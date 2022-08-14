814空軍節，總統蔡英文與跨黨派政治人物感謝中華民國空軍捍衛台海領空

8月14日是空軍節，面對近期共機加劇對台灣的侵擾，總統蔡英文與不分黨派的政治人物，都藉此機會向空軍表達感謝與鼓勵。

（中央社）總統蔡英文說，今天是空軍節，她謝謝所有保衛國家的空軍戰士，「轟隆隆的引擎聲，就是我們國軍，守護民主自由的聲音」，她並請民眾一起做國軍最堅強的後盾，為國軍加油。

蔡總統今天透過臉書指出，捍衛領空是空軍的職責和使命，從過去到現在，國家的領空都是由一群不分晝夜、堅守崗位的第一線空軍弟兄姊妹守護著。謝謝過去所有捍衛家園的空軍戰士，也向正在執行勤務的每一位空軍戰士致敬。

蔡總統指出，這段期間，面對中國軍機侵擾，第一線的空軍弟兄姊妹不分日夜，隨時待命升空。前幾天，她也特地到空軍作戰指揮部，透過視訊的方式，為各飛行聯隊加油打氣。「我要跟大家說，轟隆隆的引擎聲，就是我們國軍，守護民主自由的聲音！」

蔡總統說，不只是空軍，全體國軍部隊也一樣，片刻都沒有鬆懈，全力加強戒備，守護國家安全。國軍的任務很繁重，也很辛苦，謝謝國軍弟兄姊妹守護大家的生活，大家一起做國軍最堅強的後盾，為國軍加油。

不分黨派政治人物為空軍打氣

《自由時報》報導，國民黨主席朱立倫表示，今天是中華民國的空軍節，也是國際慰安婦紀念日。814筧橋空戰，是中華民國空軍在空戰中對日的首勝「中華民國空軍第四大隊中校大隊長 高志航就是中華民國的『捍衛戰士』」。

「身為中華民國空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威！」朱立倫說，所有的空軍健兒都記得高志航這句傳頌至今的名言。近期面臨對岸中共軍機、軍艦繞台的威脅，中華民國空軍升空攔截、執勤捍衛領空的壓力越來越大，「無空防就無國防」，感謝各位勇士守護中華民國，也請大家一起為辛苦的空軍弟兄姐妹加油打氣。

《聯合報》報導，立委江啟臣表示，八一四空軍節不只要紀念勝利85周年，更要感謝中華民國空軍這陣子辛苦捍衛領空、守衛國土。面對共機不斷擾台，以無懼的態度執行各項戰、演、訓任務，對於共軍此次大規模對台軍演，空軍官兵更以無畏的精神凌空戰備巡弋。「在這個屬於你們的日子，向各位致謝、也致敬，中華民國有您們，真好。」

《ETToday》報導，台南市長黃偉哲日前代表台南市各界，前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊致贈加菜金與農產品，感謝空軍官兵弟兄姐妹們堅守崗位、捍衛台海領空的辛勞。黃偉哲表示，面對當前台海情勢，全體空軍官兵無懼中共文攻武嚇的威脅，相信敵人的挑釁，只會讓我們國人及空軍健兒上下更加團結，更加堅守誓死捍衛領空的決心。

空軍節的由來

《中時新聞網》報導，民國26年（1937）8月14日，日本派出最精銳的鹿屋航空隊，準備襲擊杭州筧橋的中央航空學校。中華民國空軍的高志航率領第四大隊第21、22、23中隊搶快升空，在雲層裡同日本機群展開猛烈廝殺。

高志航駕駛霍克三型驅逐機身先士卒，打下第一架日本戰機，之後鄭少愚分隊長擊落敵機一架，李桂丹中隊長、柳哲生、王文驊共擊落一架，一番激戰後，另敵機重傷數架，而國軍飛機無一損傷，第四大隊痛擊日軍一戰成名，這是中華民國與日本史上第一次的空中交戰，締造了6比0的大勝紀錄。

高志航率機捍衛國家領空，首創殲敵紀錄，政府明定該日為「空軍節」，成為我國空軍筧橋精神的象徵。

Photo Credit: SDASM Archives @ 無已知版權限制 霍克三型戰機

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航