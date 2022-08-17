【專訪】《神之鄉》導演莊景燊：竹科工程師插考戲劇系拍片，這一切都不是偶然

文：陳怡靜

攝影：林政億

導演莊景燊說了一個故事。

他原本是個電子大廠的製程工程師，負責映像管螢幕的一段高壓製程，找出產品不良率的問題。那是個薪水不錯、說出來也體面的工作，但莊景燊日日盯著電腦螢幕的製程，腦子裡轉的是「這不是我想要的生活」。過年前，他默默辭職了，年夜飯時也不敢對家人說，直到負笈北上的前一天，他才對母親說起，迎來一場家庭風暴。

「我不能太早講，太早講一定很痛苦。我忍到最後一刻，在要去台北的前一天的白天，媽媽剛買菜回來，在廚房裡面整理食材。我說了，她就傻眼。」兒時，媽媽買菜回家之後，他常跟著窩進廚房，一邊看著媽媽整理食材，一邊跟媽媽聊天，那是他從小到大的習慣。

原本是莊景燊特別喜歡的母子間的時刻，但他放棄體面工程師工作的那天開始，廚房裡的回憶也改變了。他記得母親很錯愕，沒有說太多話，只問他什麼時候辭職？為什麼辭職？為什麼沒有先講？接著便是沉默。隔天一早，母親沒有下樓，莊景燊踩上機車、背起行囊，一路從新竹騎到台北，開始了自己想要的人生。

是「去」台北還是「回」台北？

眼前的莊景燊48歲，憶及23歲的自己，他時而嚴肅、時而發笑，但眼神始終像個孩子。訪談當天，他執導的漫畫改編電視劇《神之鄉》剛播映結束，短短十集引發廣泛討論，拿下收視率2.3的好成績。我們約在台灣漫畫基地的基地書店見面，即使身在台北，莊景燊說起這段回憶時，言談間用的還是──「去」台北。

是「去」台北，還是「回」台北？這是許多遊子曾有過的歸鄉焦慮。莊景燊是新竹人，即使18歲離家到中壢讀大學、23歲再離家到台北從事影視工作，每每從新竹北上時刻，他還是習慣說自己要「去台北」。「去」與「回」兩個單字的距離，標示的是言者對於「家」的座標，對莊景燊來說，家一直都是在新竹。

《神之鄉》便是關於一個「回家」的故事。

劇集環繞著主角夏天龍與夏志薰父子，細膩闡述兩代之間的誤解與和解，家人之間的互相期待與傷害，以及傳統文化面臨的新時代考驗。時空背景則是大溪人的第二個過年「六月廿四」，農曆六月二十四日是關聖帝君的聖誕，大溪總是熱鬧滾滾，神明遶境、社頭出陣……，每年到了這個時候，大溪人都要回家。

《神之鄉》故事從大學生夏志薰與學妹陳暖暖的課堂報告開始，因為教授要求，夏志薰回到睽違7年的家鄉大溪取材，拾起童年與父親打陀螺的回憶，也想起他與兒時玩伴一心曾經約定好，要一起在「六月廿四」出陣頭舉將軍。都說在哪裡落土出生，就有哪裡的基因，因著舉將軍與打陀螺，阿薰終於與父親和解，也重新「回家」。

相較於漫畫家左萱的漫畫原著故事，電視劇劇本更加龐大。導演莊景燊、編劇統籌王莉雯與編劇群駐點大溪取材，實際參與「六月廿四」遶境後，就原本的漫畫劇本加深加厚，故事從以阿薰為主的視角延伸到父執輩，由王識賢出演阿薰父親夏天龍、李李仁飾演夏天龍的師弟，再加上王彩樺、黃鐙輝、Janet等演員加入，影視劇集的目標觀眾年齡層因此更加擴大。

如果不是當年那個離開家的決定，如今也沒有導演莊景燊與他的《神之鄉》。莊景燊在新竹出生長大，父親是中油員工，母親是家管，老家鄰近竹科，鄰居多是公務員、竹科工程師等中產階級。對莊景燊來說，按部就班地考上竹中、讀理工科系、成為工程師，幾乎是一條必定的路。但他卻偏偏轉了彎，從安穩的工程師生活轉向進入影視產業。

從竹科工程師變成導演，這一切並不偶然

但這一切都不是偶然。問莊景燊怎麼長大的？他很快丟出兩個字：「電影。」他的父親非常喜歡看電影，從他很小的時候，爸爸就會帶著全家人去看電影。那是戲院還很興盛、裡頭還可以抽煙的時代，「戲院裡好臭，超臭的！人很多，真的很多。但我們還是很愛去，這就是我們家的娛樂方式。我大概還在讀幼稚園時，就看過很多好萊塢電影了。」

莊景燊的父親話不多，跟兒子聊天的話題總是電影，一家四口擠在機車上去看電影，回家後，兩人繼續從演員聊到導演，「印象很深刻喔，那時候很流行好萊塢的戰爭片，《血染雪山堡》、《百戰榮歸》之類的，都是那時候看的。」說著說著，莊景燊從背包裡翻出一本《世界電影雜誌》，那是父親的收藏，雜誌月份正是莊景燊出生的1973年9月。

Photo Credit: 文策院提供

「如果說，阿薰跟天龍之間的臍帶是陀螺，我跟原生家庭間的臍帶就是電影。」

後來錄影帶興起、戲院式微，父子兩人還是繼續租片看電影。都讀到新竹高中了，母親叨唸著他快去讀書，他還是習慣每天跟父親一起看片，看到滿足了才去唸書。莊景燊熱愛電影，曾經想選文組，但最後還是馴服於社會期待考上中原大學物理系，過著每週小考的生活。

在中壢讀書的日子，他又再踏進電影院了。「我常一個人去學校附近的中原戲院，那是我滿好的回憶。雖然都是一個人孤苦伶仃地去看電影，因為找不到有類似興趣的同學。」

日子好苦悶，大三升大四那年暑假，莊景燊參加了全國第一屆大專生文藝營，就在那裡認識了一輩子的朋友林育賢（編按：〈翻滾吧男孩〉紀錄片導演），也成為莊景燊人生的轉捩點。

大學畢業再插考戲劇系，母親覺得是「走鐘」了

大學畢業後成為工程師，領著不錯的薪水，鄰居看到他都要稱讚，但莊景燊很悶。同一時間，林育賢轉學考進文化大學戲劇系影劇組，「我心裡就很難受了。難得有這樣志同道合的朋友，他考上影劇組了，我還在做不喜歡的工作，真的很憋，很想要改變。」撐撐撐了半年，忍不住了，他遞出辭呈，憋著過完整個年假，就在同事們回公司開工時，他離職了。