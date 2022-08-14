中國5大國企將自美下市，中概股多轉戰香港，分析：凸顯美中緊張升溫，審計監管談判仍有分歧
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中國證監會雖在今年上半年表示，會加快推動企業境外上市監管新規，推動中美審計監管合作取得成果。然而，據外媒於今年7月時報導指出，雙方在審計監管協議草案上仍有分歧，實際進度目前仍不明朗。
（中央社）中國5家大型國企前（12）日相繼宣布，其ADR（美國存託憑證）將從紐約證交所下市，引發市場關注。分析普遍認為這起事件與中美審計監管談判有關，然而並不會對談判造成消極影響。
中國人壽、中國石油、中石化、中國鋁業、上海石化等大型國企，前日相繼宣布將其ADR將從紐約證券交易所下市。其中，中國人壽的公告稱最後一個交易日可能不晚於9月1日。
由於正值中美審計監管協議草案協商之際，加上有超過百家的中概股遭美國證券交易委員會（SEC）列入面臨退市風險名單，因此這5家企業的舉動格外引發市場關注與憂心。
5月時已被列入退市風險名單，市場人士對「集體退市」看法分歧
據《路透社》報導，美國2020年底通過「外國公司問責法」（HFCAA），要求在美上市的外國企業必須嚴格遵守美國審計標準，否則將無法在美國證券交易所掛牌。長期以國家安全為由拒絕外國監管機構取得審計底稿的中國企業因此面臨退市風險。
報導指出，這次宣布退市的5家企業，在今年5月時被列入退市風險名單。在發出自美退市的公告後，5家企業12日在美股的股價均下跌，跌幅約在3%左右。報導提到，目前仍不清楚這5家企業自美退市是否會對審計監管協議草案的談判造成影響，而市場人士對這件事情有不同的分析。
專攻美國資本市場的中國遠達律師事務所高級顧問詹凱認為，中國透過這樣的方式表達「耐心已逐漸消磨殆盡」的信號，集體退市確實不是正面的消息。
《彭博》報導，彭博產業策略師馬文．陳（Marvin Chen）表示，基於這些中國公司紐約上市的成交量少，下市對他們的影響不大。不過此舉凸顯了美中之間的緊張關係升溫。
香港盛寶金融公司（Saxo Markets）大中華區市場策略師黃永輝（Redmond Wong）表示，這些國有企業屬於戰略性產業，並被視為可以取得中國政府不願提供給外國監管單位的資訊和數據。
中國證券監督管理委員會則在聲明中表示，這些公司的下市計畫是基於他們在商業上的顧慮。
然而部分受訪的美國市場分析師則認為這是一個積極的信號，這些企業退市有助於為審計監管協議草案的談判鋪平道路。
主要的原因在於這些公司的交易量非常小，對美國資本市場來說不是損失。這個行為的背後顯示「中國將決定允許哪些公司在美國上市，進而讓這些公司接受SEC的審計調查。」
目前，中美雙方持續就長期存在的審計問題進行談判。中國證監會雖在今年上半年表示，會加快推動企業境外上市監管新規，推動中美審計監管合作取得成果。然而，據外媒於今年7月時報導指出，雙方在審計監管協議草案上仍有分歧，實際進度目前仍不明朗。
面對在美退市危機，選擇回到香港上市的企業增加
（中央社）中國石油等5大央企宣布自美退市，其他在美中概股仍深陷跨境審計監管困境。分析指出，出於風險管理，中概股已經開始積極尋找備選上市地，選擇回到香港上市的企業增加。
鳳凰財經報導，在美中概股持續面臨跨境審計監管困境，自2022年3月起，中概股陸續被美國證券交易委員會（SEC）列入預摘牌名單。截至8月5日，已有162家中概股被列入預摘牌名單中；其中有155家已被轉入確定摘牌名單。
面對在美退市危機，選擇回到香港上市的企業增加。先前大多數中概股回香港選擇的是二次上市方式；今年以來，雙重主要上市成為中概股回港趨勢。
按照相關規定，中概股回港上市通常有3種方式。第一種是以百度、京東、網易為代表的二次上市，操作最簡單，且有多項豁免和優待政策。
第二種是以小鵬汽車和理想汽車為代表的雙重上市，即申請港交所同為主要上市地位，上市要求更為嚴格、程序更為複雜，必須遵守的規則與IPO（首次公開募股）要求幾乎相同。
第三種是完全私有化後重新在港交所申請上市，成本較高。還有一個選項是以知乎、貝殼、蔚來汽車為代表的介紹上市，不涉及融資不發新股。
中泰證券認為，在美中概股最理想的回歸方式是先二次回歸，將盡可能多的美股轉成港股；然後申請將二次上市轉成雙重上市，這樣可以在中概股退市後保留其在港股的合法上市地位，又可以將大部分股份從美股轉至港股。
阿里巴巴就是採取這個做法。阿里巴巴7月26日公告，擬將香港新增為主要上市地，預計2022年底前生效，相關流程完成後，阿里巴巴將在港交所主板及紐約證券交易所兩地雙重主要上市。阿里巴巴先前已於2019年11月在港交所主板二次上市。
「選擇雙重上市有一項重要優勢，就是可以進入港股通」，和合首創（香港）執行董事陳達表示，納入港股通後，可以得到更多內地投資者支持，股票流動性會得到極大加強，內地投資者也能分享企業成長紅利。
為吸引中概股回流，港交所近年也啟動上市制度改革。港交所在去（2021）年11月宣布落實放寬第二上市要求，「創新產業公司」的要求被刪除；同時降低最低市值門檻，新規今年起生效。
中國人壽、中國石油、中石化、中國鋁業、上海石化等大型央企12日相繼宣布其ADR（美國存託憑證）將從紐約證券交易所退市。
新聞來源
- 中國5家國企將自美下市 分析：有關中美審計監管談判（中央社）
- 中概股在美面臨退市危機 備選上市地轉戰香港（中央社）
- China State-Owned Giants to Delist From US Amid Audit Spat（Bloomberg）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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