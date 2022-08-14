別錯過基隆中元祭的魔幻：三條期間限定走讀路徑，體驗基隆常民信仰的神秘力量
我們想讓你知道的是
橫跨仁愛區、暖暖區、安樂區的小旅行，走訪七處不同類型的陰廟，觀察中元祭典以外，接近日常的魔幻空間。
基隆許多魔幻地點，除了大型祭典時期，平日人煙稀少，令人意外的是，大部分都坐落在住宅建物交錯的巷弄中、高速公路或主要幹道週邊，靜靜地處於市中心的角落，留下先人活過的痕跡、歷史的見證。
傳說異聞、鬼怪奇談，總是充滿魅力，也必須親自造訪才能確切感受其中氛圍，在此精選三條中元祭期間限定的走讀路徑，體驗基隆常民信仰的神秘力量。
路線一：不能忘記你
中元祭核心小旅行路線！鬥陣、拼藝的意思取自於雞籠中元祭的精神「以拚陣頭代替打磨頭」。每年，基隆各方團體都為祭典投入大量心力，除了籌辦各項科儀，更是為了教育推廣雞籠中元祭文化而堅持。放水燈遊行時爭奇鬥豔，是主普姓氏宗親會的用心，因為整場祭典就是在地傳統文化的最佳廣告明星。
中元祭一定要去兩個地點：慶安宮跟旭川河，可以用「漳、泉」、「西、福」解釋。
漳、泉指中元祭起源故事，傳說慶安宮是漳泉和解的地方，因此慶安宮同時有這兩地原鄉請來的娘娘，象徵基隆城市的和平共存、共好。
西福指北管樂的派別西皮、福祿，臺灣北部、宜蘭地區曾因為派別不同而有嚴重的械鬥，彼此壁壘分明，在基隆，兩派人員也曾是井水不犯河水，現今被明德、至善、親民大樓覆蓋的旭川河，成為基隆劃分兩派的界線。廟口區域是西皮派，廟口開漳聖王廟二樓供奉西皮派主祀神田都元帥；車站區域是福祿派，不管是公園頂、城隍廟二樓都是供奉西秦王爺。
至今僅剩神明祭祀位置的區隔，還有中元祭迎斗燈儀式時，可以看見兩派尊重彼此地域的禮讓。
路線二：水燈放出去，出海烙（làu）兄弟
儲備好你的體力、眼力，迎接超瘋狂路線！必須在遊行隊伍間穿梭，中間行程將登上主普壇，最後趕上公車前往望海巷。有趣的是，如果沒有疫情，基隆市區重要的街道全部都會進行交通管制，任何人都可以恣意行走坐臥在車道上，這種機會可不是每個縣市都能擁有！跟著遊行隊伍時不時會獲得小贈品，被噴灑「明星花露水」，穿梭在奇裝異服的隊伍裡，彷彿置身異世界。
夜晚前往主普壇的道路都閃閃發亮，掛滿色彩繽紛、造型奇趣的電燈，建議情侶不妨來此約會，漆黑空間點綴燈光，也算是一種浪漫。
主普壇每一年依照不同的姓氏宗親組織，呈現不同的風格與設計，各有巧思，為了隔日普度做好準備，現場會有許多紙藝品，如：傳說管理好兄弟的大士爺、黑白無常、文青鬼居住的寒林院、好兄弟住的同歸所，如果不喜歡人擠人，可以選擇放水燈的日子來主普壇，觀賞國寶級的傳統技藝。
在接近深夜24時，前往望海巷，觀看水燈燃放。基隆姓氏宗親會的水燈，都是重金打造的好兄弟豪宅，在道士結束儀式之前，把握時間欣賞或紀錄水燈頭。水燈燃燒後，將由專業人士將水燈推入海，深藍海水、白色浪花、紅色火焰勾勒出一幅壯麗的畫面，姓氏組織成員在岸邊喊著世間人的期望「興喔！旺喔！」，高昂的情緒更增添魔幻色彩，絕對值得你來體驗！
路線三：沒有忘記祢——大眾、萬善、有求必應
橫跨仁愛區、暖暖區、安樂區的小旅行，走訪七處不同類型的陰廟，觀察中元祭典以外，接近日常的魔幻空間。認識地方史要先從廟宇開始，廟宇需觀察碑謁：「入村找廟，入廟找碑。」除了眾所周知的神明大廟之外，祭祀鬼魂的大眾廟、萬善祠會更接地氣。
先抵達仁愛區，田寮港到石硬港，再利用信義、仁愛國小中間的巷子，翻越小山坡。路線中，特別介紹「吉仁里社區」，此處農曆七月會有三次大普度，在社區中心、社區入口、跟山坡角落，後兩者主要是因為有「閩善公」跟「萬善堂」，里民非常熱情參與當地普度活動，展現最道地熱鬧的常民普度場景！
再來暖暖區，除了「五十人公祠」，還會參觀八堵的福安宮，這座土地公面向基隆河上游與縱貫鐵路跟八堵車站，守護過去水陸交通的安全。縱貫鐵路於基隆八堵間的竹仔嶺隧道，在文獻上曾經有一招魂碑，紀念開鑿隧道過世的140位勞工，依據碑文跟日日新報紀錄，除了面臨隧道工程坍方危險外，工班還遭逢土匪搶奪與攻擊，和疾病侵襲。
這群人的犧牲造就未來的便利，令人無限感嘆！只可惜因為現代化工程，讓這項紀錄消失在荒煙蔓草。
從安樂區經過自強隧道前往老大公廟，自強隧道常發生死亡車禍，因此社區定期辦理普度，也流傳許多靈異故事；此處，也能造訪獅球嶺隧道旁的「先生祠」，先生祠原本是放在防空洞中的骨甕，由當地居民建廟祭祀，附近社區自發性辦理聯合普度。
此路線沒有大江大海的歷史，卻有鮮活的人鬼神群像，尤其，街坊鄰里不為求得什麼，僅出自於讓生活環境更溫馨的想法，自發性祭祀孤魂，讓基隆人、基隆事更有溫度。
「全文出自《雨都漫步：跟著雨傘人回家旅行》一書」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。