二十年前大學剛畢業，我在104求職網找到一份廣告公司的工作，那時候它開出薪水大約2萬5千元，是新鮮人入職的起步價格。

因為沒什麼工作經驗，於是謝謝老闆給我機會，每天清晨六點起床，從家裡騎車到桃園公司大約要一小時，上班要做的事情很多，像是老闆的打雜，又像是老闆的跟班，偶爾還要整理環境清潔，算是公司最底層的勞奴。

偶爾會覺得眼前這個老闆有問題，不時吹噓自己豐功偉業，未來廣告公司會有多大的發展，公司前途多不可限量，只要好好跟著他，吃香喝辣準沒錯。

第一個月，我又要寫企劃，又要做動畫，還要製作腳本，還要跟老闆四處跑業務，往往回到家都晚上八點以後......

收到第一個月薪水，那時候還是給我用信封袋，上面寫了本薪2萬，然後又寫了一堆扣薪項目，最後只有1萬7000——跟剛開始談好的2萬5000完全不同。

我打電話問人資，人資是老闆的妹妹，就說「你就剛進來啊！所有只能領試用期的薪水......還有要扣勞健保啊！」一氣之下我就憤而離職，然後過沒多久我就收到前公司的存證信函，說我把公司機密放在網路，讓公司蒙受巨大損失⋯

那時候剛畢業整個被嚇傻，完全不知道該怎麼辦？爸媽也整個問我到底發生什麼事，我大哭說：「我怎麼知道。」前公司就獅子大開口要我賠鉅額損失。

後來，媽媽找了舅舅，舅舅找了立委，立委找了對方，然後對方就整個「大器」說：「念你剛出社會，放過你。」

之後，我就再也不敢動心什麼念頭要進入公關廣告業，年後跟周遭朋友聊起社會新鮮人時期的求職經驗，才發現我也不是唯一笨的那個。有人被抓進去保險業，亂賣家人同學保險，有人進到直銷體系，還沒賺錢就被逼買了一大堆產品。有人差點應徵到情色酒店。

只要標榜著「不需經驗」、「高薪」、「包吃包住」、「快速累積財富」，這種工作十個裡面有九個都有問題。

人，都會有貪念，我也是。

但回頭想想，一出社會就被騙的我，或許是福不是禍，以致未來在找工作時，我更希望找體制健全、薪資正常、老闆正常的公司。

只是後來也發現，很少員工會認為老闆正常。

最近沸沸揚揚的柬埔寨海外詐騙，真的不要去檢討「受害人」蠢跟笨，看了《報導者》的專題，許多人的確也是為了生存所迫不得到海外。有些人是欠下一大筆債，有些人要錢養下一代，在某些利誘威脅下走上了這條路，最糟糕的應該是幕後黑手，利用人性的弱點，剛入社會的人急需財富成就的心態，讓人願意飛蛾撲火。

Photo Credit: 中央社

我去過柬埔寨，去過緬甸，去過菲律賓，去過杜拜，雖然我都是去玩而不是去工作，但跟當地的華人朋友聊，都聽到這幾年海外賭場、詐騙猖獗，的確不少公司都開出高薪應聘。往往在刀口上討生活，一不小心自己也變成魚肉，付出的代價也特別得大。

旅行中聽過的、碰到的詐騙也很多，深知「天上掉下來的禮物」絕非好物，如何在旅途中驅凶避禍？

簡單一句，不貪，就沒事。

自助旅行哪有什麼危險？訂完車票、住宿、門票之後就可以出發，危險往往是口袋裏的錢，包包裡的貴重物品。不要隨便被搭訕就跟人走，不要隨便吃別人請客，不要穿得過於暴露。

人都會有第一次初入江湖，被騙不可恥，但要學會保護自己、分辨真假，這世上沒有童話故事跟永遠的大善人。

立志把生活過成喜歡的樣子，很重要一點，職場學會彎腰，也要學會面對錯誤重新開始。

曾經我也是誤入叢林的小白兔，現在我是霸氣又優雅的巨白兔。今年，一起，立志成為自己喜歡的人吧！

本文經雪兒 Cher授權轉載，原文刊登於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航