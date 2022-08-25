《體驗設計》：現在的人們較不強調創造現實世界，而是更傾向於觸發想像力的「幻想工程」
我們想讓你知道的是
體驗設計（experience design）是一門在近年蔚為主流的空間藝術，講述有關如何將人性、情感、思想，運用圖形、符碼、空間和劇場藝術，再結合上互動設計和個人感官體驗與需求後，實踐於實際場域、空間、地點，意即「沉浸式體驗設計」。
文：艾瑞克・巴爾（Erik Bär）、史坦・博斯威爾（Stan Boshouwers）
1.3 初學者精神——關於我們願景、領域和公司的起源
在驚奇世界中，參觀者進入他人的思想領域，以獲得嶄新的觀點，進而對體驗進行修補的工作，也稱之為「幻想工程」（imagineering），此概念為「想像力」與「工程學」的結合。現今，我們將參考自身的發展歷程來描述這些概念，而這恰好導向我們公司的誕生，教育和企業都為我們的體驗設計願景提供了基礎。
人工智慧
人工智慧是一項研究領域，連結了心理學與科技。
本書的共同作者是在一九九○年結識，當時他們正在荷蘭烏特勒支大學研習人工智慧。人工智慧研究人類的知識過程並加以形塑，以便輸入電腦中，此舉讓機器能夠執行複雜的任務，例如下棋、翻譯和自動駕駛。拿到學位後，我們成為一名知識工程師，機器人科技、面部識別和自動語音識別技術的突破性進展，使人工智慧議題經常躍上新聞版面：這都是人工智慧的例證。機器早已開始顯現出智能的跡象，從而出現一台可以陪伴你、同時還能預測天氣的機器人，只是時間問題。
如果你使用Spotify或經常使用Google，那麼你就是在使用人工智慧，這就是為什麼這些平台可以向你推薦收聽歌曲，或者為你輸入的問題找到正確答案。
人工智慧是一項研究領域，連結了心理學與科技。開始修習這門課程時，我們同時對科學和人文學科都感興趣，形式上該領域綜合了多個學科，是心理學、哲學、電腦科學、語言學和神經科學的混合體。課程中教導所有學科，對於興趣廣泛的年輕人來說，這裡就像是座大型的智能運動場。過程中，我們有機會嘗試修改系統，使系統顯現智能行為。學生的構成具有多樣性，當中包括技術夢想家、兼職哲學家和天才，講師的身分構成亦是如此。
平行宇宙
多個思想領域可以並行存在，就好像平行宇宙一樣。
由於我們是修習單學科的跨學科學生，所以他人對我們的印象可能是超學科：我們可以超越我們的講師。事實證明，每個學科都活在自己的思想領域裡，並積極維護此一思想領域。這些學科都聲稱自己是在客觀世界觀的偽裝下運作——畢竟這是科學的——但經過審慎檢視便會發現，他們都有自身觀察周遭世界的獨特方式。值得注意的是，這些學科都在教導我們同一主題的知識：即智慧。
心理學家認為智慧本質上是人類的特徵，電腦科學家認為智慧歸結於電腦運算能力和演算法，而語言學家則試圖在語言的深層結構中尋找智慧，即使你已試圖找到真正的客觀，也可用不同的方式解釋同一現象。哲學講師透過指出人類認知能力與外部現實間的關係，來進一步加劇這場混亂。關於這個主題，哲學家已爭論了約有兩千五百年之久，卻始終不見有任何跡象顯示結論能夠服眾。
對我們來說，要準確解釋智慧的產物（人類、動物或機器）如何體驗現實是很困難的一件事——此外，哲學家厭惡精確：他們喜歡告訴我們，你永遠無法確知自己是否與他人共享同一現實，而我們這些學生則試圖盡量理解所有不同觀點。
這些學科所採用的不同觀點教導我們，使我們對人類的集體思維產生一些了解，發現思想領域確實存在：即擁有自己語言、含義和邏輯規則的心理空間。我們還看見多學科的思想領域可以並行存在，就好像平行宇宙般，這些宇宙是由一群大腦共同思考創造出來，從而形成一片龐大的網路。這些領域由其成員積極維護，以保護這個網路免受外界干擾。這個過程主要為無意識，因此所有成員都擁有一致的世界觀，可以自動確認同領域人所持有的世界觀。令人驚訝的是，講師為我們提供豐富的見解，但他們試圖闡釋的卻是截然不同的內容。
空中城堡
烏特勒支大學於一九九○年舉辦活動，慶祝建校三百五十週年，藉此我們有機會介紹人工智慧這個科學領域。人工智慧將成為此次活動眾多展台的其中一個主題，他們允許我們設計並設立其中一個展台。我們構建了一部巨大的電腦，讓人們可以詢問關於人工智慧使用性及有利性等相關問題。機器並非真正的智慧：是我們躲在電腦內部，使用巨大的Windows 螢幕來進行互動，並回答觀眾的問題。祕訣是以系統化的方式來闡明答案：人們無法確定自己是在與人還是機器進行溝通（在人工智慧中這稱為圖靈測試〔Turing Test〕）。
這場問答遊戲引導出人工智慧的核心問題：電腦具有思考能力嗎？電腦擁有自由意志嗎？電腦擁有感受嗎？這些典型問題，一方面能讓聽者獲得極具學術性的答案，另一方面亦可獲得非常直覺性的答案，兩種回答我們都聽見了。從學生、研究人員到來訪的叔叔和阿姨、接待人員及保全人員，各式各樣的參觀者來到這裡分享他們的想法。事實證明，每個人都能夠與人工智慧溝通無礙。
人類與機器間的激烈辯論，讓我們的電腦成了一種流行物，這為我們上了一課，誠如上個章節所言：每個人都可以就抽象主題進行一場撼動人心的對話，重要的是陳述正確的故事。智能代表享受思考抽象概念的能力，但智能並不取決於你的學歷或智商，這個概念可能知易行難。大眾媒體時代凡事來去起落，遊戲規則是簡化訊息，最終表示你沒有挖掘出參觀者的創造力，如果你希望參觀者產生創意力，這件事必不可少。
人們發現這些會說話的電腦非常成功，從而也為我們帶來新的任務。當時要開發一個主題為聲音的展覽，便有人要求我們為此做出創造性貢獻，並為兒童建立一家化學實驗室。我們成立公司的宗旨，並非對未來存有任何雄心壯志，只是因為需要一個法律上的實體身分才能寄送發票。
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。