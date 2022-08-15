稻盛和夫《工作的方法》：要做好一件工作，就必須消除工作和自己之間的距離

文：稻盛和夫（Kazuo Inamori）

磨練可以使你強大，但喜悅才能帶你走更遠

雖然我們說工作就像戀愛，聽起來很動人，但實際上不管是戀愛還是工作，通常過程都是苦多於樂，但只有苦難的關係是無法持久的，所以若要維持長久的關係，無論是戀愛還是工作都要想辦法從中找到喜悅。

以我來說，每當研究順利進行，我就會直率地以此為樂；只要別人讚美我的成果，我就會坦率地表達內心的感動，並以此喜悅為食糧，更認真地投入工作。

我回想起踏進社會第二年，拚命地測量實驗數據時發生的事情。

當時，我的身邊有位畢業於京都某所重視升學的高中，因為家庭因素不得已投身就業市場的研究助理。

由於這位男助理的頭腦相當不錯，所以我請他每天幫我測量實驗的數據。我會先預測：「這個材料大概會顯現出這樣的物性」並進行實驗，然後要他幫忙測量其中的數據。

每當實驗時出現了如我預期的測量數據，我就會喜悅得像是腳底裝了彈簧一樣跳個不停。

此時，我的助理卻會用冷冷的眼神，從旁看著如此興奮的我。

有一天，出了一件事，簡直就像是一大盆冷水從我頭上澆了下來。就如之前所說，當我高興得連番跳起，對著測量數據的他說：「喂！你也高興一下嘛！」他竟然老實不客氣地瞪我一眼：「稻盛先生，容我說句失禮的話，值得男人高興地跳起來的事情一輩子不可能有好幾次，可是我常常看到你跳起來高興得不得了。而且，你甚至要我也『高興一下！』這該說是輕浮，還是草率呢？ 我可沒有和你一樣的人生觀。」

聞言，我整個背脊都涼了。

我的助理確實可以說是非常理性，但我怎麼也無法認同，於是緊接著我回了他下面這段話：「你在說什麼！能夠從一些細微的小事感到喜悅和感動是多麼美好的一件事啊！如果我們要繼續進行單調不起眼的研究，當好的成果出現時，不坦率地喜悅怎麼成！這份喜悅和感動會帶給我們全新的能源。特別是研究費少的可以，又得在毫無完善資源的環境中不斷從事研究的我們，唯有藉由從這樣些微的小事中感到喜悅，才能讓我們重新鼓起勇氣。所以，就算你再怎麼說我是輕浮、草率，從今而後，我仍舊打算對小小的成功感到喜悅，然後面對工作繼續邁進。」

那時，連我自己都以為「進公司才不過兩年，就能講出這番大道理真不簡單哪！」可是，令人遺憾地，這番話我的助理並不買帳，結果，他在兩年後悄然離開了公司。

我希望各位必要擁有一顆能夠從工作中的細微小事感受到喜悅和感動的心，坦率真誠地活著。我堅信，以源自於這份感動所產生的能源為力量，更加拚命地工作——這才是讓人堅強地活在漫長人生中最好的方法。

「工作是我願意做的事，這件事我會努力用自己的力量完成。」這才是當責的真義。

「想要抱著產品入睡」的想法

「我想要擁抱自己的產品」。

從事產品開發時，我總是這麼想。

對於自己的工作和自己的產品，如果無法投注這種程度的感情，大概無法成就一件好的工作吧！

我知道有一派的人會認為「工作歸工作，自己是自己」，隔著距離面對工作，兩者之間切得一乾二淨、涇渭分明。我從我的經驗來看，本來，要做好一件工作，就必須消除工作和自己之間的距離，達到「自己是工作，工作是自己」兩者不可分割的狀態。

換言之，愈是能整個身心一起投入工作之中，愈能喜歡上工作。打個比方，要是沒有帶著可以和工作一起「殉情」的深厚情感，是無法理解工作真諦的。

要做好一件工作，就必須消除工作和自己之間的距離，達到「自己是工作，工作是自己」兩者不可分割的狀態。

京瓷在成立沒多久的時候，曾經製造過水冷式雙層蛇管，它的用途是冷卻播放機器用的真空管。由於在生產該蛇管的企業裡，一直負責此工作的技術員不在了，所以才會向京瓷訂購。

不過，對於在那之前只製造過小型先進陶瓷的京瓷而言，蛇管實在是太大的產品（直徑二十五公分，高五十公分），而且它屬於舊陶瓷，也就是陶瓷器。再加上是在大的管子裡穿過小的冷卻管，其中構造頗為複雜。

我們當然沒有這種產品的製造方法，更遑論生產設備。

明知如此，但客戶的熱忱實在難以回絕，於是我竟脫口說出「我們辦得到」。不過，一旦答應了，就絕不可以對客戶食言，就算硬著頭皮也必須把它完成才行。

為了做出這個產品，我可是吃足了苦頭。

舉例來說，我們用的原料是和一般的陶瓷器相同的黏土，可是因為尺寸比較大，要讓產品整個均勻乾燥定形是極為困難的工程。剛開始時，在經過成形、乾燥等過程的階段中，幾乎每次都會出現乾燥不平均的現象，先乾燥的部份會產生裂痕。

我想或許是因為乾燥時間過長所致，所以也試過把時間縮短，但仍舊無法阻止裂痕的出現。嘗試了各種錯誤後，我鑽研出一個辦法：用破布包裹住尚未完全乾燥、處於柔軟狀態的產品，然後從上頭噴灑水霧，讓整體慢慢均勻乾燥。

但其中還是有問題。這次的問題出在：因為產品的尺寸比較大，一旦乾燥的時間花得太長，產品會因為本身的重量而讓形狀整個變形。為了解決這個問題，我又嘗試了各種方法。

科學與效率都無法比擬的「信念」

結果，我決定「抱著這根蛇管睡覺」。

也就是說，我採取的方法是：躺在燒窯附近溫度適當的地方，輕輕地把蛇管抱在懷裡，整晚慢慢轉動它，除了防止形狀變形，也讓它得以乾燥。旁人看來想必是個奇怪的景象吧！

但是，我就像是祈求自己的小孩平安長大一般，傾注我滿滿的關愛抱著它，「希望竭盡所能地培育這個產品，讓它能夠獨當一面。」正因為如此，我才能夠徹夜緊摟著蛇管不放。

如此用心致力的結果，我終於平安地完成了水冷式雙層蛇管。