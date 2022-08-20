《卡夫卡日記》：母親差勁的安慰，最糟的是，此刻我幾乎不需要更好的安慰

文：法蘭茲．卡夫卡（Franz Kafka）

厭惡〈變形記〉

一月十九日。在辦公室裡，時而焦慮，時而自信。除此之外比較有信心了。對那篇〈變形記〉大感厭惡，結尾讓人讀不下去。幾乎徹頭徹尾不完美。假如我當時沒有被那趟出差打斷，情況就會好得多【註1】。

一月二十三日。主任監察員Ｂ說起他有個朋友是個退休上校，睡覺時把窗戶整個打開：「夜裡非常舒適，不過，如果我早上得先鏟掉窗前那張矮凳上的積雪才能開始刮鬍子，那就不太愉快了。」

圖爾海姆伯爵小姐的回憶錄【註2】：她母親：「她溫和的天性使她格外欣賞拉辛。我經常聽見她向上帝禱告，請求祂賜予他永恆的安息。」

可以確定的是，在俄國大使拉祖莫夫斯基伯爵於維也納替他舉行的盛宴上，他（蘇沃洛夫【註3】）像個老饕一樣大吃大喝，不等待任何人。等他吃飽了，他就起身離席，留下那些賓客。

從一幅銅版畫上來看，他是個虛弱、堅決、迂腐的老人。

「那不是你命定的」；母親差勁的安慰。最糟的是，此刻我幾乎不需要更好的安慰。我受了傷害，而且傷口未癒，但除此之外，過去這幾天裡規律、少有變化、還算忙碌的生活（在辦公室裡寫一份工作報告，安岑巴赫對他未婚妻的擔憂，歐特拉參與的猶太復國運動，女孩們從薩爾騰【註4】的演講和席德克勞特【註5】的朗誦中得到的樂趣，閱讀圖爾海姆伯爵小姐的回憶錄，寫信給魏斯和勒維，校對〈變形記〉）確實使我振作起來，並且帶給我一份穩定和希望。

一月二十四日。拿破崙時期：慶典一場接一場，大家都急於「盡情享受短暫和平時期的歡樂」。「另一方面，女性火速施加影響力，她們真的沒有時間可以浪費。那個時期的愛情表現為高度的熱情和更大的獻身精神。」——「如今不再有藉口虛度光陰。」【註6】

想要給布洛赫小姐寫封短信，總寫不成，已經有兩封信沒有回覆，今天又收到第三封。我什麼都無法正確表達，十分堅定，但是空洞。最近，當我又一次在固定的時間走出電梯，我想到，我的生活細節愈來愈千篇一律，這種日子就像是學生所受的處罰，視其過錯而定，被罰寫十遍、百遍或千遍同樣的句子，這些句子至少在這種重複中不具有意義。只不過在我身上的處罰是：「你能忍受多少遍就多少遍。」

安岑巴赫無法冷靜下來。儘管他信賴我，想從我這兒得到建議，我總是在交談中才順帶得知最糟的細節，每次我都得設法壓抑住那份驚詫，不免覺得我聽見這驚人的消息時所表現出的不在意，會讓他覺得是種冷漠，不然就是使他大為放心。而後者也是我的本意。我按照下面這幾個階段得知了這場親吻風波，當中有時相隔了好幾個星期：一個教師親吻了她——她在他房間——他吻了她好幾次——她經常在他房間，因為她在替安岑巴赫的母親縫製一件東西，而那個教師的房間有一盞明亮的檯燈——她讓他吻了她，雖然她並無意這樣做——之前他就曾向她表達過愛意——儘管如此，她還是跟他一起去散步——想送他一件聖誕禮物——有一次她寫信說，在我身上發生了一件不愉快的事，但沒有留下什麼後果。

安岑巴赫以下述方式盤問了她：事情是怎麼發生的？我要知道詳細的情況。他就只有親吻妳嗎？吻了幾次？吻了哪裡？他沒有躺在妳身上嗎？他摸了妳嗎？他想脫掉妳的衣服嗎？

她的回答：我坐在沙發上縫紉，他坐在桌子的另一邊。然後他走過來，坐在我旁邊，吻了我，我從他身邊挪開，挪向沙發上的軟墊，而我的頭被壓在軟墊上。除了親吻之外沒發生別的事。

在他盤問時，她說了一句：「你想到哪裡去了？我是個閨女。」

此刻我想到，我寫給魏斯博士的那封信，我寫信的方式讓他可以把整封信拿給菲莉絲看。假設他今天拿給她看了，所以才延遲了給我回信，那該如何？

一月二十六日。沒法去讀圖爾海姆的回憶錄，而閱讀此書是我過去這幾天的消遣。給布洛赫小姐的信已經寄出了。它抓著我不放，壓迫著我的額頭。爸媽在同一張桌子上玩紙牌。

父母和成年子女，一兒一女，星期天中午同桌吃飯。母親剛剛站起來，把湯勺伸進湯鍋，準備盛湯，這時整張桌子突然掀了起來，桌巾飛揚，擱在桌上的手滑了下來，那湯連同滾動的肉丸都流到了父親的腿上。

我幾乎責罵了母親，因為她把那本《邪惡的純真》【註7】借給了艾莉，我自己昨天還打算要借給她。「別碰我的書！我也就只有我的書了。」在盛怒之中說了這種話。

圖爾海姆寫她父親之死：「醫生進來後發現他的脈搏很微弱，判定病人只能再活幾個小時。天哪，他們說的是我的父親——只有幾小時的期限，然後就要死去。」

一月二十八日。談「露德奇蹟」【註8】的演講。具有自由思想的醫生【註9】，富有活力，牙齒結實，齜牙咧嘴，享受著字句在喉舌之間的滾動。「該是以德國人的追根究底來對抗拉丁民族之江湖騙術的時候了。」《露德信使報》上的歡呼：「今晚的療效極佳。痊癒獲得證實！」——討論：「我就只是個普通的郵局職員罷了【註10】。」——「宇宙飯店」——散場時想到菲莉絲，感到無盡的悲傷。藉由思索逐漸平靜下來。

寫信給布洛赫小姐，附上魏斯那本《槳帆船》。

安岑巴赫的妹妹之前曾經聽一個用紙牌占卜的女人說，她的長兄訂婚了，而他的未婚妻對他不忠。他說當時他生氣地拒絕這種說法。我說：「為什麼說『當時』？這種說法如今也不正確。她並沒有對你不忠。」他說：「不是嗎？她並沒有？」