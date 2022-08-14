普亭就是一個賭徒，在烏克蘭賭局輸得徹底，卻無法承認錯誤
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專制國家的領導人，是否正在用咄咄逼人的政策來推翻既有國際秩序？德國之聲記者Miodrag Soric認為，事實並不是這樣，因為自由國家在長期層面上具有更強的實力。
文：Miodrag Soric（德國之聲記者）
這幾乎同時發生：俄羅斯入侵烏克蘭，中國同化香港，還用軍演來威嚇台灣。伊朗支持的武裝組織正在加薩地帶作戰，塞爾維亞的所謂「總統」正在科索沃邊界大秀兵力。專制政權正在試探局勢激化的界限。
暴君想要保住權力，就需要利用衝突，否則他們就無法向自己的民眾交待。
不論是俄羅斯、塞爾維亞還是中國、伊朗：強大的軍力能夠讓人忘記自己國家的落後，有助於鞏固其「民族領袖」的權力，還能掩飾這位領袖是如何蔑視本國人民的。
如果領袖不這樣做，就會面臨民眾滋生不滿情緒的危險：本國的醫院、養老院、學校等設施是多麼地糟糕，農村地區是多麼地急缺下水道系統，薪水和退休金水準是多麼地低……假如這個國家捲入了一場衝突，那麼一切責任就皆在「外敵」。針對擁權自肥之統治集團的批評就會被壓制，腐敗行為則會得到國家的支持。
至於作為個體的民眾，他們在政治精英的眼中一文不值，頂多就是些炮灰，就像近年來在烏克蘭東部那樣。
開啟新的野蠻時代？
俄羅斯入侵烏克蘭，這不僅僅是對鄰國的宣戰，更是對文明世界的宣戰。
這場衝突的結局，將能決定其他專制國家今後的行為方式：他們是否至少會最低限度地尊重國際條約、國際法？還是會開啟一個新的野蠻時代，讓一切都重歸弱肉強食的叢林法則？但凡不想坐視世界陷入混亂的人，都必須有所行動：阻止好戰者普亭（Vladimir Putin），幫助台灣擴充軍力，在加薩、伊拉克、黎巴嫩、敘利亞等地打擊伊朗恐怖主義武裝組織。
專制政權從未掩飾自己對基於規則之國際秩序的厭惡。專制者還將民主、人權、少數派權利、新聞自由、法治穩定視作威脅。只有在國際法對自己有利時，暴君們才會呼籲尊重國際法。
多年來，西方國家一直在和這些專制國家做生意。今天，歐洲政界許多人都不禁要問：德國前總理梅克爾（Angela Merkel）怎麼就會如此幼稚，以至於讓歐洲依賴於普亭的天然氣？更糟糕的是，中國已經成為了德國的最大貿易夥伴國，與此同時德國卻也未曾否認過中國政權是多麼地殘暴。
德國政界以及商界，怎麼就會如此幼稚地撲向了北京的懷抱？他們的貪婪顯然超過了自己的責任感。據說，列寧（Vladimir Lenin）就曾經預言：「資本主義者會向我們出售繩索，好讓我們吊死他們。」
普亭賭輸了
冷戰結束後的國際勢力格局，並未向有利於獨裁者的方向移動。事實上，普亭的俄羅斯正在烏克蘭戰場上暴露了其軍事無能。
專制者更善於長遠計議、更優於只能短期考慮的西方，這其實只是不實的傳說。事實恰恰相反：普亭入侵烏克蘭是短期決策，他完全沒有預料到俄軍士兵會遭到烏克蘭人的如此憎恨。普亭就是一個賭徒，他賭輸了。但是，他無法承認錯誤，因為他還想延續自己的政治生命乃至生物學意義上的生命。
今後，西方國家不能再自我削弱了。德國必須連續多年大幅擴軍。希臘、俄羅斯、伊朗的軍費開支都能接近本國GDP總額的4％，那麼德國應該也能做到。除了常規軍力，歐洲還應該擴充自己的核軍力。只有這樣，歐洲人才會讓莫斯科、北京、華盛頓正眼相看。
就像以往的克里姆林宮當政者一樣，普亭正在挑戰西方。史達林（Joseph Stalin）、希特勒（Adolf Hitler）也曾蔑視西方世界，尤其是他倆在1939年至1941年聯手期間。當年，蘇聯向納粹德國供應了大量的食品和資源，從而支持了希特勒的對法、對英戰爭。但最終的勝利者卻是「墮落的西方」，冷戰的結局也是如此。如今，西方世界依然征服了專制國家內眾多年輕人以及較高教育水準者的內心。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
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換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
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