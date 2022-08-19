「賽先生」是東亞社會最佳解嗎？談我們為何需要博雅教育？
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在中國古代，表彰人文學養的科舉制度，是讀書人唯一向上爬升的管道，「萬般皆下品，唯有讀書高」這句俗諺就是在此脈絡中誕生。然而這個槓桿在清朝末年被打破，在「賽先生」強勢入侵下，人文研究被打為陳舊、腐敗，對社會整體進步發展無用的學科⋯⋯。
文：黃瑞彬
隨著分科測驗落幕，考生終於放榜，幾家歡樂幾家愁，每年放榜後，媒體焦點總在有幾人考上了二三類組明星科系，而文組科系獲得的關注一直少於前者。此外，近來因為選舉將近，社會上也因熱門的學術倫理爭議事件，導致網上議論台大哪個科系最該廢除，而多數網友也點名相關文組科系，此二者皆顯示台灣高等教育文科弱化的顯著趨勢。
文科在當代社會中的尷尬位置
在台灣，文組學生不僅不被重視，有時更會遭到不合理的歧視，男性學子情況更甚於女性學子。依照《關鍵評論網》整理的統計資料，台灣在104學年度大學停招與裁撤系所中，文組科系遠大於理組科系。
日本的NHK也曾向國立大學校長進行問卷調查，結果顯示83%的國立大學有裁撤人文學科的計畫。文組的危機，是現代科技社會中不容忽視的議題，也是一個國家對於文化重視與否的徵象之一。
在古代，科學是不實用的，因為學習人文學科例如語言、歷史、政治等，才能擔任政治人物或律師，但隨著人的生活需求增加，科學的突破性發展，創造出大量科學人才的需求，但當科技發展至今，人文學科的重要性卻不如以往。所謂博雅教育，包含人文與科技兩方面，好比一個人的兩隻手，缺一不可。
蘋果創辦人賈伯斯總是強調：科技唯有結合人文藝術，才能觸動人心，在賈伯斯研發蘋果電腦時，他對於禪修與字體藝術的了解，大幅度提升產品的價值，可知當人文與科技聯手出擊，能發揮一加一大於二的效果。
台灣自從發展高科技產業至今，培養許多工科專業人才，成就有目共睹，因應主流產業需求設立學院無可厚非，例如4所半導體學院的設立正是為了解決半導體人才荒，但只有科技支撐企業的觀念，卻無法長久生存。
面對全球環境變遷，近年來提倡的ESG觀念，包括氣候及環境保護、生產與消費的責任等，都是重要的人文精神。
企業為了永續經營，同時更精準的制定目標與解決問題，也會聘用社會學科人才，例如Google與Apple聘用人類學家當顧問，甚至今年年初，半導體龍頭台積電公開招募具備政治學背景的商業情報分析師，由此可知，人文是產業不可缺少的重要元素，也是創新思維的源頭。
東亞社會「重理輕文」的歷史觀點
鑑古方得以知今，縱觀中國近代史，從1840年鴉片戰爭以來，中國在世界上一直處在被打壓的角色，在西方船堅砲利底下，被迫簽訂許多不平等條約，割地賠款屢見不鮮。
中國在古代，科技發展是遠超過西方的，但西方出現的科學革命、工業革命，則大幅度提升了科技水平，中國反而停滯不前，也因此吃虧了一百多年。
英國漢學家李約瑟，對中國科技的發展問題進行了深入探討，並提出了著名的「李約瑟難題」，其核心問題即為「中國為何近代科學為何落後？」《鳳凰衛視》資深評論員石齊平曾指出，漢代的獨尊儒術與隋唐以降的科舉取士，使讀書人無暇他顧其他學問，最終導致科技落後。
民國成立後，提倡科學的聲音愈來愈大，在五四運動的推波助瀾下，賽先生出現在歷史的舞台中，科學的鮮明大纛在幾位知識份子的呼喊中獲得了前所未有的推廣。
1928年成立的中央研究院，標示了科學與人文研究交相呼應的黃金年代，除了人文領域的傑出成果外，科技也得到很大的發展空間，民國時期大師輩出，諸如文史領域的胡適，科學領域中的物理學家束星北、數學家熊慶來等人。
國共內戰後，不管是鑒於一百年來的國際情勢，或是因政治需要，中國大陸曾在1950年代初期進行高等院校院系調整，學習蘇聯模式，因此文組科系逐漸減少，1949年文組生約佔33%，調整後已不到10%，許多文史學者被迫離開，對社會科學造成嚴重打擊，文化出現斷層。最終在三十多年後，才恢復大學的綜合性，並投入資源進行文化的傳承。
人文科學為何重要？
人文領域的知識，除了是民族文化的代表外，更是培養公民能力、維持社會發展的有力途徑。
台灣社會近年來各種亂象叢生，社會漸趨兩極化，民眾媒體識讀能力不佳，面對社會議題產生許多無力感，此現象實需仔細審視。例如在今（2022）年世新大學公布的調查結果中，學生受訪者最信任的是網路原生媒體，最不信任的是報紙。
此結果與普遍認知差距頗大，2012年的資料也顯示，台灣民眾媒體識讀分數僅在及格邊緣。因此，有了人文的訓練，面對科技才能更運用自如，也避免被成長快速的科技反噬，如何厚植公民能力是今後須投注資源的努力目標。
相較於歐洲的法國而言，台灣的人文教育仍然有許多進步空間。
法國高中會考哲學，要在四個小時中完成你的論述，今年題目如「應該由國家決定什麼是正確嗎？」、「自由是指不服從於任何人嗎？」，光是要正確理解題目所述已非易事。一個高中生，若要能有邏輯的答題，平時需熟讀各式哲學理論、歷史典故，若沒有扎實的思辨訓練與長期的人文素養培養，作答恐怕是難上加難。
當然這樣的考試效果如何，以及是否淪為形式等問題，仍有待諸多釐清。但其真正的意義在於，是否能使學子成為一個有獨立思考與思辨能力的合格公民，而在台灣的教育中，不知有多少人能有自信的答題呢？
國父曾言：「國者人之積也，人者心之器也。」人的思想源自於教育甚多，其中高中教育對於往後大學教育的奠基有著重要作用。
為回應社會的快速變化，台灣教育政策也經歷多次改革，目前已於108年開始實施「108課綱」，如今首屆高中生已經畢業，準備進入大學。108課綱揭櫫許多理想，然而新舊課綱有一個大的不同，在於新課綱的「降必修升選修」，使各個學校有機會開設自己的特色課程，並結合當地文史以建立其獨有特色。
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。