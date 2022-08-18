印巴分治75週年： 印度、巴基斯坦被分而治之，為什麼造成不可挽回的痛苦與衝突？
我們想讓你知道的是
普利瓦爾教授說，其實分治是有可能避免的，她說：「1947年完全有可能建立一個統一的印度。它可能是一個鬆散的聯邦，包括穆斯林佔多數的州。」但甘地和尼赫魯都堅持建立一個中央集權的統一國家。
1947年8月，英國同意印度獨立。英屬印度被分割為印度和新的巴基斯坦邦（東巴基斯坦後來成為孟加拉國）。這種狀況導致不斷升級的暴力衝突，約有1500萬人流離失所，估計有100萬人喪生。
自那以後，印度和巴基斯坦一直處於敵對狀態。
為什麼會分治？
1946年，英國宣佈將同意印度獨立。它再也負擔不起這個國家的治理費用，希望盡快離開。最後一任總督路易斯・蒙巴頓勳爵將日期定為1947年8月15日。
當時，印度人口中約有25%是穆斯林，其餘的主要是印度教徒，另外還包括錫克教徒，佛教徒和其他少數民族宗教的成員。
「英國人把宗教作為將印度人分為幾類的方式」印度藝術與人文研究委員會研究員納夫特吉・普里瓦爾（Navtej Purewal）教授說。「例如，他們為地方選舉分別建立了穆斯林和印度教選民名單。議會中包括為穆斯林政治家保留的席位，也有為印度教徒保留的席位。宗教成為政治生活的一個因素。」
倫敦智庫查塔姆外交政策研究所（Chatham House Foreign Policy Institute）的加雷斯・普萊斯（Gareth Price）博士說：「當印度看起來有可能獲得獨立時， 許多印度穆斯林對將來要生活在一個印度教徒佔多數的國家的前景感到擔心。「他們覺得自己會無所適從，不知所措」他說。「他們開始支持那些為創建一個獨立的穆斯林家園而奮鬥的政治領導人。」
國大黨獨立運動領袖莫罕達斯・甘地和賈瓦哈拉爾・尼赫魯表示，他們希望建立一個包容所有信仰的統一的印度。然而，全印穆斯林聯盟（All－India Muslim League）領導人穆罕默德・阿里・真納（Muhammad Ali Jinnah）要求將分治納入印度獨立的解決方案。
普萊斯博士說：「就統一的印度將如何運作達成一致需要花費很長時間。」分治似乎是一個「快速而簡單的解決方案」。
分治造成怎樣的痛苦？
印度和巴基斯坦之間的新邊界是由英國公務員西里爾・拉德克利夫爵士（Sir Cyril Radcliffe）於1947年劃定的。他將印度次大陸大致分為印度教徒佔多數的中部和南部，以及穆斯林佔多數的西北部和東北部兩部分。
然而，英屬印度境內各地都有印度教徒和穆斯林社區。這意味著印巴分治後，大約有1500萬人要長途跋涉－通常是數百英里－跨越新的邊界線。在許多情況下，人們被本地的暴力趕出家園。第一個此類案例是1946年的加爾各答殺戮慘案，估計有2000人被殺害。
「穆斯林聯盟組建了民兵組織，右翼印度教團體也成立了民兵組織」倫敦大學亞非學院（SOAS）南亞歷史高級講師埃莉諾・紐比金（Eleanor Newbigin）博士說。她說：「激進恐怖組織會把人們趕出村莊，擴大自己一方的控制權。」
據估計，在難民營中，有20萬至100萬人被殺或死於疾病，數以萬計的印度教徒和穆斯林婦女被強姦、綁架或毀容。
分治的後果是什麼？
自分治以來，印度和巴基斯坦為喀什米爾的控制權爭執不休。兩國為此打了兩場戰爭（1947－8年和1965年），1999年喀什米爾卡吉爾危機中雙方也爆發衝突。印巴兩國都聲稱喀什米爾是自己的。雙方目前分別控制著該地的不同區域。
印度在1971年與巴基斯坦開戰。當時，東巴基斯坦（現在的孟加拉國）爭取從巴基斯坦獨立，印度出兵干預那場戰爭。現在，巴基斯坦只有不到2%的人口是印度教徒。
普萊斯博士說：「巴基斯坦已經變得越來越伊斯蘭化，部分原因是巴基斯坦現在穆斯林人口眾多，而印度教徒卻很少。「印度現在更多地受到印度教民族主義的影響。」
紐比金博士說： 「分治的歷史遺留問題令人痛苦。」「它在兩國都營造了強大的宗教多數派。少數派比以前更微小，更脆弱。」
普利瓦爾教授說，其實分治是有可能避免的，她說：「1947年完全有可能建立一個統一的印度。它可能是一個鬆散的聯邦，包括穆斯林佔多數的州。」但甘地和尼赫魯都堅持建立一個中央集權的統一國家。他們沒有真正考慮過穆斯林作為少數人口如何在那樣的國家裡生活。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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