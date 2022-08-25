《權力與王座》導讀：充滿激情的中古歐洲，與虛無主義盛行的現代社會，誰才是「黑暗時代」？
我們想讓你知道的是
本書分成四個部分，分別從羅馬帝國的瓦解、法蘭克人的興起、歐洲文明的重生，與世代轉變的開端來闡述中世紀的歷史發展。不同於以往，這次丹．瓊斯將再次帶著幽默風趣的筆法，橫跨千年的中世紀、爬梳歐亞大陸上繁忙的時代革新，並以「人」為角度，敘述歷史發展中，個人或族群帶來的龐大影響。
文：李若庸（臺北大學歷史學系教授）
【導讀】催生璀璨文明的「黑暗時代」？
二○○九年，瘟疫蔓延前的夏天，我在倫敦。一個大英圖書館休館的週日，我信步到人潮洶湧的泰晤士河畔閒逛。走到聖保羅大教堂附近時，自然地隨著熙攘的觀光客進入參觀。週日的禮拜正在進行，紅龍柱隔開了前方的禮拜區與後方的遊客區。我靜靜地站在「封鎖線」的後方觀看著週日禮拜的進行。身著聖袍的年輕牧師正在講話。他向臺下空曠的座位區中明顯有些年紀的教眾說明，教堂剛剛完成了哪項工作，又，某某弟兄已經被派往某地服務云云。
話落，牧師對著臺下十指可數的信眾以及空蕩的座位，以清朗聲音說道：「讓我們一起為遙遠的阿富汗哭泣的孩子們禱告……。」屆時，前方輕柔的祈禱聲與圍欄後方如織遊客頻繁進出所發出的窸窣聲，形成鮮明的對比。這是二十一世紀初歐洲大教堂的禮拜日。
隧道終見光明？關於黑暗中世紀的迷思
關於歐洲的中世紀，什麼時候陷入黑暗的？當盎格魯撒克遜的肯特國王埃塞爾伯特（King Æthelberht of Kent，五六○至六一六年在位）在六○四年興建最初的聖保羅大教堂時，他不知道自己正身處於「黑暗的時代」。是十九世紀的瑞士史家布克哈特（Jacob Burckhardt，一八一八至一八九七年）告訴了我們這個「事實」：他在《義大利文藝復興時代的文化》（Die Cultur der Renaissance in Italien）這本書中「發現」了文藝復興時代，這個具備寫實主義（realism）、世俗主義（secularism），以及個人主義（individualism）特質的時代。
歐洲在這個新的時代重新「發現世界」、「發現人」。「回歸自然」是理解世界的指路標。因此，達文西如是說，「畫家是一切看得見的自然景物的模仿者」，「愈接近『模仿的東西』就是最好。」「回歸自然」展現在寫實主義上，而「發掘人性」便落實在「人文主義」的追求上。文藝復興是人類邁向理性、科學、進步等現代性的開始。
和文藝復興概念同時誕生的「攣生兄弟」是中世紀，它尷尬地處在上古黃金歲月與理性啟蒙新時代的「中間」。希臘人「發明」了歐洲的哲學、歷史與戲劇，而文藝復興是這個輝煌時代的再生（rebirth）。相形之下，夾帶在兩個耀眼年代中間的「小兄弟」中世紀，就只能識趣地隱身進歷史的陰暗幕後。
什麼是中世紀？
然而，什麼是中世紀？將一個時代定義為過渡是抹去它的主體性；就像每一個孩子都有他的人格，每個時代亦然。且讓我們將布克哈特暫放一邊，借用另一位大師，荷蘭史家約翰．赫伊津哈（Johan Huizinga，一八七二至一九四五年）的濾鏡，再一次審視這個「神祕」的世紀。
於是我們看到，那是一個滿是「滋味」的年代，不僅出生、死亡、婚禮充滿著意義，就連旅行、訪友都具有儀式性的地位。快樂或痛苦如此地敏感且強烈，生命充滿著熱情與渴望。生活在物質橫流的今日的我們難以想像，一件毛皮外衣、爐上的一盆火、柔軟的床鋪（而不是冰冷的石板地）、一杯及時的葡萄酒，都可以為人帶來極大的歡愉與感動。
那是一個集體主義的年代，一個注重封建價值，相信忠誠（fidelity）與夥伴關係 （fellowship）的時代。家族與黨派的認同超越國家。人們透過家徽、制服（livery）來辨識所屬的團體。它創造出了尋不著個人恩怨的「族際仇殺」，編寫出令後世永遠哀嘆的羅蜜歐與茱麗葉悲劇。那時代的人們看不清「自我」，但那融化進入團體中的「小我」充滿著認同與歸屬感。
那是一個對「正義」深信不移的時代。它不信仰多元包容，不承認相對主義。「對」（right）就是正確，就是永恆。善惡到頭終有報，上帝是最終的公正審判者。這是一個有明確價值體系與生存意義的時代。只要服膺上帝所設計的封建社會中分派給你的位置，勤勤懇懇、踏踏實實，那麼在生命終結的時刻便能充滿信心、肯定地說，我將「永歇主懷」。
那是一個無助的時代，面對災厄，人類「無力勝天」；但那也是一個虔誠的時代，「求人」無效那就「求天」吧。於是，祈福的遊行隊伍總是綿延不絕。一四一二年，為了祈願國王在雅文邑（Armagnacs）的戰事順利，巴黎城每日都有祈福請願，自五月一直延續到七月，各種行會、各級團體連番接力。
巴黎市民這樣感歎：「這是自人們有記憶以來，最感人的遊行。」人們或圍觀，或加入，「虔誠地哭泣、流下眼淚，滿是誠心。」所有人都赤著足、齋戒，從高等法院的法官到一般的市井小民。有能力的人手持火把或小蠟燭，小小孩也加入祈願的隊伍。住在城外的窮人不畏路程趕赴「盛會」，即使遊行的日子幾乎每天都下著傾盆大雨。
那是一個充滿激情的年代。少了文字的媒介，卻充滿著口語的魅力。一四二九年，方濟會的理察修士在巴黎的聖潔無辜者公墓（Holy Innocents' Cemetery）展開為期十天的布道會。講演從凌晨五點開始一直持續到十點或十一點，中間沒有停頓休息。當第十場演說即將結束時，理察告訴下面的聽眾：這是最後一場了，因為布道許可只到今日。頓時，大大小小的啜泣聲音此起彼落，既是動人又是悲痛，「彷彿人們正見證他們的摯友被埋入土中。」
Tags：
圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
行政院科技會報辦公室 廣告