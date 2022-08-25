錢慧如《馴心》：學會運用「H.E.A.R.深層傾聽法」，但萬一部屬不想談、聽不進去怎麼辦？
我們想讓你知道的是
錢慧如，知名的企業高階教練、人才發展顧問、能力測評專家。她曾服務於信義企業集團、鴻友科技、PwC、光寶科技等企業，在擔任人資主管的多年經驗中，深刻體會領導者最深的煩惱就是帶人。她發現，答案正是教練領導學！
文：錢慧如
H.E.A.R. 深層傾聽法
前面所提到的專注、無我、聽之以氣，是聽者的自我修練，這些修練將有助於養成「深層傾聽」的能力的。深層傾聽是一種讓人打開心扉的技術，展現在四項行為上：
- 尊重、開放、專注的態度。
- 仔細聆聽對方的語言內容。
- 進入對方的世界，感受並理解對方的情緒、需求、價值觀。
- 傳遞你的同理，引導對方敞開心胸表達。
與他的對話，我採取H.E.A.R.四步驟，試圖走進他的世界。
步驟一：此時此刻（Here & now）
調整自己的狀態，全身心投入此時此刻。
步驟二：保持愉悅（Enjoy）
抱持愉悅、開放、接納包容的心態，融入溝通對話的過程，這個步驟有兩個關鍵：
一、喚醒我們的「覺知模式」來取代以往「自動導航」的慣性模式，也就是提醒自己對方才是主角。這個階段的重點是聆聽對方。
二、保持好奇與開放的態度，放下說服對方的執念。如果腦中想的都是「要達成的特定目標」，我們就會急於說教，產生想控制對方按照指示去做的企圖，那麼雙方在對話過程中便會充滿壓力，甚至出現對立、防衛。
三、做好自我準備之後，就可以進入對話的狀態。
我仔細看著這張圖，讓我想起多年前，湯姆．漢克主演的電影《浩劫重生》（Cast Away），片頭的標語是「At the edge of the world, his journey begins（在世界的盡頭，開始了他的旅程）」。
我好奇，他是在什麼樣的心境下畫出這幅圖？圖中的那顆皮球對他具有什麼意義？
他告訴我，進入職場半年，心裡一直懷疑工作的意義。
他說：「老師，職場都是這樣的嗎？好像每個人一輩子只是為了往上爬，所以為了晉升，大家都得應付上位者的指示、達成他的需求，但我不想要這樣的人生。與其如此，我寧可漂流到荒島，過一個只有一顆皮球為伴、卻跟所有人活得不一樣的旅程。」
步驟三：提問核對（Ask）
當對方開始述說時，聽者必然會啟動「解讀」的功能，但為了避免誤判，這時候可以向對方提問，以確認自己是否真正理解了對方的想法。
我問他：「在公司裡，你覺得有一種不被理解的孤單嗎？」
他回答：「我倒不要求所有人都能理解我，畢竟都進公司了，我覺得能貢獻自己的心力才是最重要的。半年前收到錄取通知時我真的很高興，我以為可以一展長才，滿心期待公司會因為我的存在而愈來愈好，但可惜公司並不看重我。」
我進一步釐清：「可以跟我說說在哪些事情上，會讓你認為不被公司重視呢？」
他回答我：「到職後的前三個月，無論是新人教育訓練或前輩的帶領，我最常接收到的訊息是『不可以這樣、不可以那樣，如果怎樣，就會受到什麼處罰……』。還有在會議中，從來沒人問我的意見，只能依照資深同事或主管的命令執行任務。我不知道為何而做，任務完成得好不好，也沒人告訴我。雖然我每天上班，但我感覺在這公司裡，有沒有我好像都無所謂。我不懂，當初面試時，難道他們不是因為看到我的能力才錄用的嗎？」
我看著他的表情，彷彿看到一位有為青年有志難伸的惆悵。在他的眉宇裡有一種失望與落寞。
步驟四：反映感受（Reflect）
當我們不僅能聽之以耳、聽之以心，在氣息中還能感受到說者所散發的情緒與發出的需求訊號後，「讓對方感受到你與他在同一個頻道上」是重要的步驟。
我對他說：「我發現你是一位很願意貢獻心力的人，對自己有一定程度的自信，你希望可以貢獻更多、做得更好，所以希望主管在分派工作時，能夠清楚說明為什麼要你做這件事。至於怎麼做，你希望主管可以一起討論、聽聽你的看法，同時也希望主管能夠針對你的表現給予回饋，讓你知道哪裡可以繼續保持、哪裡可以改進。你希望找回的是思想的自由、執行工作方式的自由，是嗎？」
我一邊說，這位年輕人一邊猛點頭，他說：「對對對，就是這個意思。畢竟我是系上第一名畢業，對自己的要求很高，我相信我想出來的方法絕對不會把工作搞砸的。」
最後他說了一句：「老師，謝謝你理解我，真希望你是我的主管。」
我回答他：「主管也需要你的傾聽，也許溝通之後你會發現，你心中對主管的認知也許並不是他真實的樣貌。」
我向他講述了一遍H.E.A.R.的深層傾聽步驟，我問他，既然對自己有自信，能不能嘗試一個挑戰，運用H.E.A.R.與主管重新開啟對話？
隔了一個多月，他告訴我，雖然主管還是常常講大道理，但他終於瞭解主管在會議中沒有問他意見，是出於不想給他壓力的善意。經過這次溝通後，主管很欣賞他能主動化解彼此的衝突，也漸漸會找他討論問題、聽取意見。
我問他，與主管溝通時，對主管有更深一層的認識嗎？
他說，有的，可以感受到主管那種又要部屬成長，又擔心給太多壓力的心情，主管這個職務真的很不容易。
最後他說，他要的自由已經慢慢回來，現在不需要去荒島了。
萬一部屬不想談，怎麼辦？
有些主管會有疑問：「萬一部屬不想談怎麼辦呢？是不是需要建立在多年彼此熟悉的基礎上，才有可能開啟深層的對談呢？」
我的經驗中，「聽之以氣」才是重要的關鍵。
多年前，有家企業邀請我進行一項顧問專案，提企劃案之前，我特別要求先個別訪談公司裡的幾位經營層主管。當我走進會議室，才剛坐下，坐在我對面的副總經理雙手抱胸，大聲對我說：「你先別開口訪談我，我要你先回答我，你有什麼資格坐在我對面，要我聽你說話？」
如果你是我，你會如何反應？
- 站起來走人，反正是他不禮貌在先。
- 拿出簡介向他說明自己的經歷，證明自己的能力足以擔任公司顧問。
- 態度堅定地告訴他，請保持尊重。
我什麼也沒說，只是保持靜默地看著他的眼睛。
眼睛是人類的靈魂之窗，當我們沒有雜念、不因對方的態度、行為而心生波瀾時，即使在寂靜裡，也能感受到對方來自於心靈深處的訊息。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。