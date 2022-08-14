【書評】《中國外賣》：奔跑在路上的他與她，絕不能被簡化為只有「功能」
我們想讓你知道的是
他／她們不是功能，他／她們是人，活生生的人。他／她們承載的不僅是我們的三餐，不僅是我們對生活的需求，他／她們更承載著社會以及國家發展的力量。可是，我們看不見。
前幾個月上海突如其來的封控，讓將近60餘人的我們被封鎖在了旅店之中。而這60餘人中就隱藏著幾個外送小哥。
一天，我和室友坐在旅店的方桌前聊天。一個外送小哥搬了把椅子坐在了我們旁邊，興致勃勃地加入我們的話題。朋友的臉色瞬間大變，正在口若懸河地舒展人生抱負的她立馬沉默下來，把自己的椅子往靠牆的方向挪了挪。外送小哥沒有察覺，眉飛色舞地聊著自己的過往經歷。到了午飯時間，外送小哥起身離開，埋頭滑手機已經很久的室友突然小聲地開口：「你和他有什麼好聊的，這種人和他聊天不是在浪費時間嗎」，然後她緩緩抬起頭，甩了一下頭髮，「我從來不和這些不值得的人聊天，和他們聊天對我沒有任何用處。」
而就是室友口中的「不值得」「沒用處」的「這種人」，在我們聊天後的幾天，當一個男孩子嘔吐不止，電話到醫院後，卻被醫院告知男孩子要等著排前面還有300個人的隊伍後，一個缺了兩顆門牙的外送小哥就在這時站出來，氣憤地說：「走！把他放上我的電動車！我們馬上去醫院！就算把醫院的門敲碎，我今天也要讓他進去醫院！」
兩天後，這個生病的男孩子從醫院回來，被診斷為腎結石。外送小哥把他放到門口，對他說：就算封控也要好好吃飯，好好照顧自己。而小哥卻因為防疫原因，不得進入旅店，被留在了店外。玻璃門外嘻嘻哈哈的他對我們說：「沒關係，我也該出來跑跑單子了，要不都沒生活費了，在路上挺好的，有吃有喝的。」於是，他每日跑在冷寂的街道上，時不時給門內的我們帶來物資與消息。
在他的鼓舞下，過了不久，店裡的另一個外送小哥也豪邁地邁出了酒店大門，白天騎行在上海寂寥的五月為千家萬戶奔跑在路上，凌晨就在街邊便利店裡由椅子拼起來的臨時床上湊活著睡覺。
而吊詭的是，這位被自稱「人見人愛」與「包容萬物」的室友定義為「不值得」和「沒用處」的外送小哥，在她需要物資時，她竟開始用娃娃音跟小哥撒嬌：「幫我買些這個、買些那個哦。」那個當外送員落座下來和我們聊自己過往經歷，她朝牆邊挪的厭惡的神情與舉動，她竟絲毫不記得了。
從厭惡到撒嬌，是因為「稀有的」外送員對她有了功能。
而更匪夷所思的是，在六月之後，跨出了店門的我竟驚訝地發現，在封控期間對運送物資的外送員嬌嬌滴滴說話的一個魚眼睛女孩，竟然在解封第二天接到外送電話時向對方呵斥：「你給我送的外送到底什麼時候到？！什麼，外送會晚？！你給我快點！」
從撒嬌到厭惡，是因為解封之後「過剩的」外送員沒有了功能。
撒嬌與厭惡的本質區別僅在於隔了一道有用／無用的牆——外送員對她們而言，不是人，是功能，是有用的功能。
我們何時，竟然只把人當做了一個功能？外送員除了送外送的「功能」而外，他／她們沒有任何其他的價值了嗎？他／她們本身的存在難道不是價值嗎？同樣平凡的我們是如何決定哪些人有價值哪些人沒價值？有沒有一個可能，我們可以改變對他／她們「功能性」的看法？有沒有一個機會，我們可以走進他／她們的生活世界？有沒有一種頓悟，讓我們可以意識到我們都是一樣的人？
外送員的聲音什麼時候可以被聽見？如果我們能遇到一本關於外送員的書，如果他／她們的聲音可以被聽見，是不是大家就會對外送員這個群體產生不一樣的理解？是不是對他／她們有偏見的人可以弱化偏見，甚至偏見消失？什麼時候，有人可以站出來為外送員的「功能性」平反？
這種希望太迫切，甚至有一次我在夢中的大街上只想尋找一本關於外送員的書，但卻只能迷茫的站在街頭。不知道是不是這種渴望過於迫切，以至於被老天爺聽見？幾週前，我在網上百無聊賴搜新書單，突然，看到了四個大字——《中國外賣》。我顫抖地使用滑鼠，看到書籍介紹——聚焦外送小哥群體的長篇紀實文學。我激動得戰慄：這難道不就是我一直在找的嗎？——這本由中國作家協會會員楊麗萍先後採訪的近百位外送小哥的生活群像，不就是我兩個多月以來尋尋覓覓的書嗎？！
收到書的我隨手一翻，正好翻到：
王濤吃完泡麵，打開手機，訊息像一大群鴿子飛落下來，還有幾十個未接電話......隔離在家中的市民凡有需求就打電話給社區，他們已不堪重負...（王濤的）電話成了熱線，不管是午夜還是凌晨，向空襲警報似的響起......隔離在家裡的人終於逮著一個能在外面奔跑的，猶如困在孤島的人看見茫茫海面劃來了船隻。
這發生在前（2020）年1月被封鎖的武漢的一幕，竟然同樣地在今（2022）年的上海上演。我們就如當年的武漢居民一樣「像狂風下落葉一樣下訂單，鋪天蓋地」。千千萬萬如王濤一樣的外送小哥，拯救著被隔離的我們。可是為什麼當他／她們坐在我們身邊的時候，我們會將椅子往外挪？我們竟然會覺得這些人「不值得」？我們為什麼會覺得與他／她們聊天是一種羞恥？我們可曾有過一個時刻，問過像王濤一樣的人：你們為什麼想跑外送？我們可曾有過一個時刻，問過像王濤一樣的外送員，為什麼要在新冠肆虐著的寒冬臘月的街道上，要在親人「不要出門」的千叮嚀萬囑咐中，為這座城市的陌生人鋌而走險？
成長在靠種田養活四個孩子的貧困家庭中的王濤在高中向父母宣布了自己不讀大學後，背著行李去到建築工地當學徒。出師後自己開始自己做老闆，承接工程項目，而等待他的卻是被鋼筋插穿後背的工人以及18樓墜落下砸傷的工人後的債台高築。王濤不再有「功能」，他變成了「被拋棄的破抹布」，開始日日買醉，遊手好閒。
而正是這樣一個「失去了功能」的「王總」，在「有功能時」從未多看過外送小哥一眼的他，竟在2019年的一個夜晚，在人生的至暗時刻，扶起了一個摔倒在地的外送小哥後，外送小哥竟然向「沒有功能的他」生出了援手，於是王濤加入了外送隊伍。奔跑在街道上的他遇到過冷冰冰的客戶，也遇到過給他熱水袋讓他暖手的老人家；遇到過讓他差評的憤怒與焦慮，也遇到過遞給他口罩和防護手套並說著「小哥，請注意安全」的醫生；他遇到過把他當做「取餐送餐沒血沒肉機器」的客人，但更因為人情中的溫暖升起的一種受尊重的幸福感而有了繼續在路上奔跑的堅持。
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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