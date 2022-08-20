《卡夫卡日記》：母親差勁的安慰，最糟的是，此刻我幾乎不需要更好的安慰
我們想讓你知道的是
卡夫卡將日記視為書寫的第一依託，相較於在小說創作上的自我批判與掙扎，卡夫卡在日記中更為自由，得以釋放他「腦中的驚人世界」。日記中處處可見卡夫卡的靈感片段、塗鴉、筆記、未完成的殘稿，展現他眼中的荒誕世界，與如夢般的內心活動。
文：法蘭茲．卡夫卡（Franz Kafka）
厭惡〈變形記〉
一月十九日。在辦公室裡，時而焦慮，時而自信。除此之外比較有信心了。對那篇〈變形記〉大感厭惡，結尾讓人讀不下去。幾乎徹頭徹尾不完美。假如我當時沒有被那趟出差打斷，情況就會好得多【註1】。
一月二十三日。主任監察員Ｂ說起他有個朋友是個退休上校，睡覺時把窗戶整個打開：「夜裡非常舒適，不過，如果我早上得先鏟掉窗前那張矮凳上的積雪才能開始刮鬍子，那就不太愉快了。」
圖爾海姆伯爵小姐的回憶錄【註2】：她母親：「她溫和的天性使她格外欣賞拉辛。我經常聽見她向上帝禱告，請求祂賜予他永恆的安息。」
可以確定的是，在俄國大使拉祖莫夫斯基伯爵於維也納替他舉行的盛宴上，他（蘇沃洛夫【註3】）像個老饕一樣大吃大喝，不等待任何人。等他吃飽了，他就起身離席，留下那些賓客。
從一幅銅版畫上來看，他是個虛弱、堅決、迂腐的老人。
「那不是你命定的」；母親差勁的安慰。最糟的是，此刻我幾乎不需要更好的安慰。我受了傷害，而且傷口未癒，但除此之外，過去這幾天裡規律、少有變化、還算忙碌的生活（在辦公室裡寫一份工作報告，安岑巴赫對他未婚妻的擔憂，歐特拉參與的猶太復國運動，女孩們從薩爾騰【註4】的演講和席德克勞特【註5】的朗誦中得到的樂趣，閱讀圖爾海姆伯爵小姐的回憶錄，寫信給魏斯和勒維，校對〈變形記〉）確實使我振作起來，並且帶給我一份穩定和希望。
一月二十四日。拿破崙時期：慶典一場接一場，大家都急於「盡情享受短暫和平時期的歡樂」。「另一方面，女性火速施加影響力，她們真的沒有時間可以浪費。那個時期的愛情表現為高度的熱情和更大的獻身精神。」——「如今不再有藉口虛度光陰。」【註6】
想要給布洛赫小姐寫封短信，總寫不成，已經有兩封信沒有回覆，今天又收到第三封。我什麼都無法正確表達，十分堅定，但是空洞。最近，當我又一次在固定的時間走出電梯，我想到，我的生活細節愈來愈千篇一律，這種日子就像是學生所受的處罰，視其過錯而定，被罰寫十遍、百遍或千遍同樣的句子，這些句子至少在這種重複中不具有意義。只不過在我身上的處罰是：「你能忍受多少遍就多少遍。」
安岑巴赫無法冷靜下來。儘管他信賴我，想從我這兒得到建議，我總是在交談中才順帶得知最糟的細節，每次我都得設法壓抑住那份驚詫，不免覺得我聽見這驚人的消息時所表現出的不在意，會讓他覺得是種冷漠，不然就是使他大為放心。而後者也是我的本意。我按照下面這幾個階段得知了這場親吻風波，當中有時相隔了好幾個星期：一個教師親吻了她——她在他房間——他吻了她好幾次——她經常在他房間，因為她在替安岑巴赫的母親縫製一件東西，而那個教師的房間有一盞明亮的檯燈——她讓他吻了她，雖然她並無意這樣做——之前他就曾向她表達過愛意——儘管如此，她還是跟他一起去散步——想送他一件聖誕禮物——有一次她寫信說，在我身上發生了一件不愉快的事，但沒有留下什麼後果。
安岑巴赫以下述方式盤問了她：事情是怎麼發生的？我要知道詳細的情況。他就只有親吻妳嗎？吻了幾次？吻了哪裡？他沒有躺在妳身上嗎？他摸了妳嗎？他想脫掉妳的衣服嗎？
她的回答：我坐在沙發上縫紉，他坐在桌子的另一邊。然後他走過來，坐在我旁邊，吻了我，我從他身邊挪開，挪向沙發上的軟墊，而我的頭被壓在軟墊上。除了親吻之外沒發生別的事。
在他盤問時，她說了一句：「你想到哪裡去了？我是個閨女。」
此刻我想到，我寫給魏斯博士的那封信，我寫信的方式讓他可以把整封信拿給菲莉絲看。假設他今天拿給她看了，所以才延遲了給我回信，那該如何？
一月二十六日。沒法去讀圖爾海姆的回憶錄，而閱讀此書是我過去這幾天的消遣。給布洛赫小姐的信已經寄出了。它抓著我不放，壓迫著我的額頭。爸媽在同一張桌子上玩紙牌。
父母和成年子女，一兒一女，星期天中午同桌吃飯。母親剛剛站起來，把湯勺伸進湯鍋，準備盛湯，這時整張桌子突然掀了起來，桌巾飛揚，擱在桌上的手滑了下來，那湯連同滾動的肉丸都流到了父親的腿上。
我幾乎責罵了母親，因為她把那本《邪惡的純真》【註7】借給了艾莉，我自己昨天還打算要借給她。「別碰我的書！我也就只有我的書了。」在盛怒之中說了這種話。
圖爾海姆寫她父親之死：「醫生進來後發現他的脈搏很微弱，判定病人只能再活幾個小時。天哪，他們說的是我的父親——只有幾小時的期限，然後就要死去。」
一月二十八日。談「露德奇蹟」【註8】的演講。具有自由思想的醫生【註9】，富有活力，牙齒結實，齜牙咧嘴，享受著字句在喉舌之間的滾動。「該是以德國人的追根究底來對抗拉丁民族之江湖騙術的時候了。」《露德信使報》上的歡呼：「今晚的療效極佳。痊癒獲得證實！」——討論：「我就只是個普通的郵局職員罷了【註10】。」——「宇宙飯店」——散場時想到菲莉絲，感到無盡的悲傷。藉由思索逐漸平靜下來。
寫信給布洛赫小姐，附上魏斯那本《槳帆船》。
安岑巴赫的妹妹之前曾經聽一個用紙牌占卜的女人說，她的長兄訂婚了，而他的未婚妻對他不忠。他說當時他生氣地拒絕這種說法。我說：「為什麼說『當時』？這種說法如今也不正確。她並沒有對你不忠。」他說：「不是嗎？她並沒有？」
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
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從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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