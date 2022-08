沒有明確職權的美國眾議院議長，兩百多年來如何演變成為華府舉足輕重的關鍵人物？

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的訪台,讓台灣的民眾有機會更進一步認識美國眾議院議長(Speaker of the House)一職,其中最令人印象深刻的,當屬眾議院議長作為美國總統繼任第三順位,電視節目也強調著裴洛西作為眾議院議長所掌握的高度權力,以及在民主黨內代表的地位。

然而美國歷史上眾議院議長一職,並非向來高度政治化且掌握大權,在美國建國初期,眾議院議長的角色事實上並非完全如今天所見。眾議院議長發展至當今,成為同時代表民意、議事重心,以及政黨政治意象的職位,是經過長年的發展與蛻變。

建國初期的眾議院與議長

在了解眾議院議長的角色前,首先要先了解眾議院在美國政治體系所代表的意義。眾議院如其名所示,是反應眾人聲音的立法機構。

憲法之父,同時也是設立美國國會最重要的政治家麥迪遜(James Madison)認為,眾議院應該「立即反應人民意見,並與人民建立密切且具同情的關係」(an immediate dependence on, and intimate sympathy with, the people.),因此在康乃狄克妥協(the Great Compromise)後建立的美國國會兩院架構中,眾議院的議員數量即是依照各州人口比例分配,不像參議院以州為單位。

此外,眾議員也不像參議員一屆任期為6年,眾議員一屆僅有2年,確實符合即時反應民意的設立初衷。由於眾議院的重點為反應民意,因此在創立時,也被賦予了多項特有權利,包括預算審理、彈劾總統等。

1789年第一屆的眾議院只有65名議員,隨著美國土地面積、人口、預算都大幅擴張,為了持續作為反應人民聲音的立法機關,1790年人口普查後,擴大至105席,並從1790年一直到1910年之間,每10年一次的人口普查都會變動眾議員數量,從105人成長至435人。

由於眾議院希望控制議院人數,因此1929年時通過《永久分配法》(the Permanent Apportionment Act),將眾議院人數上限確立為不變的435人,一直至今日。想當然耳,眾議院人數的固化,以及美國人口的持續成長,也讓眾議院「反應民意」的職責在近期受到檢討與批評,再加上2年一次的選舉,也不得不讓眾議員們必須不斷為選舉籌措經費,趨向高度政治化。