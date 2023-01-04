檢調搜查台南議會賄選案：正副議長邱莉莉、林志展等6議員交保，郭再欽聲押禁見
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3位跑票投給民進黨議長邱莉莉的的國民黨市議員都否認自己「賣票」，有人表示是因為不滿國民黨中央，有人則稱是「被民進黨騙了」。而此案被聲押的兩人分別是郭再欽和楊志強，都是台南地方的經商人士。
台南市議員去年12月25日在台南市議會宣誓就職後，隨即展開全國注目的正副議長選舉，在民進黨團一致性投票、友黨支援及3名國民黨籍市議員李鎮國、張世賢、李文俊「跑票」下，邱莉莉、林志展順利當選正副議長，民進黨在台南市議會再度完全執政；然而選舉選前就「賄聲賄影」，一度傳出跑票投給民進黨推出的議長候選人價碼是1000萬，甚至有2000萬的傳聞。
張世賢日前針對議長跑票爭議時，表示自己是因不滿國民黨決議才會投給民進黨，但未來也沒有加入民進黨的計畫。而李鎮國則表示自己是「被民進黨騙了」，要向支持他的選民致最大的歉意，而李文俊也否認賣票，表示是因為不滿黨中央的決策，氣到才投給民進黨角逐議長的邱莉莉。三人都已經遭國民黨和黃復興黨部開除黨籍。
台南地檢署調查搜索，8人交保2人聲押
台南地檢署指出，檢方在去年11月期間，接獲正副議長選舉「賄聲賄影」傳言，檢警展開大規模行動，由專案小組檢察官指揮法務部調查局台南市調查處及高雄市調查處、台南市政府警察局、台南憲兵隊及本署黑金組檢察事務官等共122名人員，兵分26路，搜索邱莉莉、林志展住處，以及台南市區漁會理事長林士傑、國民黨台南市議員李鎮國、張世賢、李文俊、無黨籍市議員黃麗招住處等地點搜索，要釐清案情。
在台南檢調漏夜偵訊，檢方對相關被告強制處分，於凌晨到清晨陸續出爐，有8位議員包括正副議長都交保：
- 前國民黨議員張世賢：10萬元交保
- 無黨籍議員黃麗招：10萬元交保
- 前國民黨議員李文俊：25萬元交保
- 中間人黃怡萍（李文俊友人）：20萬元交保
- 副議長林志展：20萬元交保
- 市議長邱莉莉：50萬元交保
- 前國民黨議員李鎮國：15萬元交保
- 李鎮國妻高梅仙：10萬元交保
而遭到聲押禁見的有2人：
- 民進黨前中執委郭再欽（已退黨）：檢方聲押禁見
- 中間人楊志強（曾任市議會無黨聯盟顧問團長、圓山企業集團總裁）：因其據點被檢調搜出800萬元現金，金流有待進一步釐清，檢方訊後聲押禁見
《風傳媒》報導，郭再欽從陳唐山、蘇煥智擔任台南縣長時期，陸陸續續與民進黨地方政府接觸，但沒有浮上檯面：剛開始是一個出錢出力的蒜頭生意人，2014年縣市長選舉時開始與學甲地方綠營幹部、民進黨的人接觸；2018年選市長、市議員時脈絡再擴充。郭再欽首次參選民進黨中執委就當選，在地方更受矚目。
郭再欽捲入槍擊案、爐渣、選舉糾紛，引發不少爭議。一民進黨台南幹部透露，郭再欽跟大家都很好，這次議長選舉，確實是比較支持連任多屆的議員邱莉莉，近年也跟英系走得比較近。
不過日前民進黨副秘書長林飛帆發文表示「台南議會不該成為郭信良或郭再欽的禁臠」後，郭再欽發出聲明表示，即日起退出民進黨，並呼籲郭信良也退出議長選舉。他也強調，所謂的爐渣案是2013年的舊案，在2015年獲不起訴處分，卻因為政治因素遭到舊案重查，他會循司法途徑證明自己的清白。學甲88槍擊案，他同樣是受害者。
而楊志強主要經營土地開發、廢棄物清理等多個項目，《上報》報導，有知情人士透露，事業版圖相當龐大，甚至跨足中國大陸與澳洲。楊志強也被指出與各政商關係都很良好，交友不分黨派，也曾在疫情期間捐贈防疫物資，許多政壇人士都稱他為人豪爽、急公好義。
另有無黨籍議員表示，楊志強過去捐贈過口罩、次氯酸水等防疫物資，並透過議員、里長免費發送，熱心回饋市民，也指出楊志強和各黨派議員的關係都很好，會陷入議長賄選案相當令人意外。
對此，台南市長黃偉哲表示，針對檢調大規模搜索行動他尊重偵辦，希望查明真相以昭公信，他們民進黨督導小組尊重黨內遴選機制。民進黨代理主席陳其邁今天上午陪同民進黨北市第3選區立委補選候選人吳怡農車掃前則回應，支持檢調徹查到底，民進黨也會啟動廉政會來進行了解。
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核稿編輯：翁世航
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
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正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
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