【第22屆國家文藝獎】從小妹到大姐大——張艾嘉
我們想讓你知道的是
因為張艾嘉，台灣電影得著了既溫柔又堅韌、既叛逆又體貼的女性形象；有了能以台灣精神引領華語電影前行的火炬高度；有了因為國際經驗注入而能與各方對話交流的知識廣度。至於張艾嘉的獲獎，亦因她的清楚形象，使得國家文藝獎得著更能與國人對話的辨識度。
文：藍祖蔚
張艾嘉擁有優於常人的辨識度。
首先是聲音。從音頻到音色，只要開口，一聽即知是她。
張艾嘉風格（用業界行話來說，「小妹」風格或許更傳神）在過去半世紀華人娛樂圈，享有無人相似亦無人可比擬的獨特位階。從小因家庭關係，不時來往台、港及美國三地，通曉中、英文和粵語，兼以喜好音樂，17歲時即因緣際會先從廣播DJ及電視節目主持出發，憑著辨識度特高的嗓音，快速在演藝圈佔有一席之地。
她的聲腔外人難以模仿，話白如此，歌聲尤其。1970年代開始，不管是情傷輕唱的〈惜別〉、〈也許〉，或者是1980年代充滿時光回眸以及當下既視感的〈童年〉、〈忙與盲〉和〈愛的代價〉，青春座標閃閃晶亮，儼然已成時代印記。
其次是形象。她既是開拓者，同時亦是推動者，不論是公益或者創作。
全方位的電影工作者
先談創作。張艾嘉絕對是實至名歸的全方位電影工作者，在華語電影史的幕前幕後都扮演過關鍵角色。從個人精進及創動風潮這兩點切入，或許是最貼切的角度來認知張艾嘉的演藝貢獻。
張艾嘉從1970年代起即分別追隨李翰祥、胡金銓、李行、白景瑞等知名大導演，從片場實作中逐步認知電影藝術的理論與實務；亦曾在劉家昌和丁善璽等賣座導演調教下，琢磨出通俗電影中最能激發大眾共鳴的表演技法。
她同時是少數能在香港影壇闖出一片天的台灣女星，1980年代從《最佳拍檔》、《上海之夜》、《海上花》到《三個女人的故事》，正值香港影壇新浪潮巔峰的百花齊放，她從中嫻熟了港式動作、喜劇與文藝電影的操作精髓，融會貫通了台灣和香港兩地不同形式的表演節奏與方法，悠遊自在依據角色調整身段及技法。
23歲就以《碧雲天》（1976）拿下金馬獎最佳女配角獎；28歲時又以《我的爺爺》（1981）一片獲頒金馬獎最佳女主角；33歲時則以《最愛》（1986）分別在台灣金馬獎和香港金像獎獲頒最佳女主角，頻繁的得獎成就說明她的表演實力已獲肯定。
她對電影創作的宏願不只限於幕前表演。學習力高，好奇心與好勝心又強，張艾嘉一直不忘在表演之餘觀察及學習編劇、導演實務。
1981年她初次執導電影《某年某月某一天》，即使過程跌跌撞撞，卻也從中淬力奮進。1986年就以第二部執導電影《最愛》，獲得金馬獎最佳導演和最佳原著劇本提名，成為僅次於許鞍華，第二位獲得金馬獎最佳導演提名的女導演。
以實力突破性別限制，在作品中呈現女性觀點，為女性代言，也是檢視她的電影創作非常重要的性別參數。女性題材、女性視野的女性書寫成就了張艾嘉另一個辨識度極其鮮明的個人印記。
接下來的30多年歲月中，她在表演之餘不忘導演工作，也迭創佳績，先後以《一個好爸爸》和《相愛相親》再獲金馬獎最佳導演提名，《相愛相親》更在2018年獲得香港電影金像獎最佳編劇，以及香港電影評論學會大奬和香港電影導演會年度大獎最佳導演。《20 30 40》並曾入選柏林影展競賽。
透過個人精進，創造個人高度，那是張艾嘉經營自己的卓越成就。然而她以精準眼光，勇於承擔的態度，推動影視風潮，更讓她在影史上取得極其重要的推手位階。
促動台灣影史的關鍵時刻
1981年，張艾嘉先接手屠忠訓遺作《某年某月某一天》，跨足幕後；繼而進入台灣電視公司，先推出《幕前幕後》，翻新影視娛樂產業的內幕報導；再以監製身分，與陳君天聯合製作台視單元劇《11個女人》，除了取材當時台灣新生代女作家蕭颯、姬小苔和荻宜等人作品，並改以電影觀念和手法來拍電視劇，一方面網羅知名電影導演宋存壽和劉立立參與，另一方面則提供留學歸國的新生代導演柯一正和楊德昌等人實際拍片機會，一新耳目的製作成績及各方好評，為1982年風起雲湧的台灣新電影浪潮先行熱機。
隨後，張艾嘉接手香港新藝城台灣分公司，與虞戡平導演合作協助香港影人來台灣拍戲，將香港電影的製作概念與方法帶進台灣，同時也開始台灣製片，支持新導演林清介、柯一正、虞戡平和楊德昌等人先後完成《台上台下》、《帶劍的小孩》、《搭錯車》和《海灘的一天》等片。
從選材到表現手法都新人耳目，對於產業振興、媒體關注和票房迴響，她勇於接軌國際，嘗試新的組合，都為停滯迷航的保守產業帶出了新氣象。
就在此時，中影公司也啟用新人展開全新選材的製片策略，陸續完成叫好叫座的《光陰的故事》、《小畢的故事》和《兒子的大玩偶》等片，帶動台灣新電影風潮，張艾嘉發掘的新導演陸續獲得中影重視，她更挺身出任《光陰的故事》女主角，以實際行動及自然寫實的表演方式，鞏固了台灣新電影的寫實主義美學風貌。
關鍵時刻都看得到她的身影，都感受得到她參與的溫度，亦是張艾嘉得以擁有鮮明推手辨識度的重要原因。爾後歲月，她往返台港兩地，持續將她熟悉的香港或國際製片實務介紹給台灣影人，也積極參與台灣電影演出，其中尤以協助李安完成《飲食男女》，並接手執導《少女小漁》最為關鍵。前者的表演讓李安的商業娛樂電影得著讓人驚豔的漂亮回馬槍，後者則讓李安得以轉向好萊塢灘頭堡，開創華人導演的歷史新頁。
於此同時，她開始按步驟培養後進新人，舉凡劉若英、李心潔、金城武、吳奇隆和梁詠琪等人都在她的規劃引領下亮相，逐步站穩巨星地位；同時她也憑藉敏銳感性，結合流行音樂與電影產業，相輔相成，活絡產業。
Tags：
人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。