【專訪】科技藝術家黃心健：VR不一定要「看」，而是用身體來感受
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「在場」（presence）在VR的討論或研究中，是最常被用來形容或界定媒介特質的詞彙。許多VR作品想方設法在360度的視域環境中，為使用者創造「身歷其境」的虛擬身體，然而這卻是極不易拿捏的工作。
文：史惟筑
攝影：林政億
九歲的黃心健握著筆，畫下六架坦克飛機艦、火箭坦克炮規格的混種機型。機身綴著工整的裝飾與編號，幾架艦體上刻著A、C、E、Z、X等可能作為艦隊型號，抑或暗示有如無敵鐵金剛刀槍不入的Z超合金外殼。
他當時或許正構思著一段宇宙科幻冒險，準備前往銀河巡邏，也可能想跟著國隆駕駛無敵鐵金剛，對抗赫爾博士統治世界的野心。
於是，他又為鐵金剛打造一個隱匿在水中的秘密基地：海底火山。在這裡，有原子發電廠、礦坑、戰備室、彈藥庫、變電房、防衛炮、修護室等提供各項補充裝備與修復功能的廠房，還有那間佔據火山最中心，拿來放置鐵金鋼的醒目房倉。海底火山看似遺世獨立，卻有一條與外在世界相連的隧道，隨時準備將鐵金剛運送出去保衛地球。
小小黃心健的心裡已是地球宇宙，手又能細膩、條理地繪製那廣袤無垠的想像，讓觀者能循圖索驥進入他的秘密基地。無限與秩序、想像與實踐、科幻與藝術這看似兩兩相異的特質，似乎從小就在黃心健身上拉扯亦共存。
就像在編號一號的坦克飛機艦上，ART三個字母也被工整地刻在艦身；也像他頭戴鴨舌帽、赤裸雙腳為採訪團隊開門時那看似違和卻也再自然不過的模樣。身為當代科技藝術領航人、VR創作先鋒，黃心健想以科技藝術告訴人們的故事，其實只是他的日常。
鎖在深櫃的兒時夢
藝術在黃心健成長過程中看似理所當然，卻又需費心爭取。父親為教育學者黃元齡教授，母親是油畫家黎蘭女士，黃心健常在媒體中談及自己從小生長在傳統的藝術環境中。
然而「傳統」一詞除了代表從小習畫的教育條件外，也隱含著如何界定美術的框架，以及台灣家庭對子女從事藝術工作的限制。和絕大部分的台灣家長一樣，漫畫並不在黃心健父母認知的藝術範疇內，儘管黃心健自小學便展現驚人的繪畫才能，夢想啟程至科幻國度，卻仍得替珍愛的漫畫編目造冊、替書櫃上鎖，更時不時得打開巡查兩相對照，確保沒有任何一冊會在傳統教育的管教思維下不翼而飛。
然而當我問道，既然童年時能為漫畫據理力爭，長大後為何卻願意放棄自己熱愛的藝術設計科系，選擇進入台大機械系就讀時，他說：「這可能是我自己的人生態度」，「一邊妥協，一邊求得超脫的感覺」。
不過，他口中的「妥協」並不等同委屈或犧牲，而是在現實與理念間找到生活的延續。或許黃心健的雙親一開始並不贊成他追求藝術的心念，卻直接在生活裡，讓他體悟到藝術與生活如何相容並蓄。
說著說著，黃心健談起一則兒時記憶，為了貼補家用，黃心健的母親會在家裡教準備報考美術班的學生作畫。他們多半會在下午四、五點左右到家裡來畫炭筆畫、石膏像，由於接近晚飯時間，黃心健母親總必須一邊教畫，一邊抽空進廚房準備晚餐。
「有次印象非常深刻，可能有個學生畫畫到一半，有一塊面不知道怎麼處理，然後他就說：哎呀，老師，您能不能來幫我一下？那時候我母親其實洗菜洗到一半，然後她出來，手這樣一抖、擦一下，就直接拿起炭筆教他畫。」黃心健學著母親手一抖、往身上擦的模樣：「我覺得那是非常完美的一筆」。那一筆，對他而言代表了與藝術並存的，家事、家庭責任的延續。
黃心健在母親身上看到藝術與家庭並非一翻兩瞪眼的決絕，於是決定先完成台大機械系學業，畢業後準備報考美國設計學院期間，再慢慢說服家人自己的「轉向」。只不過大學的黃心健仍未間斷對漫畫的熱愛，不但在學校成立漫畫社，甚至還請到鄭問擔任社團指導老師！
魔幻之路啟程
「申請美國四所設計學院錄取三所，其中兩所都讓我從研究所開始讀，只有ArtCenter要我從大學開始，但我覺得他們的catalog太漂亮了，真的很想去」，黃心健悠悠解釋這個想從大學念起的決定。
位於洛杉磯帕薩迪納的藝術中心設計學院（ArtCenter College of Designe，簡稱ACCD）不僅校園美，更是全球設計領域數一數二的學校。從理工科畢業的黃心健，終於正式踏進自己熱愛的領域。在這裡，黃心健因此有機會受到電腦生成3D影像的訓練。
在個人電腦仍不普及的年代，ACCD是極少數擁有SGI（Silicon Graphics Inc.，在台灣早年譯為視算科技）工作站的學校之一。最早大量使用電腦生成立體影像的《侏羅紀公園》，就是運用SGI電腦系統，創造出栩栩如生的恐龍與場景，電影中更出現SGI生產的世界第一台64位元工作站。可想而知ACCD的學生們有多迫不及待想要使用這套系統。
黃心健回憶，一開始學校不限制使用工作站的時間，所以實驗室裡總有滿滿的人，有次他在工作站前累到暈睡過去，醒來時已經半夜兩點，但周遭仍都是人
非常魔幻的時刻，那裡非常安靜，但你就聽到這個（滑鼠）咔嗒咔嗒咔嗒的聲音，所有的人都在按這個東西，非常地詭異。
此起彼落的滑鼠點擊聲，就像是急欲以技術將藝術推進另個維度的引擎。
黃心健曾在其著作《科技蜃樓》提到過，在這個人才濟濟、競爭激烈、課程安排密度極高的學校裡，幾乎每天都在熬夜，還曾因精神不濟而讓手工刀劃破膝蓋。身體的勞累是一回事，心理的抗壓又是另一回事，畢竟在設計或藝術領域裡，面對才華度量的時刻極為殘酷。
一次期末審查，老師望著他說：「心健，我知道你是一個很好的人，但是依我們的專業，我們會建議你轉系。」人生好不容易歷經妥協才得以轉向，竟換來此般打擊，如同否定一直以來的志趣與理想，黃心健如今笑著說，當下只能以「怒吃一頓大餐」來排解挫折。
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
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從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計畫的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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