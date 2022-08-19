「賽先生」是東亞社會最佳解嗎？談我們為何需要博雅教育？

文：黃瑞彬

隨著分科測驗落幕，考生終於放榜，幾家歡樂幾家愁，每年放榜後，媒體焦點總在有幾人考上了二三類組明星科系，而文組科系獲得的關注一直少於前者。此外，近來因為選舉將近，社會上也因熱門的學術倫理爭議事件，導致網上議論台大哪個科系最該廢除，而多數網友也點名相關文組科系，此二者皆顯示台灣高等教育文科弱化的顯著趨勢。

文科在當代社會中的尷尬位置

在台灣，文組學生不僅不被重視，有時更會遭到不合理的歧視，男性學子情況更甚於女性學子。依照《關鍵評論網》整理的統計資料，台灣在104學年度大學停招與裁撤系所中，文組科系遠大於理組科系。

日本的NHK也曾向國立大學校長進行問卷調查，結果顯示83%的國立大學有裁撤人文學科的計畫。文組的危機，是現代科技社會中不容忽視的議題，也是一個國家對於文化重視與否的徵象之一。

在古代，科學是不實用的，因為學習人文學科例如語言、歷史、政治等，才能擔任政治人物或律師，但隨著人的生活需求增加，科學的突破性發展，創造出大量科學人才的需求，但當科技發展至今，人文學科的重要性卻不如以往。所謂博雅教育，包含人文與科技兩方面，好比一個人的兩隻手，缺一不可。

蘋果創辦人賈伯斯總是強調：科技唯有結合人文藝術，才能觸動人心，在賈伯斯研發蘋果電腦時，他對於禪修與字體藝術的了解，大幅度提升產品的價值，可知當人文與科技聯手出擊，能發揮一加一大於二的效果。

台灣自從發展高科技產業至今，培養許多工科專業人才，成就有目共睹，因應主流產業需求設立學院無可厚非，例如4所半導體學院的設立正是為了解決半導體人才荒，但只有科技支撐企業的觀念，卻無法長久生存。

面對全球環境變遷，近年來提倡的ESG觀念，包括氣候及環境保護、生產與消費的責任等，都是重要的人文精神。

企業為了永續經營，同時更精準的制定目標與解決問題，也會聘用社會學科人才，例如Google與Apple聘用人類學家當顧問，甚至今年年初，半導體龍頭台積電公開招募具備政治學背景的商業情報分析師，由此可知，人文是產業不可缺少的重要元素，也是創新思維的源頭。

東亞社會「重理輕文」的歷史觀點

鑑古方得以知今，縱觀中國近代史，從1840年鴉片戰爭以來，中國在世界上一直處在被打壓的角色，在西方船堅砲利底下，被迫簽訂許多不平等條約，割地賠款屢見不鮮。

中國在古代，科技發展是遠超過西方的，但西方出現的科學革命、工業革命，則大幅度提升了科技水平，中國反而停滯不前，也因此吃虧了一百多年。

英國漢學家李約瑟，對中國科技的發展問題進行了深入探討，並提出了著名的「李約瑟難題」，其核心問題即為「中國為何近代科學為何落後？」《鳳凰衛視》資深評論員石齊平曾指出，漢代的獨尊儒術與隋唐以降的科舉取士，使讀書人無暇他顧其他學問，最終導致科技落後。

民國成立後，提倡科學的聲音愈來愈大，在五四運動的推波助瀾下，賽先生出現在歷史的舞台中，科學的鮮明大纛在幾位知識份子的呼喊中獲得了前所未有的推廣。

1928年成立的中央研究院，標示了科學與人文研究交相呼應的黃金年代，除了人文領域的傑出成果外，科技也得到很大的發展空間，民國時期大師輩出，諸如文史領域的胡適，科學領域中的物理學家束星北、數學家熊慶來等人。

國共內戰後，不管是鑒於一百年來的國際情勢，或是因政治需要，中國大陸曾在1950年代初期進行高等院校院系調整，學習蘇聯模式，因此文組科系逐漸減少，1949年文組生約佔33%，調整後已不到10%，許多文史學者被迫離開，對社會科學造成嚴重打擊，文化出現斷層。最終在三十多年後，才恢復大學的綜合性，並投入資源進行文化的傳承。

人文科學為何重要？

人文領域的知識，除了是民族文化的代表外，更是培養公民能力、維持社會發展的有力途徑。

台灣社會近年來各種亂象叢生，社會漸趨兩極化，民眾媒體識讀能力不佳，面對社會議題產生許多無力感，此現象實需仔細審視。例如在今（2022）年世新大學公布的調查結果中，學生受訪者最信任的是網路原生媒體，最不信任的是報紙。

此結果與普遍認知差距頗大，2012年的資料也顯示，台灣民眾媒體識讀分數僅在及格邊緣。因此，有了人文的訓練，面對科技才能更運用自如，也避免被成長快速的科技反噬，如何厚植公民能力是今後須投注資源的努力目標。

相較於歐洲的法國而言，台灣的人文教育仍然有許多進步空間。

法國高中會考哲學，要在四個小時中完成你的論述，今年題目如「應該由國家決定什麼是正確嗎？」、「自由是指不服從於任何人嗎？」，光是要正確理解題目所述已非易事。一個高中生，若要能有邏輯的答題，平時需熟讀各式哲學理論、歷史典故，若沒有扎實的思辨訓練與長期的人文素養培養，作答恐怕是難上加難。

當然這樣的考試效果如何，以及是否淪為形式等問題，仍有待諸多釐清。但其真正的意義在於，是否能使學子成為一個有獨立思考與思辨能力的合格公民，而在台灣的教育中，不知有多少人能有自信的答題呢？

國父曾言：「國者人之積也，人者心之器也。」人的思想源自於教育甚多，其中高中教育對於往後大學教育的奠基有著重要作用。

為回應社會的快速變化，台灣教育政策也經歷多次改革，目前已於108年開始實施「108課綱」，如今首屆高中生已經畢業，準備進入大學。108課綱揭櫫許多理想，然而新舊課綱有一個大的不同，在於新課綱的「降必修升選修」，使各個學校有機會開設自己的特色課程，並結合當地文史以建立其獨有特色。