裴洛西訪台之後，拜登政府迎來美國外交史上的「杜魯門時刻」
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若冷戰的大勢終將回歸，烏俄戰爭真的是又一次的韓戰，那裴洛西訪台造成的危機，可能就是另一次的柏林危機或古巴飛彈危機。面對這個開啟「新冷戰」的杜魯門時刻，拜登團隊的路徑依賴，或許可以分成以下三個面向。
文：劉又銘
鴻毛與泰山之間，美國現任眾議院議長裴洛西，在謎樣的亞洲行中隱蔽又高調的訪台。期間，不僅激起各方爭論，也讓華盛頓、北京甚至東京的外交機器幾近擦撞，所謂「第四次台海危機」或「新台海危機」的說法也躍然紙上。
裴洛西離台後，解放軍飛彈試射第一次貼近台島領海邊緣，進入日本專屬經濟海域；中國軍機與船艦貼近中線與我軍對峙時有所聞；美國航母戰鬥則在台海周邊群瞻之在前、忽焉在後。這過程既是劇力萬鈞，也是蜻蜓點水。而幾日的紛擾與所謂的「戰爭邊緣」，一周後看，居然是漣漪不剩的船過無痕，連台股都嘲諷般的以紅盤應對中國的連日軍演。
裴洛西式的台海再平衡
回顧其中，裴洛西訪台期間，同時投書於《華盛頓郵報》的專文，明確表達了她與參眾兩院訪團來台的目的，旨在同時對台灣與中國傳達訊息。一方面，對台灣來說，美國立法權高層集體現身台灣，象徵「美國與民主夥伴站在一起捍衛自由」。
另一方面，對中國而言，美國官方飛機降落後，如預料般大肆批判與軍演恫嚇結合而成的膝反射，則向世界與美國國內凸顯台灣民主被中國威權吞噬的現況。並且藉著專機訪台期間，美、日、台三國軍隊的協調換防，形成一種定錨效應（anchoring effect）。對中國軍事力量持續擴張，各式軍機繞台、跨越中線、逼近偵查等片面改變台海現狀的戰法，帶來新的平衡力量，避免權力天平持續向中國傾斜。
裴洛西這種在美國政策框架內，依循既有「眾議院議長訪台慣例」，藉此刺激北京的模式，除了個人卸任前的歷史定位外，其實也是在為跨黨派支持的《台灣政策法》造勢。
根據參議院外交委員會主席Bob Menendez在《紐約時報》的投書表示，他自己與共和黨參議員Lindsey Olin Graham已提出了跨黨派的《台灣政策法案》。其關鍵有二：
- 於未來四年向台灣提供約45億美元的軍事安全援助，加強台灣防衛能力。
- 以美國國內法，將台灣的外交地位提升至美國的「主要非北約盟友」。等於接續裴洛西訪台的楔子，從物質面到心理面打擊北京。使得共軍不斷擾台下已然片面改變的台海現狀，得以重新確立。
為了選舉，拜登只能跟上
也就是說，「裴洛西」訪台作為一次投石問路，等若讓三權分立下的美國立法權，成為一台掛了兩黨共識Turbo的開路推土機，不僅推向中南海，也推向了白宮。根據英國史家尼爾弗格森的說法，拜登堅定遏制中國的外交政策，應該是源於國內政治。一年多前為了選舉、為了洗刷「中國喬」的惡名，拜登的幕僚團隊相信，唯有比川普對中更鷹派才能贏得選舉。
然後，拜登成功了。對中鷹派的立場，成為參眾兩院、民主共和兩黨議員外交政見上的基本款。「裴洛西訪台」因此成了國內政見分歧下少數的兩黨共識，但這也讓拜登外交團隊在「持續抗中」的列車上，既無法踩下剎車也無換個低速檔。
一方面，本來因為外交戰上投注資源在烏俄戰爭，因此對印太圍堵中國關注下滑的拜登團隊，等若被「兩黨共識」所迫，重新轉移注意力在東亞與台海問題；另一方面，面對烏俄戰爭與全球斷鏈造成的美國國內通膨，拜登團隊原想在與中國的貿易戰和科技戰上，尋求新一輪的「低盪」（detente），但現在看來也幾乎不可能。
既然外交體系阻止不了、執政團隊無權置喙、軍方評估無法動搖，順應兩黨共識下「裴洛西訪台」所代表的「抗中」民意洪流，已經讓拜登在期中選舉不被滅頂，未來兩年不提前跛腳的唯一方案。從這個角度來看， 2022年初烏俄戰爭到年中裴洛西訪台所引爆的台海危機，對拜登團隊而言，或許正在迎來美國外交史上，另一次的「杜魯門時刻」。
杜魯門作為二戰後開啟冷戰全面遏制共產勢力對外擴張的美國總統，其外交團隊的思惟承先啟後，既受到小羅斯福自由國際主義的影響，也對艾森豪強勢對抗共產陣營畫出了路標。若冷戰的大勢終將回歸，烏俄戰爭真的是又一次的韓戰，那裴洛西訪台造成的危機，可能就是另一次的柏林危機或古巴飛彈危機。面對這個開啟「新冷戰」的杜魯門時刻，拜登團隊的路徑依賴，或許可以分成以下三個面向：
第一、辨識敵人
著作等身的美國新保守主義外交政策一代宗師Robert Kagan就認為，作為小羅斯福的副手，杜魯門從小羅斯福那邊學習到了兩件事情：
- 要組織對抗暴政聯盟，得先搞清楚誰是敵人。
- 發動戰爭的獨裁者，可以塑造民主陣營的危機感與團結。
小羅斯福就認為，縱使美國因為地理環境兩洋包圍，地緣政治上不會受到納粹德國與日本帝國的直接威脅。可一旦歐亞大陸上盤踞的，都是這些暴君遂行暴政的獨裁統治，那美國最後也只能是「獨裁世界中的民主孤島」，終究會因為孤立無援而亡。
杜魯門繼承了小羅斯福的意志，相信自由市場經濟原則與自由主義政治制度所構成的世界秩序，是無政府狀態的唯一解藥。而為了讓藥效持續，結成同盟對抗敵人，就是美國必要的任務。
作為二戰後自由主義國際秩序的實質締造者，杜魯門的國務卿艾奇遜在自己的《回憶錄》中曾論及，杜魯門時代的外交政策核心概念認定，一個穩定、繁榮和民主的世界，需要靠美國積極介入世界政治，在關鍵時刻打擊或支持不同的勢力。而正是美國適時的辨識了共產主義的威脅，也才能迅速武裝西德與日本，讓本來的敵人成為朋友。
第二、集中資源
據塔夫茲大學國際政治學者Michael Beckley，與普林斯頓大學國際政治學者Hal Brands的觀察。即使1948年就發生了第一次柏林危機，但美國軍費開支到了1948年，卻比1945年二戰剛結束時的830億美元驟降至1948年的90億美元。
資源的窘迫，導致華盛頓在中國內戰期間，直接撤出毛蔣兩大陣營的紛爭。最終，不僅讓國府不得不「轉進」台灣；更甚者，原本在國務院的規劃裡，是直接將台灣和韓國都排除在美國對抗共產世界的前線之外（所謂艾奇遜防線），當時更沒有我們現在熟知所謂「第一島鏈」的概念。
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
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