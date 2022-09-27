【第22屆國家文藝獎】以影像丈量歷史，構築新視界——黃明川

文：謝佩霓

奇罕異數

曾任國家文化藝術基金會董事長，現任「嘉義國際藝術紀錄影展」藝術總監的黃明川導演，如今公認是台灣獨立製片的先驅，也是藝術紀錄片的泰斗。然而值耳順之年的他，人生因追求藝術幾度翻轉，逾半世紀的藝術創作之路，涉足了小說、攝影、電影，表現皆經典，絕不只在紀錄片上迭有貢獻。

黃明川的外祖父及母親雙雙任職過嘉義縣蒜頭糖廠，有此背景，便會明白黃明川之所以會對工業空間掌握得格外自信從容，肇因於他投注的情感其來有自，即使拍片現場遭遇突發事件，總能處理得特別坦然又自然；不加矯飾，卻不失練達，能詳實客觀直擊現場，又能洞悉關鍵。《1995後工業藝術祭》這部影片不僅首開先河，記錄了藝術進駐工業遺址，進行閒置空間再利用的精彩與驚險；更因為鏡頭直言無隱，成為論及台灣與國際同步的實證。

在糖廠擔任木工一輩子的外祖父，其紮實的手工訓練深遠影響著黃明川。上至獨立製片之組隊拍攝、掌鏡、打燈、剪輯、翻譯、上字幕，下至行政運作，黃明川都習慣自己動手，這巧手與縝思其來有自。親力親為除了可以兼顧應變度與機動性，手感的細膩與手作的溫度也可以大幅提高近距離的凝聚力，可謂是個人特色。他對時間控管的能力，業界津津樂道，不只從不遲到、拖稿、遲交，反而往往提前。

Photo Credit: 劉振祥攝影 黃明川近十年來戮力於自己的故鄉推動「嘉義國際藝術紀錄影展」。

1955年黃明川生於三代同堂的「福泰布行」，距嘉義市地標的中山路噴水池圓環僅百米之遙，代表性的地方美食雞肉飯近在咫尺。他出生之時，租來的布店是父執輩持分經營，長大的孩子日後發表文章時筆名取為「黃布」，不知情者不明就理，知其家族本業者，便會覺得順理成章。除此之外，在布堆裡打滾，他也自然而然練就了對材質的敏感度。

他生日登記為2月26日，但嬸嬸清楚記得應是2月19日，彼時生產借助產婆者眾，出於交通不方便，晚報戶口稀鬆平常。但這一來，就讓黃明川在外遭誤解為雙魚座而非水瓶座，並將他對藝術與完成創作的追求，認定是他的放任浪漫主義作祟，無視於其身體內的革命精神，一身反骨盡在振聾發聵的影像與論述之中。

歐陸文化人有句用來自我解嘲的俗語這麼說：「30歲前不左派叫沒心肝，30歲之後堅持左派是沒頭腦。」容或黃明川左派行事至今不改，因此很難嚥容於所謂正統、主流；然而或許正是叛逆無悔，所以相隔了數十年，黃明川在2021年國家影視聽中心為「台灣文化協會百年紀念」策劃的特展裡，終被推舉為「致憤青」之焦點影人來表示敬意。

Photo Credit: 劉振祥攝影

追尋自我

黃明川在家中排行老么，小時候就愛畫畫。大人拿粉筆在布店大黑板記帳，他就拿來隨手在水泥地板上塗鴉。畫的不外乎坦克車、軍艦、飛機、機器人、走獸，乍看與所有小男孩無異，然而彼時嘉義市區時常可見戰車連成群結隊隆隆作響駛過門前，而車站也不時為裝甲部隊徵用，蒸氣火車運輸著大量坦克與軍用卡車；而彼時市街上人力板車比比皆是，嘉義為阿里山木材集散地，驢與黃牛拉載重物普遍穿梭林森路；水肥車則由水牛代勞。布店員工笑稱阿川只會「畫土跤」（台語「畫地板」之意，音似「畫圖家」），唯他父親沒等閒視之，送他去跟畫家蘇嘉南學畫，讓藝術生命順利萌發。好學又沉靜的黃明川，受大姊影響，超齡讀了許多世界名著。兒少時期按部就班，順應教育常軌。大學透過積極參與美術社團鑽研，並勤讀西洋美術史，受教於水墨畫家葉世強和西畫家戴壁吟。黃明川曾於大三、大四課餘為戴壁吟打理畫室，從而有緣結識日後也成為知名藝術家的姚克洪、吳天章、鄭建昌等人。

Photo Credit: 黃明川提供 大學時代的黃明川與他創作的油畫，時約1978。

從喜愛藝術到確認轉換跑道，1980年底出國深造，赫然發現美國當代藝術發展，早就脫離台灣執著於印象主義的系統。但黃明川無法認同身處藝術中心紐約的許多藝術家，鎮日安身於逼仄工作室；更不願意像許多台灣學人那樣，「搭著飛機離開台灣直接降落在美國校園，然後拿到學位又趕快再度搭飛機，回到台灣搶個教職，沒跟當地社會接觸。」因此決心不以學位為目的，斷然重起爐灶，學習繪畫、版畫與攝影。一開始入學美國抽象表現主義畫家波洛克（Jackson Pollock）去過的「紐約藝術學生聯盟」，初期加入一樓繪畫班，不覺有新意後，便轉至二樓學習當初尚未引進台灣的石版畫，他手邊僅存的單色調（Monochrome）作品，呈現的是抽象風格。

紐約期間輾轉於兩家31冰淇淋店（Baskin Robbins）打工維生，餘暇則不斷自修。一方面靠參觀美術館及當年最夯的蘇活區前衛畫廊，另一方面就靠泡卡內基演藝廳戲院、甘迺迪音樂廳附設電影院及格林威治村戲院這幾家電影院，觀賞二輪的東西方經典名作，包括在台灣因政治和語言政策箝制而緣慳的日本、蘇聯、德國與古巴電影，當然不能不提的是歐洲大師深度回顧的系列。黃明川初遇塔可夫斯基（Andrei Tarkovsky）的電影便驚為天人，感動到無以復加，往往整個週末都浸淫其中難以自拔，常常廢寢忘食，省卻用餐連續觀賞舊片，只在換場休息兼喝一點expresso咖啡提神。他因此看到許多第三世界的影片，可視為他近十年來戮力推動「嘉義國際藝術紀錄影展」的契機。畢竟小眾旁支表面上看似難以與主流相抗衡，然而往往是大器晚成的伏流。分眾自有其存在之必要，在明白多樣性正是天生萬物永續的奧祕的今天，他向來義無反顧地走在他人眼中的「歧路」之上，使其存在得以極大化，研判起來是基於一樣的道理。

Photo Credit: 黃明川提供 黃明川（左）於洛杉磯，與畫家洪瑞麟合影，時約1981。

獨具慧眼