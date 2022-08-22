歐洲沿海開始進行海藻養殖試驗，凖備大規模商業化生產
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大部分人平時都不太關注海藻，但海藻是越來越受歡迎的作物。人類食品和添加劑、動物飼料、土地肥料、化妝品、取代塑料的生物包裝材料、生物能源，以及吸收二氧化碳的過程中都用海藻。目前全球的海藻生產主要由亞洲主宰，特別是中國。
藻類食品在全球暢銷，現在歐盟也希望建立大規模的海藻養殖場。目前全球的海藻生產主要由中國主宰。
今年夏天在荷蘭沿海的一個實驗地點正在進行突破性活動。在距離海岸12公里的地方，一艘用漁船改裝的船隻正在機械化收獲養殖的海藻。
海帶在水下有浮標懸浮的長達50米的塑料管上掛的網上生長，塑料管由兩個錨固定在海底。
這艘船沿著塑料管行進，船上的電動臂帶著剪刀頭深入水下作業。電動臂拉出塑料管，沿著兩米寬的網削去生長的海藻。收割後的海藻自動裝袋，放入甲板下。
進行這次測試的是一個名為「北海養殖」的聯合體，他們自稱是世界上第一個在沿海海藻養殖場進行機械收割的企業。
養殖場主管養殖和技術的經理伊夫・布勞維爾斯（Eef Brouwers）說，收割成功是向在北海大規模商業收獲海藻邁出的「重要的第一步」。
「北海養殖」有差不多一百個成員，包括食品和消費品大公司聯合利華（Unilever），殼牌公司。他們希望在今後10年大幅度增加歐洲的海藻養殖。
目前全球的海藻生產主要由亞洲主宰，特別是中國。2019年全世界的海藻產量為3580萬噸，其中97%來自亞洲，而中國又佔了其中的一半。
相比之下歐洲那年的海藻生產僅為28萬7033噸，佔全球產量的0.8%。歐洲的海藻主要來自野生海藻。
大部分人平時都不太關注海藻，但海藻是越來越受歡迎的作物。人類食品和添加劑、動物飼料、土地肥料、化妝品、取代塑料的生物包裝材料、生物能源，以及吸收二氧化碳的過程中都用海藻。
世界上有成千上萬種不同的海藻，但人們主要收獲其中的7種。這包括海帶和海苔，後者被用於日本料理中卷壽司的幹海苔葉。
有報告說，在2020年海藻行業價值達400億美元。那項研究還預測海藻行業到2027年前能夠達到950億美元的規模。
看了這些統計數字，就不難理解歐洲廠家希望開始擴大海藻養殖生產規模的原因。
「歐洲海藻」是另外一個為海藻生產商服務的貿易集團，他們希望歐盟在2030年將海藻產量提高達到800萬噸。該組織的合伙人阿德里安・文森特（Adrian Vincent）說，這個目標「雄心勃勃，但完全能夠達到」。
另外一個有很大幫助的因素是，這個目標得到歐盟委員會的支持。布魯塞爾的一個發言人說，歐盟已經給海藻項目撥款2.73億歐元，而且「這個數字還可能增加」。
與此同時，荷蘭政府提議撥出北海400平方公里的領海進行大規模海藻種植。目前德國和愛爾蘭也走在海藻種植發展的前列。英國脫歐後已經不屬於歐盟，在英國，蘇格蘭也位於發展海藻養殖的前列。
荷蘭的海藻公司現在在愛爾蘭西部的沿海，摩洛哥沿海和印度水域以及自己國家的沿海種植海帶。該公司的創始人約斯特・沃特斯（Joost Wouters）說，「規模和速度就是我們的使命。為在資金，社會和生態方面都能持久，就需要大規模種植海藻。」
該公司在愛爾蘭的加工設施位於風景優美的馬爾羅伊灣（Mulroy），加工設施包括一個存放收割海藻的倉庫，在那裡他們用自己專門設計的機器把海藻切碎，晾乾。
為了養殖海藻，該公司首先要在一個實驗室培育孢子，然後放在孵化培育裝置裡的繩索。一旦海藻開始生長，這些繩子就被放置在海里。這樣幾個月後就能收獲海藻了。
他說，「這是它了不起的地方。不需要土地，淡水或肥料。這就是為什麼如此多的人現在對藻類帶來的機會感興趣的原因。」
愛爾蘭水產發展局的發展負責人露西・沃特森（Lucy Watson）說，愛爾蘭「有培育海藻的好地方，行業裡也有知識豐富的人，還有研發能力。」
她還說，「海藻養殖就其本身來說不存在負面的環境影響。」
不過也有人不認同這個看法，如「海洋面臨危險」機構的馬克－菲利普・巴克霍特（Marc-Philippe Buckhout）。該組織是30個歐盟環保組織的聯盟，它們致力於保護歐洲的海洋和更遠的大洋。
他擔心海藻已經成了新的華而不實的綠色環保項目，可能帶來負面影響，比如它會排擠其他海洋有機物。
他說，「大規模養殖可能是這個行業可能採取的方法，但是我們贊成更小規模的養殖，這樣養殖就能融入所處海域的載荷。」
在荷蘭瓦赫寧恩（Wageningen）大學的海藻研究專家雷尼爾・瑙塔（Reinier Nauta）贊同這種看法。他解釋說，「一個最重要的問題就是藻類繁殖對海洋營養物平衡的影響。」
他指出大規模海藻養殖可能導致浮游植物減少，而浮游植物是魚類的食物，魚類又是海豹和鼠海豚科動物的食物。
「北海養殖」的沃特斯承認，為了弄清對環境的影響，需要進行更大規模的養殖試驗。他說，「我們需要先有大規模養殖，才能弄清實際的情況。」
在德國波羅的海沿海，德國基爾大學（Kiel）應用科學專業的生物學者愛娃・斯特羅索特（Eva Strothotte）正在管理一個歐盟資助的項目，該項目旨在研究在沿海風電場種植海帶在技術上和經濟上是否可行。
試驗場位於距離海岸100公里的海面，那裡受到極端天氣的影響。她的團隊必須要安裝牢固的錨定裝置固定繩索，還安裝許多傳感器監測海藻的生長情況。
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
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- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
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- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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