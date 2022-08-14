別錯過基隆中元祭的魔幻：三條期間限定走讀路徑，體驗基隆常民信仰的神秘力量

基隆許多魔幻地點，除了大型祭典時期，平日人煙稀少，令人意外的是，大部分都坐落在住宅建物交錯的巷弄中、高速公路或主要幹道週邊，靜靜地處於市中心的角落，留下先人活過的痕跡、歷史的見證。

傳說異聞、鬼怪奇談，總是充滿魅力，也必須親自造訪才能確切感受其中氛圍，在此精選三條中元祭期間限定的走讀路徑，體驗基隆常民信仰的神秘力量。

路線一：不能忘記你

中元祭核心小旅行路線！鬥陣、拼藝的意思取自於雞籠中元祭的精神「以拚陣頭代替打磨頭」。每年，基隆各方團體都為祭典投入大量心力，除了籌辦各項科儀，更是為了教育推廣雞籠中元祭文化而堅持。放水燈遊行時爭奇鬥豔，是主普姓氏宗親會的用心，因為整場祭典就是在地傳統文化的最佳廣告明星。

中元祭一定要去兩個地點：慶安宮跟旭川河，可以用「漳、泉」、「西、福」解釋。

漳、泉指中元祭起源故事，傳說慶安宮是漳泉和解的地方，因此慶安宮同時有這兩地原鄉請來的娘娘，象徵基隆城市的和平共存、共好。

西福指北管樂的派別西皮、福祿，臺灣北部、宜蘭地區曾因為派別不同而有嚴重的械鬥，彼此壁壘分明，在基隆，兩派人員也曾是井水不犯河水，現今被明德、至善、親民大樓覆蓋的旭川河，成為基隆劃分兩派的界線。廟口區域是西皮派，廟口開漳聖王廟二樓供奉西皮派主祀神田都元帥；車站區域是福祿派，不管是公園頂、城隍廟二樓都是供奉西秦王爺。

Photo Credit: 茹孟楠

至今僅剩神明祭祀位置的區隔，還有中元祭迎斗燈儀式時，可以看見兩派尊重彼此地域的禮讓。

路線二：水燈放出去，出海烙（làu）兄弟

儲備好你的體力、眼力，迎接超瘋狂路線！必須在遊行隊伍間穿梭，中間行程將登上主普壇，最後趕上公車前往望海巷。有趣的是，如果沒有疫情，基隆市區重要的街道全部都會進行交通管制，任何人都可以恣意行走坐臥在車道上，這種機會可不是每個縣市都能擁有！跟著遊行隊伍時不時會獲得小贈品，被噴灑「明星花露水」，穿梭在奇裝異服的隊伍裡，彷彿置身異世界。

夜晚前往主普壇的道路都閃閃發亮，掛滿色彩繽紛、造型奇趣的電燈，建議情侶不妨來此約會，漆黑空間點綴燈光，也算是一種浪漫。

主普壇每一年依照不同的姓氏宗親組織，呈現不同的風格與設計，各有巧思，為了隔日普度做好準備，現場會有許多紙藝品，如：傳說管理好兄弟的大士爺、黑白無常、文青鬼居住的寒林院、好兄弟住的同歸所，如果不喜歡人擠人，可以選擇放水燈的日子來主普壇，觀賞國寶級的傳統技藝。

在接近深夜24時，前往望海巷，觀看水燈燃放。基隆姓氏宗親會的水燈，都是重金打造的好兄弟豪宅，在道士結束儀式之前，把握時間欣賞或紀錄水燈頭。水燈燃燒後，將由專業人士將水燈推入海，深藍海水、白色浪花、紅色火焰勾勒出一幅壯麗的畫面，姓氏組織成員在岸邊喊著世間人的期望「興喔！旺喔！」，高昂的情緒更增添魔幻色彩，絕對值得你來體驗！

作者提供 2021年雞籠中元祭，望海巷放水燈現場

路線三：沒有忘記祢——大眾、萬善、有求必應

橫跨仁愛區、暖暖區、安樂區的小旅行，走訪七處不同類型的陰廟，觀察中元祭典以外，接近日常的魔幻空間。認識地方史要先從廟宇開始，廟宇需觀察碑謁：「入村找廟，入廟找碑。」除了眾所周知的神明大廟之外，祭祀鬼魂的大眾廟、萬善祠會更接地氣。

先抵達仁愛區，田寮港到石硬港，再利用信義、仁愛國小中間的巷子，翻越小山坡。路線中，特別介紹「吉仁里社區」，此處農曆七月會有三次大普度，在社區中心、社區入口、跟山坡角落，後兩者主要是因為有「閩善公」跟「萬善堂」，里民非常熱情參與當地普度活動，展現最道地熱鬧的常民普度場景！

再來暖暖區，除了「五十人公祠」，還會參觀八堵的福安宮，這座土地公面向基隆河上游與縱貫鐵路跟八堵車站，守護過去水陸交通的安全。縱貫鐵路於基隆八堵間的竹仔嶺隧道，在文獻上曾經有一招魂碑，紀念開鑿隧道過世的140位勞工，依據碑文跟日日新報紀錄，除了面臨隧道工程坍方危險外，工班還遭逢土匪搶奪與攻擊，和疾病侵襲。

這群人的犧牲造就未來的便利，令人無限感嘆！只可惜因為現代化工程，讓這項紀錄消失在荒煙蔓草。

從安樂區經過自強隧道前往老大公廟，自強隧道常發生死亡車禍，因此社區定期辦理普度，也流傳許多靈異故事；此處，也能造訪獅球嶺隧道旁的「先生祠」，先生祠原本是放在防空洞中的骨甕，由當地居民建廟祭祀，附近社區自發性辦理聯合普度。

此路線沒有大江大海的歷史，卻有鮮活的人鬼神群像，尤其，街坊鄰里不為求得什麼，僅出自於讓生活環境更溫馨的想法，自發性祭祀孤魂，讓基隆人、基隆事更有溫度。

「全文出自《雨都漫步：跟著雨傘人回家旅行》一書」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航