稻盛和夫《工作的方法》：要做好一件工作，就必須消除工作和自己之間的距離
我們想讓你知道的是
只要我們對待每一個產品都像是自己親生小孩一般，滿懷關愛之情仔細觀察，我相信一定可以獲得引導我們解決問題或提高良率的線索。
文：稻盛和夫（Kazuo Inamori）
磨練可以使你強大，但喜悅才能帶你走更遠
雖然我們說工作就像戀愛，聽起來很動人，但實際上不管是戀愛還是工作，通常過程都是苦多於樂，但只有苦難的關係是無法持久的，所以若要維持長久的關係，無論是戀愛還是工作都要想辦法從中找到喜悅。
以我來說，每當研究順利進行，我就會直率地以此為樂；只要別人讚美我的成果，我就會坦率地表達內心的感動，並以此喜悅為食糧，更認真地投入工作。
我回想起踏進社會第二年，拚命地測量實驗數據時發生的事情。
當時，我的身邊有位畢業於京都某所重視升學的高中，因為家庭因素不得已投身就業市場的研究助理。
由於這位男助理的頭腦相當不錯，所以我請他每天幫我測量實驗的數據。我會先預測：「這個材料大概會顯現出這樣的物性」並進行實驗，然後要他幫忙測量其中的數據。
每當實驗時出現了如我預期的測量數據，我就會喜悅得像是腳底裝了彈簧一樣跳個不停。
此時，我的助理卻會用冷冷的眼神，從旁看著如此興奮的我。
有一天，出了一件事，簡直就像是一大盆冷水從我頭上澆了下來。就如之前所說，當我高興得連番跳起，對著測量數據的他說：「喂！你也高興一下嘛！」他竟然老實不客氣地瞪我一眼：「稻盛先生，容我說句失禮的話，值得男人高興地跳起來的事情一輩子不可能有好幾次，可是我常常看到你跳起來高興得不得了。而且，你甚至要我也『高興一下！』這該說是輕浮，還是草率呢？ 我可沒有和你一樣的人生觀。」
聞言，我整個背脊都涼了。
我的助理確實可以說是非常理性，但我怎麼也無法認同，於是緊接著我回了他下面這段話：「你在說什麼！能夠從一些細微的小事感到喜悅和感動是多麼美好的一件事啊！如果我們要繼續進行單調不起眼的研究，當好的成果出現時，不坦率地喜悅怎麼成！這份喜悅和感動會帶給我們全新的能源。特別是研究費少的可以，又得在毫無完善資源的環境中不斷從事研究的我們，唯有藉由從這樣些微的小事中感到喜悅，才能讓我們重新鼓起勇氣。所以，就算你再怎麼說我是輕浮、草率，從今而後，我仍舊打算對小小的成功感到喜悅，然後面對工作繼續邁進。」
那時，連我自己都以為「進公司才不過兩年，就能講出這番大道理真不簡單哪！」可是，令人遺憾地，這番話我的助理並不買帳，結果，他在兩年後悄然離開了公司。
我希望各位必要擁有一顆能夠從工作中的細微小事感受到喜悅和感動的心，坦率真誠地活著。我堅信，以源自於這份感動所產生的能源為力量，更加拚命地工作——這才是讓人堅強地活在漫長人生中最好的方法。
「工作是我願意做的事，這件事我會努力用自己的力量完成。」這才是當責的真義。
「想要抱著產品入睡」的想法
「我想要擁抱自己的產品」。
從事產品開發時，我總是這麼想。
對於自己的工作和自己的產品，如果無法投注這種程度的感情，大概無法成就一件好的工作吧！
我知道有一派的人會認為「工作歸工作，自己是自己」，隔著距離面對工作，兩者之間切得一乾二淨、涇渭分明。我從我的經驗來看，本來，要做好一件工作，就必須消除工作和自己之間的距離，達到「自己是工作，工作是自己」兩者不可分割的狀態。
換言之，愈是能整個身心一起投入工作之中，愈能喜歡上工作。打個比方，要是沒有帶著可以和工作一起「殉情」的深厚情感，是無法理解工作真諦的。
要做好一件工作，就必須消除工作和自己之間的距離，達到「自己是工作，工作是自己」兩者不可分割的狀態。
京瓷在成立沒多久的時候，曾經製造過水冷式雙層蛇管，它的用途是冷卻播放機器用的真空管。由於在生產該蛇管的企業裡，一直負責此工作的技術員不在了，所以才會向京瓷訂購。
不過，對於在那之前只製造過小型先進陶瓷的京瓷而言，蛇管實在是太大的產品（直徑二十五公分，高五十公分），而且它屬於舊陶瓷，也就是陶瓷器。再加上是在大的管子裡穿過小的冷卻管，其中構造頗為複雜。
我們當然沒有這種產品的製造方法，更遑論生產設備。
明知如此，但客戶的熱忱實在難以回絕，於是我竟脫口說出「我們辦得到」。不過，一旦答應了，就絕不可以對客戶食言，就算硬著頭皮也必須把它完成才行。
為了做出這個產品，我可是吃足了苦頭。
舉例來說，我們用的原料是和一般的陶瓷器相同的黏土，可是因為尺寸比較大，要讓產品整個均勻乾燥定形是極為困難的工程。剛開始時，在經過成形、乾燥等過程的階段中，幾乎每次都會出現乾燥不平均的現象，先乾燥的部份會產生裂痕。
我想或許是因為乾燥時間過長所致，所以也試過把時間縮短，但仍舊無法阻止裂痕的出現。嘗試了各種錯誤後，我鑽研出一個辦法：用破布包裹住尚未完全乾燥、處於柔軟狀態的產品，然後從上頭噴灑水霧，讓整體慢慢均勻乾燥。
但其中還是有問題。這次的問題出在：因為產品的尺寸比較大，一旦乾燥的時間花得太長，產品會因為本身的重量而讓形狀整個變形。為了解決這個問題，我又嘗試了各種方法。
科學與效率都無法比擬的「信念」
結果，我決定「抱著這根蛇管睡覺」。
也就是說，我採取的方法是：躺在燒窯附近溫度適當的地方，輕輕地把蛇管抱在懷裡，整晚慢慢轉動它，除了防止形狀變形，也讓它得以乾燥。旁人看來想必是個奇怪的景象吧！
但是，我就像是祈求自己的小孩平安長大一般，傾注我滿滿的關愛抱著它，「希望竭盡所能地培育這個產品，讓它能夠獨當一面。」正因為如此，我才能夠徹夜緊摟著蛇管不放。
如此用心致力的結果，我終於平安地完成了水冷式雙層蛇管。
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。