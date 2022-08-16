裴洛西訪台之後，拜登政府迎來美國外交史上的「杜魯門時刻」

文：劉又銘

鴻毛與泰山之間，美國現任眾議院議長裴洛西，在謎樣的亞洲行中隱蔽又高調的訪台。期間，不僅激起各方爭論，也讓華盛頓、北京甚至東京的外交機器幾近擦撞，所謂「第四次台海危機」或「新台海危機」的說法也躍然紙上。

裴洛西離台後，解放軍飛彈試射第一次貼近台島領海邊緣，進入日本專屬經濟海域；中國軍機與船艦貼近中線與我軍對峙時有所聞；美國航母戰鬥則在台海周邊群瞻之在前、忽焉在後。這過程既是劇力萬鈞，也是蜻蜓點水。而幾日的紛擾與所謂的「戰爭邊緣」，一周後看，居然是漣漪不剩的船過無痕，連台股都嘲諷般的以紅盤應對中國的連日軍演。

裴洛西式的台海再平衡

回顧其中，裴洛西訪台期間，同時投書於《華盛頓郵報》的專文，明確表達了她與參眾兩院訪團來台的目的，旨在同時對台灣與中國傳達訊息。一方面，對台灣來說，美國立法權高層集體現身台灣，象徵「美國與民主夥伴站在一起捍衛自由」。

另一方面，對中國而言，美國官方飛機降落後，如預料般大肆批判與軍演恫嚇結合而成的膝反射，則向世界與美國國內凸顯台灣民主被中國威權吞噬的現況。並且藉著專機訪台期間，美、日、台三國軍隊的協調換防，形成一種定錨效應（anchoring effect）。對中國軍事力量持續擴張，各式軍機繞台、跨越中線、逼近偵查等片面改變台海現狀的戰法，帶來新的平衡力量，避免權力天平持續向中國傾斜。

裴洛西這種在美國政策框架內，依循既有「眾議院議長訪台慣例」，藉此刺激北京的模式，除了個人卸任前的歷史定位外，其實也是在為跨黨派支持的《台灣政策法》造勢。

根據參議院外交委員會主席Bob Menendez在《紐約時報》的投書表示，他自己與共和黨參議員Lindsey Olin Graham已提出了跨黨派的《台灣政策法案》。其關鍵有二：

於未來四年向台灣提供約45億美元的軍事安全援助，加強台灣防衛能力。 以美國國內法，將台灣的外交地位提升至美國的「主要非北約盟友」。等於接續裴洛西訪台的楔子，從物質面到心理面打擊北京。使得共軍不斷擾台下已然片面改變的台海現狀，得以重新確立。

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為了選舉，拜登只能跟上

也就是說，「裴洛西」訪台作為一次投石問路，等若讓三權分立下的美國立法權，成為一台掛了兩黨共識Turbo的開路推土機，不僅推向中南海，也推向了白宮。根據英國史家尼爾弗格森的說法，拜登堅定遏制中國的外交政策，應該是源於國內政治。一年多前為了選舉、為了洗刷「中國喬」的惡名，拜登的幕僚團隊相信，唯有比川普對中更鷹派才能贏得選舉。

然後，拜登成功了。對中鷹派的立場，成為參眾兩院、民主共和兩黨議員外交政見上的基本款。「裴洛西訪台」因此成了國內政見分歧下少數的兩黨共識，但這也讓拜登外交團隊在「持續抗中」的列車上，既無法踩下剎車也無換個低速檔。

一方面，本來因為外交戰上投注資源在烏俄戰爭，因此對印太圍堵中國關注下滑的拜登團隊，等若被「兩黨共識」所迫，重新轉移注意力在東亞與台海問題；另一方面，面對烏俄戰爭與全球斷鏈造成的美國國內通膨，拜登團隊原想在與中國的貿易戰和科技戰上，尋求新一輪的「低盪」（detente），但現在看來也幾乎不可能。

既然外交體系阻止不了、執政團隊無權置喙、軍方評估無法動搖，順應兩黨共識下「裴洛西訪台」所代表的「抗中」民意洪流，已經讓拜登在期中選舉不被滅頂，未來兩年不提前跛腳的唯一方案。從這個角度來看， 2022年初烏俄戰爭到年中裴洛西訪台所引爆的台海危機，對拜登團隊而言，或許正在迎來美國外交史上，另一次的「杜魯門時刻」。

杜魯門作為二戰後開啟冷戰全面遏制共產勢力對外擴張的美國總統，其外交團隊的思惟承先啟後，既受到小羅斯福自由國際主義的影響，也對艾森豪強勢對抗共產陣營畫出了路標。若冷戰的大勢終將回歸，烏俄戰爭真的是又一次的韓戰，那裴洛西訪台造成的危機，可能就是另一次的柏林危機或古巴飛彈危機。面對這個開啟「新冷戰」的杜魯門時刻，拜登團隊的路徑依賴，或許可以分成以下三個面向：

第一、辨識敵人

著作等身的美國新保守主義外交政策一代宗師Robert Kagan就認為，作為小羅斯福的副手，杜魯門從小羅斯福那邊學習到了兩件事情：

要組織對抗暴政聯盟，得先搞清楚誰是敵人。 發動戰爭的獨裁者，可以塑造民主陣營的危機感與團結。

小羅斯福就認為，縱使美國因為地理環境兩洋包圍，地緣政治上不會受到納粹德國與日本帝國的直接威脅。可一旦歐亞大陸上盤踞的，都是這些暴君遂行暴政的獨裁統治，那美國最後也只能是「獨裁世界中的民主孤島」，終究會因為孤立無援而亡。

杜魯門繼承了小羅斯福的意志，相信自由市場經濟原則與自由主義政治制度所構成的世界秩序，是無政府狀態的唯一解藥。而為了讓藥效持續，結成同盟對抗敵人，就是美國必要的任務。

作為二戰後自由主義國際秩序的實質締造者，杜魯門的國務卿艾奇遜在自己的《回憶錄》中曾論及，杜魯門時代的外交政策核心概念認定，一個穩定、繁榮和民主的世界，需要靠美國積極介入世界政治，在關鍵時刻打擊或支持不同的勢力。而正是美國適時的辨識了共產主義的威脅，也才能迅速武裝西德與日本，讓本來的敵人成為朋友。

Photo Credit: AP / 達志影像 韓戰中推進的北韓軍隊

第二、集中資源

據塔夫茲大學國際政治學者Michael Beckley，與普林斯頓大學國際政治學者Hal Brands的觀察。即使1948年就發生了第一次柏林危機，但美國軍費開支到了1948年，卻比1945年二戰剛結束時的830億美元驟降至1948年的90億美元。

資源的窘迫，導致華盛頓在中國內戰期間，直接撤出毛蔣兩大陣營的紛爭。最終，不僅讓國府不得不「轉進」台灣；更甚者，原本在國務院的規劃裡，是直接將台灣和韓國都排除在美國對抗共產世界的前線之外（所謂艾奇遜防線），當時更沒有我們現在熟知所謂「第一島鏈」的概念。