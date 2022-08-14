韓國極端降雨釀溺斃悲劇，首爾20年內逐步淘汰半地下公寓，居民想搬卻無力負擔高房價
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反對這次首爾市新政策的人，還包括國土交通部長元喜龍，他在臉書上發文指出，實際上許多半地下居民都是行動不便的老人、病患、身障人士，「他們連維持生計都有困難，要找到便宜的房子並不容易」，若為低廉房租搬到偏遠地區，對他們也是一大負擔。
（中央社）極端氣候為韓國帶來史無前例豪雨，甚至傳出半地下公寓居民逃生不及溺斃悲劇，首爾市因此宣布將在20年內逐步淘汰這類住宅，但這也讓經濟困難的居民更加憂慮未來生計。
「如果可以離開這裡，我也想馬上搬家」，60歲的李先生搬入半地下公寓已經2年，在首爾市長吳世勳宣布將逐步禁止半地下住宅後對媒體吐露半地下居民的無奈：「就是因為經濟條件困難，不得不選擇住在半地下公寓，要是連這種租金低廉的住所都沒了，就只能搬到距離遙遠的地區。」
幾乎可說是韓國特色的半地下住宅最早是1970年代用於躲避空襲的臨時避難場所，建於一般公寓下方，與普通地下室不同之處在於部分空間突出於地面之上，但考量對外窗距離房間地面遠、不利換氣，採光不佳及難以防盜等特性，半地下室並非適合人居的空間。
事實上，在1962年制定的韓國建築法中，最早是不允許半地下室作為居住場所，但隨著經濟快速發展，人口大量移入首都圈，相關法規為解決居住空間不足問題逐步放寬，半地下及地下室也成為能合法租住的「住家」。
根據前（2020）年居住實態調查統計，韓國全國人口約有1.4％住在半地下公寓，住在地下室及頂樓加蓋人口占比則分別為0.2％及0.1％；以此換算，韓國共有32萬7320戶家庭住在半地下或地下室，其中20萬849戶位於首都首爾，鄰近首爾的京畿道及仁川市則分別有8萬8936戶及2萬4207戶，首都圈占比共達96％。
韓國中央災難安全對策本部統計，截至昨（13）日下午6時為止，已有14人在8日以來的連續大雨中喪生、5人失蹤，因住家被淹流離失所的居民超過7000人。首爾市10日宣布將完全禁止將地下室或半地下室作為住宅用途，目標在10到20年內讓半地下公寓消失，並協助現居這類住宅的低收入戶搬入公共住宅。
不過，飽受高昂房價之苦的首爾居民對此感到憂心。在這次水災中損失達到700萬韓元（約新台幣16萬元）的車先生透過社群網站求援，28歲的車先生並非低收入戶，去（2021）年應徵上國會議員助理的他在一般人眼中可能甚至還算人生勝利組，但他所能支應的，仍僅是一間只有5到6坪的半地下住宅。
「完全沒想到會發生這種災情，但我還是會繼續住」，車先生在研究所畢業前已經在考試院住了5年，他接受媒體訪問時表示，他為了搬到這間小小的半地下室，共申請了3項貸款，才湊足5000萬韓元（約新台幣119萬元）全貰保證金，「在首爾其他地方不可能再找到這種價格的租屋了」。
根據《韓聯社》等韓媒報導，除了不必月付租金的全貰房，保證金相對低但必須交月租金的月貰房，在首爾市內房租較低地區的保證金平均也要500到1000萬韓元（約新台幣12至24萬元），每月租金約30至50萬韓元（約新台幣7000至1.2萬元）。
「比起禁止半地下住宅，首先應該要增加環境良好的住宅提供」，車先生說，價格較低、環境良好的公共住宅不應該是抽到了才能住，而應該是一般人都能選擇的選項，「住個還可以的房子變成像中樂透一樣，這件事本身就很奇怪」。
反對這次首爾市新政策的人，還包括國土交通部長元喜龍，他在臉書上發文指出，實際上許多半地下居民都是行動不便的老人、病患、身障人士，「他們連維持生計都有困難，要找到便宜的房子並不容易」，若為低廉房租搬到偏遠地區，對他們也是一大負擔。
元喜龍表示，當前最重要的是改善半地下住宅的居住環境，並擬定能為想搬家的民眾提供他們有能力選擇的各種住宅型態。
不過，極端降雨為半地下居民帶來的慘重災情並非首次發生，韓國政府在十年前強颱布拉萬災後就曾試圖禁止半地下公寓這種住宅型態，結果只是讓同樣有安全疑慮的考試院居住人數增加。
也有媒體指出，若禁止半地下室作為住宅，也可能影響依賴房租收入為生的房東生計，韓國政府是否能訂定有效因應措施，澈底改善民眾居住環境，還有很多問題待解決。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
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從巨大如同房間的第一台電腦，到可以隨身攜帶的筆記型電腦，科技發展的方向，一直是朝著帶給人們更便利的生活而去。正因為如此，好操作、易攜帶、續航力長等特色，已經成為筆電標配。
一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
對創作者來說，當靈感來臨的時候，順暢的創作環境是精彩作品誕生的基礎。ASUS Zenbook Pro 16X OLED搭載第12代Intel® Core™ i9-12900H處理器，以及專業級獨立顯示卡，再加上32GB LPDDR5記憶體，和疾速1TB PCIe® 4.0 Performance SSD，多工任務同步進行，還能快速存取大容量檔案。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的神級內在配置，讓坐在電腦前天荒地老的等待，成為上個世紀的殘餘記憶。
除此之外，被譽為旗艦級創作者筆電的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，當然在細節上有更多令人驚豔的巧思。例如ASUS IceCool Pro散熱系統，搭配AAS Ultra自動抬升7度的設計，不只可以增加30%的氣流通過，有效解決散熱問題，抬升角度更符合人體工學，使用者的手腕和肩膀可以自然放鬆，降低長時間使用所帶來的疲勞感。為了讓創作者在工作上更行雲流水，ASUS Zenbook Pro 16X OLED加入了一顆實體的ASUS Dial繪圖旋鈕，在自訂義之後可以更貼切符合創作者的使用需求，不管是筆刷、縮放、調整音量等，隨心所欲搭配更順手。
說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
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活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）