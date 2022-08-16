台灣2025年邁入「超高齡社會」，年輕人該如何學習與老人自在相處？
我們想讓你知道的是
學習和老人自在相處，是我們的必修課，跨越世代隔閡，不僅是為了社會和諧，也對自己的人生功課有很大的幫助，因為人其實面對歲月，都會有一種無力感，我們有一天也會變老，這是誰都避免不了的。
文：Steffani Chen
村上春樹說：「我一直以為人是慢慢變老的，其實不是，人是一瞬間變老的。」
就在今天，我感受了那「一瞬間」
不管我們長多大，能力變多強，回到父母面前，在相處上多少都會有以前當孩子的影子。
打從我有記憶以來，我媽就是一個很嘮叨的人，不管帶著愛意的、責罵的，她很習慣用嘮叨作為跟我溝通的工具，而我也習慣成自然。已經記不清從何時開始，只要她又開始嘮叨重複訴說一件事情，我是如何屏蔽我自己的感官，待她結束時，或在我的時空計時結束，我再悠悠地講一句：「妳說過了」，來表達我想終止這回合。
大概是天氣熱，加上生理期第一天，今天就感覺特別浮躁，當戲碼又開始上演，我沒等她說完就回：「好了，不要一直講重複的事情，好煩。」結果她馬上臉臭安靜不說話，開始陰鬱，好像有一個結界在那裡，氣氛凝重。
接下來，迎接我的情緒是後悔、內疚，很不好受，我腦中反覆重演、咀嚼剛剛的情節與文字，想釐清是哪個環節我開始不耐煩，我望向她一眼，驚覺那一頭因為抗癌而停止染色的灰白髮，很真實，就在今天，我感受了那「一瞬間」——媽媽真的老了。
人口老化也是一種國安危機
這不是危言聳聽，數字會說話。
根據內政部統計，台灣65歲以上老年人口，占總人口比率在2018年3月底達到14.05％，也就是說，七個人中就有一個是老人，而國發會也推估到了2025年，台灣會成為「超高齡社會」，65歲以上老年人口會達到20%，到那時，每五個人台灣人就會有一個是老人。
不只媒體，我們多少都聽過身旁的長輩說，他們那個年代景氣有多好，這些老人大多享受過台灣經濟起飛所帶來的「好處」，而台灣人普遍還是傾向將財富、資源世襲，老化加上少子化，世代經濟分配不均，階層間流動僵化，言論自由的台灣，使有些人在網路上仇視的毫無保留。
年輕世代的被剝奪感更加嚴重，漸漸把台灣撕裂成兩個極端世界，過去半個世紀以來，在這片土地上努力建構起的體制，財政、醫療、教育、國家競爭力等，未來可能將受到嚴重衝擊。
守護老人，是台灣人的共同功課
不管你喜不喜歡老人，老年人口的增長是事實，不是趨勢。
學習和老人自在相處，是我們的必修課，跨越世代隔閡，不僅是為了社會和諧，也對自己的人生功課有很大的幫助，因為人其實面對歲月，都會有一種無力感，我們有一天也會變老，這是誰都避免不了的。
《禮記》裡有一句話說：「齊家、治國、平天下」，在達到國泰民安的境界之前要先「修身」，但談何容易，曾經的我因為缺乏知識，小時候歷經爸爸罹癌到過世的過程，花了好長一段時間消化這些情緒衝擊，整個家也因為照顧一個病人，每個人不得不脫離原來的社會角色，和所謂按照「正常」社會時間表下成長的人，提早面對了生離死別帶給人情緒上的翻騰，也領悟到「老得優雅、走得尊嚴」才是最好的善終。
我想面對家人變老這件事情，「溫柔對待、好好溝通」這些建議都是很淺層的，讀了心理學之後對「覺察」越來越敏感，除了顯性的媽媽的灰白髮之外，前面提及，我事後腦中反覆重演、咀嚼事發的情節與文字，覺得她最近好像同樣的事情，重複的有點頻繁，還時常懷念過去生活的美好，這時學以致用發生的剛剛好，我聯想到讀過關於「記憶衰退」的章節。
人，首先是從最近的「短期記憶」開始遺忘
如果說人老了記憶會衰退，但卻又能夠將一件事情重複的又臭又長，這其中是有點貓膩吧？在心理學的領域中，將記憶分別為三種類別：
- 感官記憶（sensory memory）：是感覺器官正在處理的訊息的非常短期的記憶存儲，存儲訊息的時間有限，通常不到一秒。
- 短期記憶（short-term memory, STM）：持續時間大約在15到30秒之間，容量約為七個項目，持續時間有限，存儲非常脆弱，訊息可能會因分心或時間流逝而丟失。
- 長期記憶（long-term memory, LTM）：有些記憶能夠持續更長時間，數天、數週、數月甚至數十年。這些長期記憶中的大部分都在即時意識之外，但可以在需要時被吸引到意識中。
一開始人的記憶衰退，並非是全面性的，會是從最近的「短期記憶」開始遺忘。例如打開冰箱卻忘記要拿什麼，忘記把鑰匙放在哪之類的，其實不只老人，有些年輕人也會。
老人一直重複又臭又長的事情，是屬於「長期記憶」因為經過「反覆執行」，要將短期記憶轉換成長期記憶，需透過一段時間的「重複」，其儲存在腦海中的時間可長至數月或數年，甚至終身不忘。所以人很可能會忘記昨天吃了什麼東西，但小時候學校發生的事情卻記得一清二楚。
此外，鎂光燈效應（flashbulb effect）也是影響長期記憶的因素之一。例如親人去世時、車禍或新聞播報的重大事件，那一刻情緒上的震撼程度強烈，令人難以忘懷，容易使人留下深刻的記憶，以至於記憶比其他記憶更深一些，並更能長期儲存在腦海中。
這就是為什麼有些老人，老是愛講戰爭、當兵或以前創業的過程之類的，那一段時期不僅長，且「重複」與「深刻」。
長輩總愛美化過去，不一定是觀念老舊
因鎂光燈效應而創造了一個強大，且「看似」非常準確關於事件的記憶，但並不是「事件本身」。研究表明，大腦會去消除DNA中，使糟糕記憶繼續存在的表觀遺傳標記，也就是說大腦的生存機制，會把記憶中討厭的部分消除，保護我們生命的延續，留下愉快的部分。
就像小時候天天上學，功課、考試被父母罵，但長大後，反而留在心中深刻印象的是遠足、運動會這種快樂的鮮明回憶。承接上述關於記憶的衰退，人會從最近的「短期記憶」開始遺忘，而每次重述一段長期記憶時，都會塑造（有時會重塑）它，使我們對事件的準確性越來越有信心，將其套用在老人身上，結果就造就了「老人會美化過去，否定現在」這樣的既定印象了。
運用「身體的記憶」來改善關係
「好了，不要一直講重複的事情，好煩」，這是我回應我媽，又在上演重複的戲碼的對白。情緒對記憶的影響很大，能夠使我們銘記在心，但她在被打斷的「那一刻」，並不會認知到是「因為我一直講重複的話，所以妳生氣」，進入到她內心的會是「不曉得為什麼，妳要生氣」的情緒，所以當場否定她，其實也沒有幫助。
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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