深層牙齦疾病的潛在危險：從大腦到心臟，與阿茲海默症、糖尿病和心血管疾病都有關聯

口腔健康的影響遠遠超出口腔的範圍，它影響著從大腦到心臟的一切。

牙齒和牙齦對你的健康有廣泛的影響，與阿茲海默症、糖尿病和心血管疾病都有關聯。

牙齒擁擠、錯位、蛀牙和牙齦發炎，牙齒的這些問題早已廣為人知。現代人類的獨特之處在於，每天都需要進行艱苦的干預，以確保我們的牙齒和牙齦不生病。

口腔健康不僅限於牙痛和牙齦痛，還影響著我們的方方面面，從飲食到整體健康，甚至可能導致死亡的風險。

這是因為口腔疾病並不總是局限在口腔內。口腔健康與一些世界上最糟糕的疾病（包括心血管疾病、糖尿病和阿茲海默症）之間的密切聯繫正在顯現，這表明口腔像是一面反映身體健康和疾病的鏡子，是我們人生整體幸福感的指標。

不幸的是，口腔健康最常被忽視。牙周病或深層牙齦疾病是僅次於齲齒的第二大口腔疾病，30歲以上成年人患病比例超過47％。65歲以上人群，64％的人患有中度或重度牙周病。在全球範圍內，它是世界上第11大常見病。

牙周病是一種感染，不是在你微笑時能看到的牙齦表面症狀，而是在深處。在牙齦表面炎症（牙齦炎）的最初階段，細菌會沿著牙齦線移動到牙根袋裡，在那裡侵蝕支撐牙齒的結構。由於牙周病的隱匿性，許多牙周病患者直到病情發展到晚期才意識到。這種疾病有遺傳成分，也受口腔衛生的影響。

英國中央蘭開夏大學（University of Central Lancashire）牙科學院的高級研究員辛樂（Sim K Singhrao）說，對於大多數人來說，這種疾病直到4、50歲時才會變得明顯。到這個時候，嚴重的損傷可能已經破壞了牙齒的結構，有掉牙的風險。其實在此前數十年間，這種感染一直在血液中持續傳播細菌，如牙密螺旋體（Treponema denticola）和牙齦卟啉單胞菌（Porphyromonas gingivalis）。

正是這種長期存在於牙齦和血液中的致病細菌，影響著口腔以外的健康。

Photo Credit：Getty Images / BBC News 牙周病的部分危險在於，許多患者並不重視，因為它通常沒有症狀。

辛樂說：「如果你把血液想象成一輛公共汽車，它會把乘客──比如口腔裡的細菌──帶到全身......有些會在大腦中，有些會在動脈中，有些會在胰臟或肝臟中。」

當這些器官變得虛弱時，這些細菌會引起炎症，並開始或加劇其他炎症疾病。

事實上，牙周病與世界上一些最普遍的非傳染性疾病都有關聯：心血管疾病、糖尿病、阿茲海默症、肥胖、各種癌症、類風濕關節炎、帕金森病、肺炎和妊娠併發症。

許多情況下，這是一種雙向關係。例如，牙周病可加重動脈粥狀硬化、動脈壁硬化等情況，動脈粥狀硬化的存在也容易使患者患上牙周病。目前還沒有被認為是醫學調查黃金標凖的隨機對照試驗（ RCT ）來深入研究這一關係；從倫理上講，這些試驗很難開展，因為需要一組人的牙周病在很長時期內不給予治療，以觀察其對動脈粥狀硬化的影響。不過，通常只在口腔中發現的導致牙周病的細菌，卻被發現嵌在動脈粥狀硬化斑塊中。

在所有這些慢性疾病中，糖尿病與牙周病的雙向聯繫最強。患有第2型糖尿病的人患牙周病的風險比沒有患牙周病的人高3倍。對於患有第2型糖尿病和牙周病的人來說，感染會使他們的身體控制血糖濃度能力缺乏的狀況惡化。

但是。這種聯繫背後的原因是什麼呢？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 牙周病有遺傳因素，但通過細緻的口腔衛生可以將患牙周病的風險降至最低。

這發生在細菌從牙齦深處流動到血液的過程中。當免疫系統檢測到細菌或其他病原體時，免疫細胞會釋放大量被稱為炎症標誌物的細胞信息分子。這些炎症標誌物的細胞信息分子。這些炎症標誌物幫助免疫系統攻擊和殺死入侵的病原體。傷口周圍出現的紅腫就是炎症反應的結果。

在短期內，炎症標誌物可為免疫系統對可能感染部位的起到良好的嚮導作用。但當這些哨兵在體內徘徊時，就會引發一系列問題。

大多數與牙周病相關的疾病都有公認的炎症因素。例如，近30年前，一種名為腫瘤壞死因子- α的炎症標誌物，被發現可以增加糖尿病患者的胰島素抵抗。不久之後，又發現了一批其他炎症標誌物加劇了肥胖和第2型糖尿病。這種密集的炎症標誌物網絡，觸發了旨在透過抑制慢性炎症來治療糖尿病的研究。

隱藏在牙齦內的感染導致的細菌持續侵入，卻恰恰起到了相反的作用。

哥本哈根大學齒科系名譽教授帕勒．霍姆斯楚（Palle Holmstrup）說：「所有炎症疾病都是相互關聯的，會相互影響。」

「牙周病是人體最常見的炎症疾病之一，甚至可能是最常見的那種。」

「這與多種炎症疾病（類風濕關節炎、心臟病、糖尿病等）中活躍的炎症介質是相同的。如果你有牙周病，你的全身低級別炎症會增加。」

在人類身上，很難直接研究治療牙周病如何能緩解糖尿病等疾病，這與治療動脈粥狀硬化有著相同的倫理原因：你不能為了研究而拒絶治療患者的疾病，特別是如果你懷疑這可能會加重他們的其他疾病。這使得研究這種複雜的相互關聯的炎症疾病變得尤其困難，而且很難確定因果關係。

然而，霍姆斯楚團隊已經在大鼠身上測量了牙周病對糖尿病的影響。他的小組研究了患有牙周病的糖尿病大鼠，和沒有患牙周病的糖尿病大鼠對血糖反應的差異。牙周病導致餐後血糖升高30％。

如果牙周病是侵襲性的，並且未經治療，最終會導致牙齒脫落。除了幾十年的慢性炎症，牙齒脫落還會帶來一系列新的健康風險，包括認知能力下降和失智症。