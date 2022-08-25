《體驗設計》：現在的人們較不強調創造現實世界，而是更傾向於觸發想像力的「幻想工程」

文：艾瑞克・巴爾（Erik Bär）、史坦・博斯威爾（Stan Boshouwers）

1.3 初學者精神——關於我們願景、領域和公司的起源

在驚奇世界中，參觀者進入他人的思想領域，以獲得嶄新的觀點，進而對體驗進行修補的工作，也稱之為「幻想工程」（imagineering），此概念為「想像力」與「工程學」的結合。現今，我們將參考自身的發展歷程來描述這些概念，而這恰好導向我們公司的誕生，教育和企業都為我們的體驗設計願景提供了基礎。

人工智慧

人工智慧是一項研究領域，連結了心理學與科技。

本書的共同作者是在一九九○年結識，當時他們正在荷蘭烏特勒支大學研習人工智慧。人工智慧研究人類的知識過程並加以形塑，以便輸入電腦中，此舉讓機器能夠執行複雜的任務，例如下棋、翻譯和自動駕駛。拿到學位後，我們成為一名知識工程師，機器人科技、面部識別和自動語音識別技術的突破性進展，使人工智慧議題經常躍上新聞版面：這都是人工智慧的例證。機器早已開始顯現出智能的跡象，從而出現一台可以陪伴你、同時還能預測天氣的機器人，只是時間問題。

如果你使用Spotify或經常使用Google，那麼你就是在使用人工智慧，這就是為什麼這些平台可以向你推薦收聽歌曲，或者為你輸入的問題找到正確答案。

人工智慧是一項研究領域，連結了心理學與科技。開始修習這門課程時，我們同時對科學和人文學科都感興趣，形式上該領域綜合了多個學科，是心理學、哲學、電腦科學、語言學和神經科學的混合體。課程中教導所有學科，對於興趣廣泛的年輕人來說，這裡就像是座大型的智能運動場。過程中，我們有機會嘗試修改系統，使系統顯現智能行為。學生的構成具有多樣性，當中包括技術夢想家、兼職哲學家和天才，講師的身分構成亦是如此。

平行宇宙

多個思想領域可以並行存在，就好像平行宇宙一樣。

由於我們是修習單學科的跨學科學生，所以他人對我們的印象可能是超學科：我們可以超越我們的講師。事實證明，每個學科都活在自己的思想領域裡，並積極維護此一思想領域。這些學科都聲稱自己是在客觀世界觀的偽裝下運作——畢竟這是科學的——但經過審慎檢視便會發現，他們都有自身觀察周遭世界的獨特方式。值得注意的是，這些學科都在教導我們同一主題的知識：即智慧。

心理學家認為智慧本質上是人類的特徵，電腦科學家認為智慧歸結於電腦運算能力和演算法，而語言學家則試圖在語言的深層結構中尋找智慧，即使你已試圖找到真正的客觀，也可用不同的方式解釋同一現象。哲學講師透過指出人類認知能力與外部現實間的關係，來進一步加劇這場混亂。關於這個主題，哲學家已爭論了約有兩千五百年之久，卻始終不見有任何跡象顯示結論能夠服眾。

對我們來說，要準確解釋智慧的產物（人類、動物或機器）如何體驗現實是很困難的一件事——此外，哲學家厭惡精確：他們喜歡告訴我們，你永遠無法確知自己是否與他人共享同一現實，而我們這些學生則試圖盡量理解所有不同觀點。

這些學科所採用的不同觀點教導我們，使我們對人類的集體思維產生一些了解，發現思想領域確實存在：即擁有自己語言、含義和邏輯規則的心理空間。我們還看見多學科的思想領域可以並行存在，就好像平行宇宙般，這些宇宙是由一群大腦共同思考創造出來，從而形成一片龐大的網路。這些領域由其成員積極維護，以保護這個網路免受外界干擾。這個過程主要為無意識，因此所有成員都擁有一致的世界觀，可以自動確認同領域人所持有的世界觀。令人驚訝的是，講師為我們提供豐富的見解，但他們試圖闡釋的卻是截然不同的內容。

空中城堡

烏特勒支大學於一九九○年舉辦活動，慶祝建校三百五十週年，藉此我們有機會介紹人工智慧這個科學領域。人工智慧將成為此次活動眾多展台的其中一個主題，他們允許我們設計並設立其中一個展台。我們構建了一部巨大的電腦，讓人們可以詢問關於人工智慧使用性及有利性等相關問題。機器並非真正的智慧：是我們躲在電腦內部，使用巨大的Windows 螢幕來進行互動，並回答觀眾的問題。祕訣是以系統化的方式來闡明答案：人們無法確定自己是在與人還是機器進行溝通（在人工智慧中這稱為圖靈測試〔Turing Test〕）。

這場問答遊戲引導出人工智慧的核心問題：電腦具有思考能力嗎？電腦擁有自由意志嗎？電腦擁有感受嗎？這些典型問題，一方面能讓聽者獲得極具學術性的答案，另一方面亦可獲得非常直覺性的答案，兩種回答我們都聽見了。從學生、研究人員到來訪的叔叔和阿姨、接待人員及保全人員，各式各樣的參觀者來到這裡分享他們的想法。事實證明，每個人都能夠與人工智慧溝通無礙。

人類與機器間的激烈辯論，讓我們的電腦成了一種流行物，這為我們上了一課，誠如上個章節所言：每個人都可以就抽象主題進行一場撼動人心的對話，重要的是陳述正確的故事。智能代表享受思考抽象概念的能力，但智能並不取決於你的學歷或智商，這個概念可能知易行難。大眾媒體時代凡事來去起落，遊戲規則是簡化訊息，最終表示你沒有挖掘出參觀者的創造力，如果你希望參觀者產生創意力，這件事必不可少。

人們發現這些會說話的電腦非常成功，從而也為我們帶來新的任務。當時要開發一個主題為聲音的展覽，便有人要求我們為此做出創造性貢獻，並為兒童建立一家化學實驗室。我們成立公司的宗旨，並非對未來存有任何雄心壯志，只是因為需要一個法律上的實體身分才能寄送發票。