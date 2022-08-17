台海問題之國際法分析（二）：中共軍機越過海峽中線，違反國際法嗎？

文：陳怡凱

在中國拉高聲調嚴厲威脅「美國眾院議長裴洛西女士不得訪問台灣」失敗之後，中國就在台灣周遭海域舉行飛彈試射與連日的軍事演習。但此舉遭受到自由世界國家批評中方反應過度，因為一國國會議長訪問台灣並非是裴洛西女士史無前例的創舉，許多國家的議長與國會議員，包括美國以前的眾院議長金瑞契都曾經訪問過台灣，但當初中國的反應並沒有像今天這樣強烈。

因此中國這次氣急敗壞的軍事演習，好像美國國會議長訪台犯下什麼大逆不道的死罪，就顯得不合比例而令人不解。有些媒體甚至解讀為是中國顏面盡失之後的鬧情緒。為了正當化中國激烈的軍事反應，中國《央視》在8月7日拋出一項解釋：中國此舉的目的是「否定海峽中線」之存在。

中國外長王毅8月7日進一步解釋為何中國發這麼大的火：「美方在台灣問題上犯了三方面錯誤」。「一是粗暴干涉中國內政」，安排美政府第三號人物訪台「須知，台灣不是美國的一部分，而是中國的領土」；「二是縱容支持『台獨』勢力」；「三是美國蓄意破壞台海和平」，「正在藉機加大地區軍事部署」。

中國大費周章地搞演習似乎是想要搞清楚：「海峽中線是否存在？台灣是否為中國之一部分？否定台灣是美國的領土，以及指謫美國縱容支持台獨？」

最後這一項指控是大有語病的：中國既然否定台灣是美國之一部分，主張台灣是中國的領土，則何以責怪「美國縱容支持台獨」？因為如果美國不應縱容台獨而縱容，則背後暗示：「美國對台灣有某種權力，而中國卻拿台灣沒辦法（因為中國絕不贊成台獨，而卻無法直接禁止台灣之台獨走向，但卻認為美國可以阻止台獨走向，因此中國需要仰賴美國不縱容），這至少承認美國是對台灣政府有影響力的，以及間接承認中國奈何不了台灣政府。」

難怪中國開始疑神疑鬼：事實上美國從未主張台灣是其一部分，中國卻懷疑有此種可能性存在（因此才拿出來嚴加否定）。如果把這些問題加總起來，則顯然中國想要知道：台灣之《國際法》地位為何？以及美國與台灣是什麼關係？中國想要逼美國取消模糊策略，徹底把兩岸關係之國際法問題講清楚。

中國如果想知道美國與台灣是什麼關係，尤其是美國持何種立場，則現成的法律文件不是已經存在很久了嗎：1979年美國制定的《台灣關係法》就有透露台美關係之答案了。本文嘗試去解答這些棘手的問題，首先討論海峽中線之國際法問題。

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台灣海峽中間水域與海峽中線之問題

2019年3月開始，中國軍機不斷騷擾我國防空識別區，甚至有時還越過海峽中線。究竟此種行為有無違反《國際法》？國內許多學者從《聯合國海洋法公約》之立場出發，認為：「台灣海峽最窄處還有74海浬，中間留下足夠寬廣的非領海的水域，無論該中間水域的性質為專屬經濟海域或公海，船舶與飛機都有航行自由與飛越自由，因此沒有海峽中線限制的問題。」

不過，這種見解只說對了一半而已，因為從台灣海峽中間海域部分可以讓各國軍機與軍艦自由飛越與自由航行中，並不能直接了當地推論出：中國軍機或軍艦可以任意越過海峽中線。

因為如果沒有任何條約與協議拘束中美台三方，則此種海洋法之一般性論述才可能成立。反之，如果海峽中線是一種默示協議，被兩岸與美國行之已久地共同遵守，則中國出爾反爾地違反協議，就構成違反《國際法》。此時並不能引用《聯合國海洋法公約》的一般性規定來正當化該違法。

中國對於海峽中線之論述

今年5月10日解放軍武直－10攻擊直升機一度跨越海峽中線。5月26日中國國防部發言人吳謙在回應中共武直－10越過海峽中線時稱：「台灣是中國的一部分，哪來的什麼『海峽中線』？」。亦即，中國官方直接否定海峽中線之存在，而且連結上「台灣屬於中國」之論述。

中國《央視》旗下新媒體《玉淵譚天》於5月27日指出：「所謂『海峽中線』，只是20世紀50年代，美軍太平洋司令部在考慮到『作戰需要』時，推出的一條『假想界線』。這條無中生有的虛線，不被任何《國際法》承認，沒有任何法律約束力」。

《玉淵譚天》這個說法稍微修正了吳謙的極端說法，至少承認有海峽中線存在，而且也承認該中線是被美國所劃定的，只是不承認有《國際法》拘束力。中共喉舌《多維月刊》2019年8月指出：所謂的「台灣海峽中線」，事實上也僅是一個沒有國際公約規定、甚至沒有認證的「默契線」。

《多維月刊》的說法又更進一步承認：「不但有海峽中線存在，而且是兩岸都有遵守的『默契線』，只不過認為這並沒有國際公約之規定。」不過，所謂「默契」也就是至少承認：美中台三方都有遵守中線的事實，問題只在於從長期三方遵守中線的行為事實，是否可以解讀出形成了《國際法》條約（默示的《國際法》條約）？

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海峽中線是默示的國際條約

中國如果當真否定海峽中線之存在，則過去在2019年3月之前又何以長期遵守呢？或者長期維持此種默契呢？此種台美中三方都有遵守的由美國所單方劃定之海峽中線之行為，該行為之法性質到底是無法拘束力之默契？或有《國際法》拘束力之條約？關鍵就在於三方是否有法拘束力之意志？

因為《國際法》條約並不只限於書面條約或明示的口頭條約，而是也包括由行為所表達出來的、可得推知的法效意思所產生之默示條約。如果有《國際法》條約之存在，則並非有一方偶而不遵守，該條約就失效或被解除，而只是他方有權停止己方之條約義務，但條約仍存在。在2019年3月之前中美台三方是有明確的、一致性地遵守海峽中線之事實存在。

三方有遵守海峽中線之行為事實，美國有遵守海峽中線之事實