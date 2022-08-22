固特異與米其林競相研發「無空氣輪胎」，這項新技術能讓爆胎成為歷史嗎？
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有時候你會覺得輪胎是轎車的一個薄弱環節。但是這一切能改變嗎？汽車使用黑色橡膠充氣的環形輪胎的時代將要結束了嗎？橡膠充氣輪胎始於1890年代，按照設計，這種輪胎不會被損壞，因此也不容易回收利用。
現在還經常能看到轎車輪胎漏氣緩慢行駛，或者在路邊換汽車輪胎的場景。被迫替換過早被磨損的輪胎，也是經常發生的事情，原因或許是駕車者沒有經常檢查輪胎的壓力。
有時候你會覺得輪胎是轎車的一個薄弱環節。但是這一切能改變嗎？汽車使用黑色橡膠充氣的環形輪胎的時代將要結束了嗎？
橡膠充氣輪胎始於1890年代，按照設計，這種輪胎不會被損壞，因此也不容易回收利用。在盧森堡的一個試車場，一輛特斯拉Model 3轎車正在急轉彎加速，然後急停。這都是試車的通常操作。但非同尋常的是，這輛車安裝了美國固特異輪胎橡膠公司（Goodyear）製造的不充氣輪胎。
固特異非充氣輪胎高級項目經理麥可・拉奇塔（Michael Rachita） 說，「會有些噪音和一些震動。我們仍然在探索如何讓行駛更平緩。但是我們認為這種輪胎的表現會讓你感到驚奇。」
他說得沒錯。
電動車和自動車改變了對輪胎的需求。快遞公司和擺渡汽車服務都需要低維護成本，防破損，能回收，而且有能夠記錄道路情況的傳感器的產品。轎車分享和網約車、而不是私家擁有轎車，現在在城市裡越來越普遍。轎車輪胎漏氣，就不能運行盈利。
拉奇塔說：「充氣輪胎會一直有用，但需要一個混合的解決方案。我們進入了一個自動駕駛汽車日益流行的時代，許多城市都把交通當作提供服務策略，不需要維護的輪胎就變得特別重要。」
拉奇塔說，固特異公司的實驗室按照不同的路況和速度24小時不停地測試輪胎。成千上萬公里不停地測試。一些輻條變形，有的斷裂，但是輪胎結構仍然能安全地運行。
他說，「這是個反覆測試、學習的過程。但是我們在目前的階段有了巨大的信心。這是個真正有用的產品。」
固特異的競爭對手米其林（Michelin）自2019年已經開始和通用汽車（GM）合作研發不用充氣的輪胎。今年2月媒體報導說，米其林的獨特防穿刺輪胎系統（Uptis）最早可在2024年安裝在通用汽車的新款雪佛萊Bolt電動汽車上。
「獨特防穿刺輪胎系統」輪胎使用了高強度樹脂材料，裡面添加了玻璃纖維和復合橡膠（米其林已經為此系統註冊了50個專利），圍繞鋁製車輪形成了一種網狀結構。
米其林這家法國輪胎公司的全球科學與創新傳播總監西里爾・羅傑特（Cyrille Roget）沒有對有關Bolt車的報導給予證實，但他對BBC說，米其林在今年晚些時候會透露更多。
米其林一直是無空氣車輪的市場先驅。胎輪（Tweel）自2005問世，一直被安裝在諸如農用機械這類慢速車輛上使用。
提升技術應用於道路行駛車輛則是完全不同的挑戰。羅傑特說：「我們積累了130年的經驗和知識，知道如何完善諸如充氣輪胎這種充氣結構。無氣輪胎則是最近的技術。」
獨特防穿刺輪胎系統只是朝更遠大的目標邁出的一步。這個標記是著名的米其林充氣人的公司有個多年發展計劃，研發無氣輪胎，輪胎可以用3D打印，完全使用可回收循環使用的材料製作。
米其林表示，除了要定期翻新胎印，這種輪胎完全不用維護。
沉重的電池意味著無氣結構特別適用電動車輛。拉奇塔說，「能載重更多，它比充氣輪胎適應力更強。」
另外一方面，無氣輪胎接觸道路更大，增加了阻力。滾動的抵抗力耗用更多的能量驅動車輛前行，這會影響到電池壽命和續航里程。
此外還有噪音——橡膠在道路上滾動的聲音。
《國際輪胎技術》的主編羅斯（Matt Ross）說，「電動車沒有了發動機的聲音，輪胎就成了主要的噪音來源。」另外，塑料輻條缺乏彈性，會通過減震裝置傳遞更多震動。長期以來習慣充氣輪胎的反應和道路表現的司機不會很快適應無氣輪胎。
不過比消費者印象更重要的是監管當局的決定。
政府會要求嚴格的測試和規則標凖化。輪胎製造商需要大量投資建立新的製造設備，發展供應鏈。這都需要多年的努力。
輪胎製造商希望早進入這個領域會有助於促進技術發展。韓泰輪胎（Hankook）的歐洲研發負責人克勞斯（Klaus Kraus）對BBC記者說，「無空氣輪胎特別令軍方，快速救災，保安車輛和特殊機械等行業感興趣。」
這家韓國公司1月份發佈了他們最新款i-Flex 無空氣輪胎。公司說這種輪胎比普通輪胎小，像蜂窩一樣的聚氨酯輻條能夠應付垂直和水平的壓力，這是一種技術突破。
普利司通（Bridgestone）是世界最大的輪胎製造商，他們也對在農業，採礦和建築當中應用這種輪胎感興趣，在那些行業有很高的需求，因為輪胎壞了會給客戶的生產造成巨大損失。
無空氣輪胎至少在開始階段價格會很高。但是經常性翻新胎紋和3D打印能力的發展會改變一切。也許會如一些專家所料，客戶甚至不需要直接購買輪胎。他們只需要免費得到輪胎，按照里程付費，因為輪胎使用由傳感器監測。
固特異公司的Sightline輪胎情報部門的分析員索西亞・喬斯頓（Sosia Causeret Josten）說，這說明技術正在改變未來的輪胎。輪胎作為車輛和道路接觸的唯一中介具有巨大的發展潛力。
也許得益於雲計算和算法，互聯的車輛能夠提供許多政府當局需要的訊息數據，他們能了解哪裡的道路需要修理，冬天結冰天氣哪裡需要撒鹽。另外一個例子是自動剎車系統。索西亞說，「如果防抱死剎車系統，能夠告訴汽車它使用的輪胎是磨損了一半的夏季輪胎，汽車就能快速採取反應措施。這個優勢在自動化的未來能發揮巨大作用，那時候車輛都能自己做出反應。」
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
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