《眼淚的歷史》：眼淚是身體參與情感的方式，但不應該受到身體的囿限

文：安．文森布佛（Anne Vincent-Buffault）

結語

即使身體會透過身段動作、舉手投足的姿態及其他表徵釋放訊號，而這些訊號也有對應的規範系統，這樣看似發展出了一套語言，但其實仍算不上語言，更遑論文學。上述悠遠淚水的泉源早已乾涸，不過，剩下的還有那些淚水的痕跡，像是十八世紀日記作家露西．德幕蘭（Lucile Desmoulins）稿紙上暈開的墨水，或是印刷品中的內容，上面寫著眼淚宛如泉湧、眼眶如何濕潤以及嗚咽啜泣。我爬梳了小說、回憶錄、信件和日記，外加看戲或政治事件的感想、哲學論述、醫學與科學文獻以及禮儀手冊，為的是找尋構成眼淚價值變遷的元素。

我觀察眼淚在陌生人或親友之間、從大街上到房間裡，或從廣場到閨房有著什麼樣的風貌，也關注在界定男性與女性的角色時，眼淚有著什麼樣的功能。

在十八世紀，我們能歸納出一套感性的流動模式。流淚伴隨閱讀的行為，也隨著讀者群的擴大，變成讀者憧憬的內容。這些讀者透過參與文字宣洩的情感，和作者建立關係。這樣的行為在十八世紀下半葉進入鼎盛時期，加上那時開始流行一種小說，結合言情和恐怖的素材。當法國進入舊體制的末年，各式各樣的印刷品廣為流通，強化了上述文學場景的特色。此外，信件成為化用眼淚語彙的場域，而且寫信的人樂此不疲。不管是在小說或書信的藝術裡，綻放情感被奉為圭臬。這樣的寫作風格也是啟蒙精神不可或缺的一部分，高度發展心靈感動的意涵。

在這些眼淚的流動中，氾濫是可以接受的；可是，眼淚的交流則受到人物關係的規範，也被情節發展的波折形塑。也就是說，人們授予或混雜淚水，也會以流淚做為付出代價的形式。如果跑出這些規則的界限之外，則會被視為分離、背叛、虛偽甚至野蠻。眼淚在家庭內部的流動也受到規則的限制，流淚賦予人際關係額外的身體參與，也刷新人們互相投射情感與目光的方式。

在家庭中，情感的交融並不常見，敬意、責任心、榮譽心和仁義道德是分享眼淚的界線。當眼淚的交融出現在纏綿的場景或是憧憬的夢境，時常蘊藏危機，不管是踩到道德紅線，或是違逆社會綱常，又或者是縱慾的情感寄生關係。所以，人們也在摯友的胸臆中哭泣，為了得到一絲安慰。

在劇場，感傷喜劇和布爾喬亞戲劇蔚為風行，和這些情感模式形成呼應。舞台上呈現的，就是一個家的內部，演出家庭親情、童年的敏感、愛情、美德與悲天憫人之心，這些情感受到推崇，也讓觀眾淚如雨下。在席間，觀眾哭得開誠布公，用這樣的方式表彰發自內心的情感，讓自己變成感性的取景內容。宮廷禮節的典範在那時離奇地崩壞，在城市裡，人們覺得純真才是奢侈，紛紛投向真情的懷抱。

來自布爾喬亞階級和豪門貴族的觀眾，一起觀賞家庭和樂融融的細緻芭蕾，端看真情的起伏衝動，一起感動落淚。他們共享約定俗成的感動模式，同時這樣的模式也能在小說中找到對應的部分。於是，劇場的觀眾陶醉在感性的表演之中。溫柔感動的藝術和悲情的敘事，聯手構成沙龍社交與美學風尚的基本元素。不過，當時的感性族群意識到，男女皆有可能受到情感氾濫、昏厥或抽搐等不穩定狀態的衝擊與宰制，所以想要克服生理心理的限制，避免落入相關的陷阱之中。

因此，人們在界定什麼樣的眼淚具有正向價值的時候，便將某些女人的矯揉作態以及孩童的彆扭胡鬧排除在外。眼淚是身體參與情感的方式，但不應該受到身體的囿限，因為如果一個人神經纖弱過度顫動，這時他展現出來的情緒，算不上有涵養的感性表現。

另外，十八世紀並沒有將獨處的情感樣態拋諸腦後。人們很早就開始頌揚哭泣的樂趣，因為哭泣雜揉了溫情與愁緒，彷彿這個跌宕起伏的主觀體驗不能沒有外顯的表徵相輔相成。有時候，獨自哭泣的體驗被形容成遁逃、溶解或時間的凝結，這些譬喻，是對這個主觀的情緒體驗，提出了歷史地位的質疑。這個情緒體驗有著既脆弱又特殊的形式，意象又總是水汪汪一片，在自我書寫的場域獨占鰲頭。

另外，感性的典範也讓眼淚具有普世語言的向度。素昧平生的人能因為情緒感染、悲天憫人或人道關懷，而跟彼此建立連結。當時的人認為，沒有人不會被慈悲的聲音感召，所以當他們意識到彼此有著患難與共的關係時，會受到悲憫的驅使，交換淚水。在這裡，人與人之間情緒的關係，不應該被化約成哭哭啼啼的博愛情懷，一個時常遭到譏笑的態度。

盧梭在批評劇場眼淚的本質上有哪裡不足時，就是秉持這個想法。情緒感動的來源，也包括針砭舊體制的沉痾腐敗、關於生靈塗炭的感嘆。眼淚的語彙時而撫慰人心，時而帶刺扎人。它無法單單被視為宣揚布爾喬亞價值的管道，它也是一種思索當下處境的方式。

隨著法國大革命的爆發，人民集體哭泣的場景形成了什麼樣的文化想像，眼淚的催眠效應鋪天蓋地，能帶來啟示：置身其中的人會獲得無與倫比的體驗，處於「令人陶醉的時刻」。此時的人泣涕零如雨，互相擁抱，在彼此的臂彎中沒有預料與算計，一起夢想新的社會連結。奇妙的是，這些發生在革命節慶活動的眼淚，剛好呼應到一個歷史時刻，此時，個體成為構成政治體制的基本單位。這些感人的時刻出現在議會以及街頭的政治集會，顯示一種感性表現的模式在輿論間廣泛傳遞，同時也產生新的實踐方式。