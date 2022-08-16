（更新）柬埔寨回台9人藏1幫派人蛇，網傳「竹聯幫救20多人」遭刑事局打臉，慈濟亦出手救回2人
我們想讓你知道的是
檢警偵訊後，發現其中一名42歲何姓男子具有南部某大在地幫派角頭份子背景，且在回台過程中急著刪除手機資料，事後也坦承他協助騙人到柬國工作。檢警還查出，這個南部幫派認為當人蛇「好賺」，竟然專門設有詐騙部門，何男就是負責誘騙國人到柬國打工的重要成員。
（2022年8月16日8:55更新）
《中央社》、《中時新聞網》報導，內政部警政署刑事局14日偕移民署、外交部合作，自泰國帶回9名疑似遭人口販運的被害人回台。桃園地檢署檢察官林郁芬昨（15）日複訊，其中8人經鑑別後初步認定為遭詐騙出國的被害人。
然而檢警偵訊後，發現其中一名42歲何姓男子具有南部某大在地幫派角頭份子背景，且在回台過程中急著刪除手機資料，事後也坦承他協助騙人到柬國工作。檢警還查出，這個南部幫派認為當人蛇「好賺」，竟然專門設有詐騙部門，何男就是負責誘騙國人到柬國打工的重要成員。
何姓男子被認為涉犯《刑法》第297條意圖營利詐騙使人出國、組織犯罪防制條例的參與組織，以及人口販運防制法第32條第1項以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，予以當庭逮捕並聲請羈押。
竹聯幫自柬埔寨救20多人？刑事局打臉：幫派分飾神鬼
《自由時報》報導，柬埔寨人蛇詐騙集團案，近日盛傳「竹聯幫出手救出柬埔寨20幾名台人」，警政署昨晚鄭重澄清「絕無此事」，強調目前偵破的跨國人口販運案，已查出有4件與竹聯幫有關，如果「人後來真的是他們救的」，就印證「神也是他們，鬼也是他們」，連剝兩次皮，警方絕不會坐視。
《聯合新聞網》報導，刑事局指出，幫派或隱身政黨組織難改為惡作亂本質，在台招募販運人口的團夥為竹聯幫某堂口，揚言在海外負責營救的也是竹聯幫或統促黨，幫派組織分飾神鬼，企望藉此擦脂抹粉、美化形象，低估國人智慧。
刑事局舉例，近期偵破相關人口販運案，有4件與竹聯幫有關，檢方聲押獲准6人，包括曾在電影《角頭》擔任臨時演員的竹聯幫東堂東新會分子李振豪。
《ETtoday新聞雲》報導，根據熟稔竹聯幫生態的消息來源反駁，張安樂近年經營統促黨，與竹聯幫東堂並無合作關係，包含統促黨及麒哥等人花費心思讓台灣民眾得以返台，5月中旬也把相關民眾求救情資轉呈給政府、警察單位，如果政府覺得統促黨與柬埔寨黑幫協商讓20多台灣人得以回台做的不對，他們也歡迎政府做出正確營救台灣民眾的示範，因為「救人的事多多益善」。
柬埔寨90％以上為佛教徒，慈濟出手成功救回2人
《中時新聞網》報導，由於我國與東南亞國家皆無邦交，營救困難，警政署長黃明昭證實警方有透過管道，請柬埔寨台商會與慈濟基金會幫忙，柬埔寨是佛教國家，慈濟與當地友好宗教團體合作，救出至少2人。
《中時新聞網》報導，據了解，就因為慈濟與柬埔寨因緣深厚，加上富有國際急難救助經驗，且在柬埔寨，佛教徒占總人口比例長期達90％以上，甚至高達97％，世界排名第一，第二是泰國，第三是緬甸。因此慈濟透過當地宗教團體協助，近日已救出2名受困台灣人。
不過，人口販子絕非吃素的等閒之輩，究竟柬國的宗教團體，是如何與詐騙園區交涉、談判放人，我國警方不得而知，但能從被形容成煉獄的詐騙窟救人回國，警方仍讚佩佛教團體的影響力。
（以下原發表於2022年8月15日 9:11）
台人赴柬埔寨遭人蛇轉賣，泰國機場通報情資，我代表處攔截救回9人
《中央社》報導，外交部駐泰代表處昨（14）日接獲泰國政府通報，有12名台籍民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑為人口販運案件，立即通報中華民國駐泰代表處並派員到機場共同查證。
同時也通報移民署等單位此案相關資料，發現其中3名台人是國內向警察機關報案遭人口販運的被害者，立即協請泰國政府協助處理。
《蘋果新聞網》報導，我國駐泰代表處派員到蘇旺納普機場共同查證，經進一步調查確認9人為被害人，緊急安排9名國人返台。
刑事局副局長黃家琦表示，經調查12名國人中初步鑑定被害人可能有9名，其他3名為非被害人，目前因不同意返台，暫行由泰方留置中，後續會由國際刑警科跟泰國移民局協商。今天返國的9名國人後續將由桃園地檢署指揮警政署與移民署偵辦，先進行人口販運被害人的鑑別，並後續通報各地社政機關提供後續照護。
《自由時報》報導，刑事局昨晚發布新聞稿表示，柬埔寨打工詐騙事件頻傳，外交部與警政署已受理340名國人求助，政府已成立政院層級專案小組，由相關單位合作，針對預防、勸阻、救援、究辦四大面向執行，更在桃園機場關懷國人出境宣導，從7月26日起已於機場勸阻26名國人前往。
與民團商討救援，3藍委今赴柬埔寨
柬埔寨打工詐騙事件引起國人關注，民進黨立委林俊憲等人11日曾陪同受害者舉行記者會，呼籲行政院成立跨部會專責小組，並積極納入民間力量，全力宣導、阻斷、救援和保護，建立完善機制協助受害者。
《中時新聞網》報導，國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷與吳斯懷則於今日飛往柬埔寨與在地台商會等團體見面，商討如何透過民間管道救援，協助受困國人返台。
來自柬埔寨的國民黨婦女部主任林麗蟬則表示，最根本是要解決就業詐欺問題，由於電信詐欺主要被害對象以中國大陸為大宗，柬國與對岸聯手打詐數年，柬過去在馬政府期間曾跟台灣聯手打擊人口販運，目前政府也應透過管道與當地有關單位接觸。
新聞來源
- 泰國通報情資 跨部會救出柬埔寨打工遭販賣9台人（中央社）
- 赴柬埔寨被人蛇轉賣！9台人今天泰國獲救 晚間9點54分返抵桃機（蘋果新聞網）
- 即刻救援！9台人賣柬埔寨在泰國獲救 晚間返抵國門（自由時報）
- 與民團商討救援 3藍委今赴柬埔寨（中時新聞網）
- 竹聯幫涉4起跨國人口販運案 刑事局：揚言海外營救企圖美化形象（中央社）
- 柬埔寨回台9人藏「1幫派大咖」 刪手機紀錄坦承有詐騙部門（中時新聞網）
- 竹聯幫自柬埔寨救20多人？ 刑事局：幫派分飾神鬼（聯合新聞網）
- 先扮鬼再裝神？竹聯幫涉4案人口販運 警政署︰絕未救柬埔寨20幾人（自由時報）
- 竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人 政府大動作澄清說話了（ETtoday新聞雲）
- 警政署長黃明昭：全面掃蕩國內人口販子（中時新聞網）
- 獨家》國人困柬埔寨煉獄 「佛教四大山頭」慈濟出手成功救人（中時新聞網）
延伸閱讀
- 柬埔寨求職詐騙受害者現身：7天被轉賣4次、報警還被毆打，立委籲成立專責單位跨國救援
- 拒絕再救赴柬埔寨受騙台人，全球反詐騙組織痛訴「救60人從沒一聲感謝」
- 英文不好還能到柬埔寨工作？請珍惜生命，遠離人蛇集團
- 你知道「賣豬仔」嗎？被高薪廣告誘騙到柬埔寨的不只有台灣人，還有馬來西亞人
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
經濟部能源局廣告