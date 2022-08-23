【關鍵專訪】鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳：疫後新零售「數據」為王，HAPPY GO成遠東轉型領頭羊
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HAPPY GO在疫情下累積龐大的資料，像是第一手消費軌跡數據，從顧客的消費歷程、在App或網站上的搜尋紀錄，以及集團內的市調問卷都轉化成為「數據黃金」，加以分析抽絲剝繭、梳理，就可以洞察消費者的喜好和需求。
後疫情時代，民眾「宅在家」、「無現金交易」加速零售業數位轉型。遠東集團旗下的「HAPPY GO」鼎鼎聯合行銷是集團領頭羊，透過多年來累積的「數據」，已經進化成整合行銷 （MarTech） 服務業，他們要用「數據」改變百貨傳統型態成為「新零售」。
遠東集團加速數位轉型，HAPPY GO成為數據領頭羊
歷經疫情衝擊，實體零售市場蕭條，取而代之的是「宅在家網購」。這對百貨業而言是沈重打擊。本次《關鍵評論網》專訪遠東集團HAPPY GO總經理梁錦琳，一探百貨業近來變化與轉型。
他回憶道：「（疫情剛爆發時）人是保護自己的，所以消費過程是只有必要才會出門」。一場疫情宣告零售業的商業模式開始轉變，數據一躍成為要角，而HAPPY GO正是扮演遠東集團中領頭羊的角色。
HAPPY GO創辦於2005年，它一直是遠東集團中家喻戶曉的跨品牌累積點數會員卡，服務業務廣泛包含SOGO百貨、遠傳電信、愛買和遠東商銀以及遠東國際大飯店等。後來受到卡友的廣大迴響，近年開始了更多不同的服務，包含發展GO SURVEY市場研究顧問及iCONNECT智能數據行銷兩大事業體。
截至今日，發了1500萬張卡，不重複客戶多達950多萬張，也就是說全台接近每兩個人即有一人是他們的會員。HAPPY GO透露，會員男女比例是6比4，主力客群落在30至50歲，可以說是坐擁台灣主力消費者的「數據大寶庫」。
疫情期間「精品銷售」成亮點
宅在家「網購」本來是年輕人特有的消費習慣，卻因疫情長者被迫使用網路，網購族年齡層向上蔓延、向下擴大的現象。HAPPY GO在龐大會員卡數據基礎上，還發展出金、券等（HAPPY GO Pay、電子優惠票券）全方位行銷服務。
2021年三級警戒期間，百貨公司是首當其衝。經濟部資料顯示，台灣整體百貨營業額下降，年減超過3%，表現不盡理想。但是遠東透過數據反應快速，業務重心轉移到「線上」且精準地切入疫情精品市場，滿足高消費力且無法出國之客群的「血拚」欲望。
HAPPY GO強調是零售業數據為王，誰就能越了解消費者，就能掌握開啟未來之鑰。
梁錦琳也直言，疫情下危機就是轉機，遠東除了抓住高消費客群外，還有小資男女均為鎖定的受眾。他說：「小資女本來要出國的錢怎麼辦，那就改買一個小小的香奈兒鑰匙包或飾品」。
未來HAPPY GO將用大數據結合遠東各大零售通路，下一步發展「百貨商圈」。
百貨業商圈化：消費者、夥伴還有客戶成三贏
因為疫情消費模式也有改變。梁錦琳解釋，過去民眾消費模式是「分次購買」，經過疫情後變成「一次購買足」，出現購買次數低、單筆消費金額高的現況。
梁錦琳說，人不是不買了，而是降低跨商圈的走動，所以近來推動的百貨行銷活動都是以商圈為主，要做到「吃喝玩樂一次滿足」。這些意味「數位化服務」變得特別重要，大家都利用線上精準購物。
他解釋：「聰明的消費者要『買重點』，什麼促銷是跟他有關係的就會特別關注。」簡言之HAPPY GO就是「民眾聰明消費」和「業者策略分眾」之間的重要橋樑，數據可以讓商圈定位更明確，進而發展特色食衣住行。
商圈小店和過去卡友相輔相成，未來HAPPY GO還將帶動商圈中的零售、電信、金融、餐飲、影城等各領域的夥伴合作得到更多好康，這對商圈夥伴、消費者還有HAPPY GO就是「三贏」。
「生活體驗」成為零售趨勢，線上、線下結合成為新零售
梁錦琳觀察，台灣零售業歷經疫情後，服務模式有了變化，大部分消費活動轉由線上取代，支付方式也變為行動支付，比例已經接近50%。零售業看到消費者模式改變，那服務就必須做到「延伸」進而使貨品能夠暢通，焦點落在物流建置、線下則重體驗行銷。
梁錦琳說：「我可以先在網路上訂，跟朋友約下午茶，時間還沒有到，東西可以直接送回家，不需要自己提領」。民眾要零售展開新生活，不僅是單純地買東西。目前百貨發展下已經有護膚護髮，還有一些親子等重視體驗的場所，針對不同群族營造生活感受，打造休閒娛樂的時光是百貨業者努力的目標。
這些重要方針，需要HAPPY GO過去累積龐大的數據才能洞察市場變化，像是第一手消費軌跡數據，從顧客的消費歷程、在App或網站上的搜尋紀錄，以及集團內的市調問卷都轉化成為數據黃金，才能夠第一時間做出最佳策略。
至於，百貨公司跟量販的界線是不是越來越模糊。梁錦琳肯定且回應：「所有的商業模式是分久必合，合久必分」。他也指出，遠東百貨裡面已經有超市，然而消費透過線上買生鮮趨勢明顯，賣場轉為不是以買東西為唯一目標，意味未來超市、量販和百貨界線模糊將成趨勢。
會員卡搖身一變HAPPY GO Pay，邁向無現金交易
HAPPY GO過去純做點數，透過數位轉型，如今可以進一步詢問消費者，還需要什麼還有什麼沒有被滿足。梁錦琳強調，若再加上「行動支付」普及，是數位時代消費的最後一哩路。
因此，遠東集團也開發出HAPPY GO Pay，一方面提供疫情時代卡友便捷的零接觸交易體驗，另一方面也讓行銷資訊的觸及更精準。
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷告訴我們，從消費族群來看，使用HAPPY GO Pay的消費者，交易金額幾乎是使用實體卡的4倍，顯示高貢獻度的顧客數位化程度也普遍較高的趨勢，包括今年新開幕的遠百竹北店也有相同的消費樣態，未來市場成長令人期待。
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
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5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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