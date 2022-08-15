最近在中國發現的「琅琊病毒」是什麼，會不會爆發大流行？
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《BBC》採訪的專家們說，新病毒的發現並不意味一定將會發生新的大流行。但亨尼帕病毒科新病毒的發現令人擔憂，因為這一家族其他病原體之前曾在亞洲及大洋洲引起過（疾病）爆發和嚴重感染。
一個國際科學家小組宣佈發現了亨尼帕家族（Henipavirus family）的一種新病毒，該病毒家族已知曾在人類中導致過高致命感染爆發。研究小組表示，在2018－2021年期間，「琅琊亨尼帕」病毒（Langya henipavirus，簡稱LayV，俗稱「琅琊病毒」）在中國至少造成35人感染。
在《新英格蘭醫學雜誌》在8月4日發表的一封信中科學家們寫道，沒有跡象顯示「琅琊病毒」可以通過人與人之間的接觸傳播。他們還表示，感染源可能來自動物－該團隊發現有證據表明鼩鼱可能是病毒的天然宿主，但這仍需進一步的研究證實。
在中國發現的這35個病例中，有26例得到了仔細研究。研究揭示，所有病人都出現發燒，有些病例還伴有諸如疲倦（54%）、咳嗽（50%）、頭疼（35%）和嘔吐（35%）等症狀。科學家還發現了肝功能（35%）和腎功能（8%）的一些異常現象。但還沒有關於任何致死的信息。
《BBC》採訪的專家們說，新病毒的發現並不意味一定將會發生新的大流行。但亨尼帕病毒科新病毒的發現令人擔憂，因為這一家族其他病原體之前曾在亞洲及大洋洲引起過（疾病）爆發和嚴重感染。
「沒有熱點」
引起這些爆發的是「琅琊病毒」的「表親」，它們分別是亨德拉病毒（Hendra henipavirus ，簡稱HeV）和尼帕病毒（Nipah henipavirus，簡稱 NiV)。根據美國疾病控制中心（CDC）的數據，亨德拉病毒很罕見，但致死率高達57% 。
就尼帕病毒而言，在1998至2018年所報告的爆發中，其致死率為40－70%。這兩種病毒都會引起呼吸系統和神經系統問題。印度曾在2018年遭遇過已知的尼帕病毒最嚴重的爆發之一，在印度喀拉拉邦邦，19例確診病例中有17例死亡。
由於使用不同方法以及由不同國家、不同時期所提供的數據差異，很難將此數據與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）死亡率相比較。然而，可以說亨德拉病毒和尼帕病毒的殺傷力，在疫情爆發時明顯高於2019年12月首次在中國爆發的COVID-19疫情。
聖保羅大學新興病毒研究實驗室教授阿勞霍（Jansen de Araujo）認為，目前而言發現「琅琊病毒」並不意味著新大流行的開始，因為發現該新病毒的研究人員已經監測很長一段時間了。阿勞霍教授說，「所觀察到的情況並不像新冠病毒那樣呈現熱點特徵（出現疾病流行率上升地區）。」它與引起新冠的病毒不同，COVID-19在全世界非常迅速地蔓延開來。
英國雷丁大學病毒學教授瓊斯（Ian Jones）指出，到目前為止「琅琊病毒」還沒有顯示出可以在人與人之間有效傳播的能力。
「沒有明顯突變跡象」
瓊斯教授告訴《BBC》說，「更重要的是，無論是亨德拉病毒還是尼帕病毒都沒有出現大流行的跡象。」「沒有明顯跡象顯示它們正在變異為更易傳播，有人懷疑這也將是『琅琊病毒』的情況，」瓊斯教授補充說。
儘管如此，兩位專家都認為有必要繼續監視新病例。
發現「琅琊病毒」的團隊報告說，所有感染病人都是山東和河南的居民。這些患者之間沒有相互密切接觸過，也沒有經過相同地方的歷史。研究人員追蹤了9名患者和他們親屬之間的接觸情況，沒有發現可以證明人傳人的感染病例。
超過一多半的感染者為農民，考慮到病毒是通過某種形式與動物接觸感染的，因此這一點很有關係。
當試圖在家養和小型野生動物身上尋找「琅琊病毒」的遺傳痕跡時，科學家們發現鼩鼱的病毒檢測率最高－超過25%的鼩鼱化驗分析發現它們攜帶該病毒痕跡。該研究小組認為鼩鼱可能是這種病毒的「天然宿主」－即感染病原體的動物，但它們本身並不發病，不像其最後宿主——比如人——那樣。
蝙蝠宿主
「琅琊」的「表親」亨德拉病毒和尼帕病毒已知以蝙蝠為天然宿主。CDC說，沒有已知的人類傳播亨德拉病毒的病例，但人可以通過接觸被感染的馬的體液、軟組織或排洩物受感染。但另一方面，CDC說，尼帕病毒已知可以通過接觸感染病毒的動物而感染，例如蝙蝠和它們的體液，或是與感染病毒的人密切接觸而感染。
巴西隆德里納州立大學動物病毒學家盧納爾迪博士（Michele Lunardi）與同事在2021年發表了一篇關於亨尼巴病毒研究的綜述。作者指出，目前還沒有已知對人類感染亨德拉病毒和尼帕病毒的治療方法，他們得出結論說，尼帕病毒具備「造成毀滅性大流行的能力」。
然而，瓊斯教授認為沒有理由為此感到恐慌。他解釋說，「在我看來，尼帕病毒沒有能引起大流行的高風險。該病毒對人類構成的風險可以理解，但它們仍然可以通過教育而不是比如說開發疫苗來預防。」
瓊斯教授還指出，我們目前對尼帕病毒的了解是：它在人類神經系統中複製能力更好，這就使得它在人與人之間傳播性比在呼吸道中複製病毒的新冠病毒要低。他說，「重要的是當發現新病毒時不要太驚慌。科學家們總是在尋找新病毒，特別是新冠之後更是如此。」
「世界有許多可怕病毒，但它並非意味我們將會接觸到它們，」他說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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