街上的模樣分解成細節，她就變得不太真實。（我只匆匆看了她一眼，因為看見她讓我嚇了一跳，我沒有打招呼，他們也沒有看見我，而我也不敢馬上轉過頭去。）她比平常要矮小許多，把左髖部向前推，不只是短暫地，而是持續地，右腿彎曲，把頭頸湊近她丈夫，動作很急促，彎起向側面伸出的右手臂，試圖攙住她丈夫。他戴著那頂夏季小帽，前面的帽簷往下壓。等我轉過頭去，他們已經走了。我猜想他們是進了「中央咖啡館」，就在護城河街的另一側稍候，等了好一會兒之後，運氣很好地看見她走到窗前。當她在桌旁坐下，就只看得見她那頂包著藍絲絨的厚紙板帽子的邊緣。
後來我夢見自己在一條有玻璃拱頂的廊道上，廊道很窄、而且也並不高，類似早期義大利繪畫上那種無法通行的走廊，從遠處看過去，也像是我們在巴黎見過的一條廊道，是小場街（Rue des Petits Champs）的一條岔路。只不過巴黎的那條廊道比較寬，而且商店林立，這一條的兩旁卻是光禿禿的牆面，看起來幾乎容不下兩人並排行走，可是如果真的走進去，如同我和齊席克太太，就出乎意料地十分寬敞，但我們卻並不驚訝。
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
我們想讓你知道的是
5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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