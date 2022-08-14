2025世界同志遊行破局，台灣主辦方反駁：InterPride從未給過「WorldPride Kaohsiung, Taiwan」這選項
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台灣世界同志遊行籌備委員會聯合主委阿古也說，InterPride在信中也稱用城市為活動命名是他們的傳統，而籌備委員會也有拿出申請規範等強調當初都沒有提到這件事情，InterPride才說最近已經更新，「這根本是台灣條款」。
（中央社）2025世界同志遊行停止在台舉辦，台灣主辦方昨（12）日表示，國際組織InterPride從未給過WorldPride Kaohsiung, Taiwan的選項，授權方對命名的反覆及溝通的隔閡是停辦主因。
2025世界同志遊行原訂在台舉行，但主辦單位台灣世界同志遊行籌備委員會前（12）日臨時在臉書粉絲專頁發表聲明指出，由於InterPride拒絕台灣主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停止舉辦WorldPride Taiwan 2025。
對於台灣世界同志遊行籌備委員會的決定，InterPride也在聲明下留言指出，有建議活動名稱可以用WorldPride Kaohsiung, Taiwan；不過，台灣世界同志遊行籌備委員會聯合主委阿古昨日接受《中央社》記者電訪時反駁InterPride的說法，直言InterPride從未給過這個選項。
阿古指出，籌備委員會從2021年初提出的申請表、計畫書、審查資料、票選到後面獲選都一直以Taiwan為名，也一直都有跟InterPride說明必須使用Taiwan的理由，而在填寫InterPride提供的申審資料時，InterPride也沒有要求必須以城市為名，而過去該活動一直以城市命名，也都是因為剛好申請單位都以城市來申請。
阿古指出，InterPride去（2021）年稱台灣為台灣地區時，籌備委員會也對InterPride提出抗議，並在外交部協助下，三方在去年11月16日開會協商命名問題最終達成共識、同意以Taiwan為名，但到今（2022）年7月時，InterPride又單方面詢問為什麼要用Taiwan命名，籌備委員會也有再次解釋使用Taiwan的原因。
後續InterPride也在今年7月26日的信件中指出，經過理監事投票決議通過，活動名稱只能使用WorldPride Kaohsiung或Kaohsiung WorldPride，並沒有Taiwan在裡面，因此InterPride的留言完全不符合事實，「從來沒有給過我們這個選項」。
阿古也說，InterPride在信中也稱用城市為活動命名是他們的傳統，而籌備委員會也有拿出申請規範等強調當初都沒有提到這件事情，InterPride才說最近已經更新，「這根本是台灣條款」。
阿古表示，「從申請成為會員開始，InterPride已有多次在聲明或是網站國家欄位等錯誤稱呼台灣省、台灣地區等，包含資料審查、三方會議、國家名字改錯，授權方在命名溝通上的反覆，都可能導致簽約後有更大的災難，這是籌備委員會主要決定停辦的原因」。
InterPride為國際型組織，由世界各地的同志遊行組織集合而成，到目前為止已有超過400個遊行組織加入，遍佈超過70個國家。根據InterPride去年發布的新聞稿，世界同志遊行自2000年開始舉辦，過去獲得申辦權的城市依序為羅馬、耶路撒冷、倫敦、多倫多、馬德里、紐約和哥本哈根。這項活動通常為每2年舉行一次，2023年的主辦城市為澳洲的雪梨。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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