【書評】《中國外賣》：奔跑在路上的他與她，絕不能被簡化為只有「功能」

前幾個月上海突如其來的封控，讓將近60餘人的我們被封鎖在了旅店之中。而這60餘人中就隱藏著幾個外送小哥。

一天，我和室友坐在旅店的方桌前聊天。一個外送小哥搬了把椅子坐在了我們旁邊，興致勃勃地加入我們的話題。朋友的臉色瞬間大變，正在口若懸河地舒展人生抱負的她立馬沉默下來，把自己的椅子往靠牆的方向挪了挪。外送小哥沒有察覺，眉飛色舞地聊著自己的過往經歷。到了午飯時間，外送小哥起身離開，埋頭滑手機已經很久的室友突然小聲地開口：「你和他有什麼好聊的，這種人和他聊天不是在浪費時間嗎」，然後她緩緩抬起頭，甩了一下頭髮，「我從來不和這些不值得的人聊天，和他們聊天對我沒有任何用處。」

而就是室友口中的「不值得」「沒用處」的「這種人」，在我們聊天後的幾天，當一個男孩子嘔吐不止，電話到醫院後，卻被醫院告知男孩子要等著排前面還有300個人的隊伍後，一個缺了兩顆門牙的外送小哥就在這時站出來，氣憤地說：「走！把他放上我的電動車！我們馬上去醫院！就算把醫院的門敲碎，我今天也要讓他進去醫院！」

兩天後，這個生病的男孩子從醫院回來，被診斷為腎結石。外送小哥把他放到門口，對他說：就算封控也要好好吃飯，好好照顧自己。而小哥卻因為防疫原因，不得進入旅店，被留在了店外。玻璃門外嘻嘻哈哈的他對我們說：「沒關係，我也該出來跑跑單子了，要不都沒生活費了，在路上挺好的，有吃有喝的。」於是，他每日跑在冷寂的街道上，時不時給門內的我們帶來物資與消息。

在他的鼓舞下，過了不久，店裡的另一個外送小哥也豪邁地邁出了酒店大門，白天騎行在上海寂寥的五月為千家萬戶奔跑在路上，凌晨就在街邊便利店裡由椅子拼起來的臨時床上湊活著睡覺。

而吊詭的是，這位被自稱「人見人愛」與「包容萬物」的室友定義為「不值得」和「沒用處」的外送小哥，在她需要物資時，她竟開始用娃娃音跟小哥撒嬌：「幫我買些這個、買些那個哦。」那個當外送員落座下來和我們聊自己過往經歷，她朝牆邊挪的厭惡的神情與舉動，她竟絲毫不記得了。

從厭惡到撒嬌，是因為「稀有的」外送員對她有了功能。

而更匪夷所思的是，在六月之後，跨出了店門的我竟驚訝地發現，在封控期間對運送物資的外送員嬌嬌滴滴說話的一個魚眼睛女孩，竟然在解封第二天接到外送電話時向對方呵斥：「你給我送的外送到底什麼時候到？！什麼，外送會晚？！你給我快點！」

從撒嬌到厭惡，是因為解封之後「過剩的」外送員沒有了功能。

撒嬌與厭惡的本質區別僅在於隔了一道有用／無用的牆——外送員對她們而言，不是人，是功能，是有用的功能。

我們何時，竟然只把人當做了一個功能？外送員除了送外送的「功能」而外，他／她們沒有任何其他的價值了嗎？他／她們本身的存在難道不是價值嗎？同樣平凡的我們是如何決定哪些人有價值哪些人沒價值？有沒有一個可能，我們可以改變對他／她們「功能性」的看法？有沒有一個機會，我們可以走進他／她們的生活世界？有沒有一種頓悟，讓我們可以意識到我們都是一樣的人？

外送員的聲音什麼時候可以被聽見？如果我們能遇到一本關於外送員的書，如果他／她們的聲音可以被聽見，是不是大家就會對外送員這個群體產生不一樣的理解？是不是對他／她們有偏見的人可以弱化偏見，甚至偏見消失？什麼時候，有人可以站出來為外送員的「功能性」平反？

這種希望太迫切，甚至有一次我在夢中的大街上只想尋找一本關於外送員的書，但卻只能迷茫的站在街頭。不知道是不是這種渴望過於迫切，以至於被老天爺聽見？幾週前，我在網上百無聊賴搜新書單，突然，看到了四個大字——《中國外賣》。我顫抖地使用滑鼠，看到書籍介紹——聚焦外送小哥群體的長篇紀實文學。我激動得戰慄：這難道不就是我一直在找的嗎？——這本由中國作家協會會員楊麗萍先後採訪的近百位外送小哥的生活群像，不就是我兩個多月以來尋尋覓覓的書嗎？！

收到書的我隨手一翻，正好翻到：

王濤吃完泡麵，打開手機，訊息像一大群鴿子飛落下來，還有幾十個未接電話......隔離在家中的市民凡有需求就打電話給社區，他們已不堪重負...（王濤的）電話成了熱線，不管是午夜還是凌晨，向空襲警報似的響起......隔離在家裡的人終於逮著一個能在外面奔跑的，猶如困在孤島的人看見茫茫海面劃來了船隻。

這發生在前（2020）年1月被封鎖的武漢的一幕，竟然同樣地在今（2022）年的上海上演。我們就如當年的武漢居民一樣「像狂風下落葉一樣下訂單，鋪天蓋地」。千千萬萬如王濤一樣的外送小哥，拯救著被隔離的我們。可是為什麼當他／她們坐在我們身邊的時候，我們會將椅子往外挪？我們竟然會覺得這些人「不值得」？我們為什麼會覺得與他／她們聊天是一種羞恥？我們可曾有過一個時刻，問過像王濤一樣的人：你們為什麼想跑外送？我們可曾有過一個時刻，問過像王濤一樣的外送員，為什麼要在新冠肆虐著的寒冬臘月的街道上，要在親人「不要出門」的千叮嚀萬囑咐中，為這座城市的陌生人鋌而走險？

成長在靠種田養活四個孩子的貧困家庭中的王濤在高中向父母宣布了自己不讀大學後，背著行李去到建築工地當學徒。出師後自己開始自己做老闆，承接工程項目，而等待他的卻是被鋼筋插穿後背的工人以及18樓墜落下砸傷的工人後的債台高築。王濤不再有「功能」，他變成了「被拋棄的破抹布」，開始日日買醉，遊手好閒。

而正是這樣一個「失去了功能」的「王總」，在「有功能時」從未多看過外送小哥一眼的他，竟在2019年的一個夜晚，在人生的至暗時刻，扶起了一個摔倒在地的外送小哥後，外送小哥竟然向「沒有功能的他」生出了援手，於是王濤加入了外送隊伍。奔跑在街道上的他遇到過冷冰冰的客戶，也遇到過給他熱水袋讓他暖手的老人家；遇到過讓他差評的憤怒與焦慮，也遇到過遞給他口罩和防護手套並說著「小哥，請注意安全」的醫生；他遇到過把他當做「取餐送餐沒血沒肉機器」的客人，但更因為人情中的溫暖升起的一種受尊重的幸福感而有了繼續在路上奔跑的堅持。