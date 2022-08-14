814空軍節，總統蔡英文與跨黨派政治人物感謝中華民國空軍捍衛台海領空
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面對近期共機加劇對台灣的侵擾，總統蔡英文表示「轟隆隆的引擎聲，就是我們國軍，守護民主自由的聲音。」國民黨主席朱立倫也引用空軍英雄高志航的名言，表示「身為中華民國空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。」
8月14日是空軍節，面對近期共機加劇對台灣的侵擾，總統蔡英文與不分黨派的政治人物，都藉此機會向空軍表達感謝與鼓勵。
（中央社）總統蔡英文說，今天是空軍節，她謝謝所有保衛國家的空軍戰士，「轟隆隆的引擎聲，就是我們國軍，守護民主自由的聲音」，她並請民眾一起做國軍最堅強的後盾，為國軍加油。
蔡總統今天透過臉書指出，捍衛領空是空軍的職責和使命，從過去到現在，國家的領空都是由一群不分晝夜、堅守崗位的第一線空軍弟兄姊妹守護著。謝謝過去所有捍衛家園的空軍戰士，也向正在執行勤務的每一位空軍戰士致敬。
蔡總統指出，這段期間，面對中國軍機侵擾，第一線的空軍弟兄姊妹不分日夜，隨時待命升空。前幾天，她也特地到空軍作戰指揮部，透過視訊的方式，為各飛行聯隊加油打氣。「我要跟大家說，轟隆隆的引擎聲，就是我們國軍，守護民主自由的聲音！」
蔡總統說，不只是空軍，全體國軍部隊也一樣，片刻都沒有鬆懈，全力加強戒備，守護國家安全。國軍的任務很繁重，也很辛苦，謝謝國軍弟兄姊妹守護大家的生活，大家一起做國軍最堅強的後盾，為國軍加油。
不分黨派政治人物為空軍打氣
《自由時報》報導，國民黨主席朱立倫表示，今天是中華民國的空軍節，也是國際慰安婦紀念日。814筧橋空戰，是中華民國空軍在空戰中對日的首勝「中華民國空軍第四大隊中校大隊長 高志航就是中華民國的『捍衛戰士』」。
「身為中華民國空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威！」朱立倫說，所有的空軍健兒都記得高志航這句傳頌至今的名言。近期面臨對岸中共軍機、軍艦繞台的威脅，中華民國空軍升空攔截、執勤捍衛領空的壓力越來越大，「無空防就無國防」，感謝各位勇士守護中華民國，也請大家一起為辛苦的空軍弟兄姐妹加油打氣。
《聯合報》報導，立委江啟臣表示，八一四空軍節不只要紀念勝利85周年，更要感謝中華民國空軍這陣子辛苦捍衛領空、守衛國土。面對共機不斷擾台，以無懼的態度執行各項戰、演、訓任務，對於共軍此次大規模對台軍演，空軍官兵更以無畏的精神凌空戰備巡弋。「在這個屬於你們的日子，向各位致謝、也致敬，中華民國有您們，真好。」
《ETToday》報導，台南市長黃偉哲日前代表台南市各界，前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊致贈加菜金與農產品，感謝空軍官兵弟兄姐妹們堅守崗位、捍衛台海領空的辛勞。黃偉哲表示，面對當前台海情勢，全體空軍官兵無懼中共文攻武嚇的威脅，相信敵人的挑釁，只會讓我們國人及空軍健兒上下更加團結，更加堅守誓死捍衛領空的決心。
空軍節的由來
《中時新聞網》報導，民國26年（1937）8月14日，日本派出最精銳的鹿屋航空隊，準備襲擊杭州筧橋的中央航空學校。中華民國空軍的高志航率領第四大隊第21、22、23中隊搶快升空，在雲層裡同日本機群展開猛烈廝殺。
高志航駕駛霍克三型驅逐機身先士卒，打下第一架日本戰機，之後鄭少愚分隊長擊落敵機一架，李桂丹中隊長、柳哲生、王文驊共擊落一架，一番激戰後，另敵機重傷數架，而國軍飛機無一損傷，第四大隊痛擊日軍一戰成名，這是中華民國與日本史上第一次的空中交戰，締造了6比0的大勝紀錄。
高志航率機捍衛國家領空，首創殲敵紀錄，政府明定該日為「空軍節」，成為我國空軍筧橋精神的象徵。
新聞來源
- 空軍節致敬 總統：轟隆隆引擎聲是守護民主自由聲音（中央社）
- 空軍節遇共軍威脅 朱立倫籲爲空軍弟兄姐妹打氣（自由時報）
- 江啟臣今天空軍節發文感謝空軍 捍衛領空、守衛國土（聯合報）
- 814空軍節 黃偉哲感謝空軍官兵捍衛領空（ETToday）
- 《史話》身為中華民國空軍，怎能讓敵人飛機在我們頭上（中時新聞網）
延伸閱讀
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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