《不實在的現實》導讀：我們熟悉的物理世界，其實是我們意識經驗的產物？
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儘管幾個世紀以來科學不斷進步，意識的問題仍然沒有得到解決。認知科學家唐納德．霍夫曼相信之所以如此，並不是因為人類還在等待新的科學發現，還是已經達到智慧的極限，而是因為我們對現實的概念完全是錯誤的。一旦我們掌握了現實的本質，意識的問題就可以解決。
文：洪裕宏（陽明交通大學心智哲學研究所榮譽教授）
世界即意識經驗，意識經驗即世界
當你看到一朵花時，你相信眼前有一朵花。問題是當你閉起眼睛時，那朵花還在嗎？大家都聽過王陽明山中之花的故事。山中有一棵樹開花了，如果沒有人看到這朵花，此時這朵花存在嗎？在《傳習錄》中，王陽明答道：「你未看此花時，此花與汝同歸於寂；你既來看此花，則此花顏色一時明白起來，便知此花不在你心外。」王陽明說的「此花不在你心外」有許多不同的解讀。核心問題是你心之外有沒有一個客觀的世界？
所謂客觀世界指獨立於意識或心靈而存在的物理世界。霍夫曼這本書就是要回答這個問題。他的結論是世界不在你心之外，所有世界上的東西都是因為有人觀察才存在。山中之花沒有人看時不存在。你眼前的花，在你閉眼時不存在，你一睜開眼睛，它又存在了。這樣的想法看起來違反一般常識。通常我們認為外在世界客觀獨立於我們的感覺經驗。世界物兀自存在，毋需我們的觀察，我們的經驗。
霍夫曼要處理的是哲學的核心問題之一：心物問題（The Mind-Body Problem）。他的觀點比較接近主觀唯心論（subjective idealism），有點像英國經驗論哲學家柏克萊（George Berkeley, 1685-1753）的「存在即被知覺」的說法。不過，霍夫曼有時也說他的想法不是唯心論。唯心論主張個人的感覺、經驗、意識、心靈等是一切事物存在的基礎，是最根本的存在，物理事物都是從意識或心靈衍生出來的。霍夫曼認為世界上根本就不存在物理事物，萬物都是一種意識體，都是非物質，所以不存在由意識或心靈衍生出來的物理事物。
霍夫曼為什麼要提出這麼奇怪的說法呢？他探討這個問題的背後，有兩個動機。其一是「意識的艱難問題（The hard problem of consciousness）。現今主流學界多認為意識是腦的作用產生的，意識是物理現象。可是從上世紀八零年代，意識成為科學界的熱門問題之後，將近四十年來，沒有人能提出令人滿意的答案。主流學界流行物理論（physicalism），也就是現代版的唯物論（materialism）。物理論主張世界最根本的存在是基本粒子，是物質。實在界（reality）中除了物理事物之外，就沒有其他東西了。
意識與心靈是大腦的作用。腦神經系統的作用產生意識經驗。當你看到一顆蘋果時，光波打到你的視網膜，產生訊號，再傳到腦中的視覺區，因而產生紅色蘋果的視覺經驗。問題是，沒有人能回答大腦中的神經網路作用如何能產生多采多姿的各種感覺經驗。腦科學只能告訴你美（beauty）的評估，不能告訴你腦如何產生美感經驗。這個難題讓霍夫曼認真思考物理論是錯的，世界最根本的存在不是物質。
其二是量子物理學的衝擊。雙狹縫實驗大家耳熟能詳，微觀粒子如光子、電子等在實驗中會產生干涉現象。如果一次打一個光子，這個光子應該會通過其中一個狹縫。照理說不會產生干涉。但是實驗顯示，即使一次只打一個光子，還是會產生干涉現象。這表示一個光子會同時通過兩個狹縫。光子打出去之後，以波的方式前進，才可能發生一個光子同時穿過兩個狹縫。
如果我們用一個偵測裝置，在光子通過狹縫前測量它會怎麼走法，這時光子的行為就像粒子，干涉現象也消失了。物理學家惠勒（John A. Wheeler），做了一個實驗，在光子通過雙狹縫之後再去偵測它到底走那個路徑。結果發現光子似乎會回到過去，再以粒子的形式走一個路徑，干涉現象就消失了。這個實驗似乎說明了觀察會影響粒子的行為。
薛丁格（Erwin Schrödinger）的貓大家都很熟悉。薛丁格做了一個思想實驗，要你回答密閉盒子裡的貓是活或死。貓有一個機率會吃毒魚而死，也有一個機率沒吃毒物而仍然存活。在不打開盒子的情況下，貓是死是活？薛丁格的答案是既死且活，兩者皆真。但是當你一打開盒子，貓就不是死就是活。觀察會決定貓的存亡。所以有人開玩笑說，好奇心會殺死一隻貓。
在這裡我只舉上述兩個例子，來說明量子力學中觀察的重要性。在本書中，霍夫曼非常詳盡的討論，說明量子力學中觀察的角色與重要性。他想要立論的是，這個現實世界其實是觀察的產物。有點類似惠勒的參與式宇宙的說法，認為我們所經驗到的宇宙是我們的觀察創造出來的，不是客觀獨立存在的宇宙。
如果物理論是錯的，霍夫曼的主張又是怎麼樣？如果不存在獨立於意識經驗的物理世界，我們熟悉的物理世界是我們意識的產物，那麼意識經驗就不會是物理作用的結果。視覺不是大腦作用產生的，所有的感官經驗、情緒、思想和意志等都不是因為腦的作用而發生，而是顛倒過來，意識產生大腦作用。意識產生世界，世界因我們的感覺知覺而存在。所以對霍夫曼而言，腦科學都走錯了方向，不應該去尋找意識的腦神經基礎，而是應該去找腦神經系統的意識基礎。
意識是世界（實在界）的最根本存在。萬物的存在和運作要由意識來解釋，物理學認定粒子是最根本的存在是錯的，難怪科學百尋不著意識如何發生，因為意識是最根本的存在，萬物因它而得到解釋。霍夫曼認為，意識是根本存在的假設從量子力學得到支持，因為量子力學支持觀察（意識）產生量子崩現（quantum collapse），從一堆疊加（superposition）的可能世界崩現出我們經驗到的現實世界。所以這個世界是意識的產物。
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
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換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
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