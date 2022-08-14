最近沸沸揚揚的柬埔寨海外詐騙，真的不要去檢討「受害人」蠢跟笨
我們想讓你知道的是
最近沸沸揚揚的柬埔寨海外詐騙，真的不要去檢討「受害人」蠢跟笨，許多人的確也是為了生存所迫不得到海外。被騙不可恥，更重要的是要學會保護自己、分辨真假，這世上沒有童話故事跟永遠的大善人。
二十年前大學剛畢業，我在104求職網找到一份廣告公司的工作，那時候它開出薪水大約2萬5千元，是新鮮人入職的起步價格。
因為沒什麼工作經驗，於是謝謝老闆給我機會，每天清晨六點起床，從家裡騎車到桃園公司大約要一小時，上班要做的事情很多，像是老闆的打雜，又像是老闆的跟班，偶爾還要整理環境清潔，算是公司最底層的勞奴。
偶爾會覺得眼前這個老闆有問題，不時吹噓自己豐功偉業，未來廣告公司會有多大的發展，公司前途多不可限量，只要好好跟著他，吃香喝辣準沒錯。
第一個月，我又要寫企劃，又要做動畫，還要製作腳本，還要跟老闆四處跑業務，往往回到家都晚上八點以後......
收到第一個月薪水，那時候還是給我用信封袋，上面寫了本薪2萬，然後又寫了一堆扣薪項目，最後只有1萬7000——跟剛開始談好的2萬5000完全不同。
我打電話問人資，人資是老闆的妹妹，就說「你就剛進來啊！所有只能領試用期的薪水......還有要扣勞健保啊！」一氣之下我就憤而離職，然後過沒多久我就收到前公司的存證信函，說我把公司機密放在網路，讓公司蒙受巨大損失⋯
那時候剛畢業整個被嚇傻，完全不知道該怎麼辦？爸媽也整個問我到底發生什麼事，我大哭說：「我怎麼知道。」前公司就獅子大開口要我賠鉅額損失。
後來，媽媽找了舅舅，舅舅找了立委，立委找了對方，然後對方就整個「大器」說：「念你剛出社會，放過你。」
之後，我就再也不敢動心什麼念頭要進入公關廣告業，年後跟周遭朋友聊起社會新鮮人時期的求職經驗，才發現我也不是唯一笨的那個。有人被抓進去保險業，亂賣家人同學保險，有人進到直銷體系，還沒賺錢就被逼買了一大堆產品。有人差點應徵到情色酒店。
只要標榜著「不需經驗」、「高薪」、「包吃包住」、「快速累積財富」，這種工作十個裡面有九個都有問題。
人，都會有貪念，我也是。
但回頭想想，一出社會就被騙的我，或許是福不是禍，以致未來在找工作時，我更希望找體制健全、薪資正常、老闆正常的公司。
只是後來也發現，很少員工會認為老闆正常。
最近沸沸揚揚的柬埔寨海外詐騙，真的不要去檢討「受害人」蠢跟笨，看了《報導者》的專題，許多人的確也是為了生存所迫不得到海外。有些人是欠下一大筆債，有些人要錢養下一代，在某些利誘威脅下走上了這條路，最糟糕的應該是幕後黑手，利用人性的弱點，剛入社會的人急需財富成就的心態，讓人願意飛蛾撲火。
我去過柬埔寨，去過緬甸，去過菲律賓，去過杜拜，雖然我都是去玩而不是去工作，但跟當地的華人朋友聊，都聽到這幾年海外賭場、詐騙猖獗，的確不少公司都開出高薪應聘。往往在刀口上討生活，一不小心自己也變成魚肉，付出的代價也特別得大。
旅行中聽過的、碰到的詐騙也很多，深知「天上掉下來的禮物」絕非好物，如何在旅途中驅凶避禍？
簡單一句，不貪，就沒事。
自助旅行哪有什麼危險？訂完車票、住宿、門票之後就可以出發，危險往往是口袋裏的錢，包包裡的貴重物品。不要隨便被搭訕就跟人走，不要隨便吃別人請客，不要穿得過於暴露。
人都會有第一次初入江湖，被騙不可恥，但要學會保護自己、分辨真假，這世上沒有童話故事跟永遠的大善人。
立志把生活過成喜歡的樣子，很重要一點，職場學會彎腰，也要學會面對錯誤重新開始。
曾經我也是誤入叢林的小白兔，現在我是霸氣又優雅的巨白兔。今年，一起，立志成為自己喜歡的人吧！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
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技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！