象徵科技進步和便利的塑膠，讓地球付出了什麼代價？接下來人類將作何選擇？
我們想讓你知道的是
現眾所周知，無所不在的塑膠產品對當前全球氣候危機影響巨大，但要是知道人類發明塑膠的初衷實際上是為了保護大自然，你可能會感到相當意外。
文：凱瑟・龐德（Cath Pound）
塑膠，這種新生的人造材料剛被人類發明出來之時，象徵的是科技進步、迷人魅力和便利。
但這個發明讓地球付出了什麼代價？接下來人類將作何選擇？本文作者凱斯・龐德希望尋找這些問題的答案。
塑膠在過去100年對人類日常生活的巨大影響怎麼說都不會過分。如果沒有塑膠，全球通信、居家生活的電器化以及太空探索等等，都不可想像。沒有塑膠，20世紀30年代的流線型裝飾藝術和60年代的未來主義藝術造型可能會以截然不同的形式出現。
然而，這種曾經與人類科技進步和革命性藝術設計息息相關的人造材料現在被認為是有毒的物質，正在污染我們的海洋，對海洋和人類健康造成難以估量的損害。
德國維特拉設計博物館（Vitra Design Museum）的《塑膠：正在重塑我們的世界》展覽，探索塑膠如何從無到有，到現在無處不在的過程，並鼓勵人類想法生產和使用更適宜的材料取而代之。
荷蘭阿姆斯特丹的市立博物館也在題為《這是我們該死的後院》（It's Our F***ing Backyard）展覽中探討同樣的問題，其展品是可替代塑膠的其他材質的產品，有的已經推出，有的還是實驗性的嘗試。
現眾所周知，無所不在的塑膠產品對當前全球氣候危機影響巨大，但要是知道人類發明塑膠的初衷實際上是為了保護大自然，你可能會感到相當意外。維特拉設計博物館的首席策展人約翰・艾森布蘭德（Jochen Eisenbrand）解釋說，當初人類「是把塑膠作為稀缺或昂貴的自然材料，或者是在開採或提煉過程會對自然造成威脅之物資的替代品。」
比如說，最初發明合成樹脂賽璐珞是為了替代製作台球的象牙，因為在19世紀台球的需求量很大。後來發現賽璐珞製成薄條時，彈性和透明度都非常高，於是利用這一特性研發出攝影膠片，從根本上影響了攝影行業，並最終推動了電影業的發展。
第一種真正的化學合成塑膠是酚醛樹脂，由比利時化學家利奧・貝克蘭（Leo Bakeland）1907年發明。艾森布蘭德告訴《BBC》，酚醛樹脂「一問世即大受歡迎，原因之一是其電絶緣性能優良。20世紀20年代是家庭電器開始的時候，如果沒有一種相當便宜的工業電器材料，是無法做到家庭電器化，這種材料可以用來製作電燈開關、插座，當然還有早期的電器，如收音機、電話和揚聲器等。」
早期的塑膠工業是由需求驅動的產業。然而，隨著上世紀二、三十年代科學界對高分子材料學的研究和認識發展迅速，大型石化公司的化學家開始從衍生產品中創造新材料，於是聚苯乙烯、聚乙烯醇、尼龍和鐵氟龍等合成塑膠陸續誕生。這不是因為市場需求，而僅僅因為化學家有這個能力，
第二次世界大戰的爆發是塑膠工業擴張的催化劑。由於對橡膠、絲綢和鋼鐵等戰略材料需求量的大增，塑膠工業開始生產可替代上述戰略物資的材料。生產尼龍用來做降落傘、蚊帳和吊床；重量很輕又對電絶緣的聚乙烯成為移動雷達站的理想材料，輕到甚至可以裝在飛機上；20世紀30年代發明的丙烯酸玻璃則代替易碎的玻璃，用來作飛機的頂篷，因為即使被敵人火力擊中，飛行員受傷也會輕一些。
1939年美國的塑膠年產量約1億公斤，到1945年二戰結束時已將近4億公斤，增加了整整三倍。這個因二戰興起，產能大幅提高的行業自然沒有理由因二戰結束而減產。因此，戰後和平時期的消費者顯然就成為塑膠產品推銷針對的目標。艾森布蘭德說，石化工業是這場遊戲的主要推手，是石化業將塑膠產品的生產「從需求驅動變成了供應驅動的工業，每年都會有新發明的塑膠產品誕生，但石化廠商卻不知道如何將新產品變成消費品，所以他們聘請設計師來尋找塑膠的應用出路。」
因為膠木台面和乙烯基壁紙既衛生也易於清潔，於是一個叫做「一擦就乾淨的世界」（wipe-clean world）的概念進入英文詞匯。越來越多的家庭有了冰箱，冰箱裏面塞滿特百惠牌的塑膠容器，孩子們則可以玩塑膠做的芭比娃娃、樂高積木、呼啦圈和飛盤。同時，聚氯乙稀黑膠唱片取代了容易破碎的蟲膠唱片。
上世紀60年代的太空競賽也激發了帕科・拉班尼（Paco Rabanne）和皮埃爾・卡丹（Pierre Cardin）等時裝設計師的靈感。他們在未來主義設計中使用了塑膠面料。這些塑膠織物在第一次載人登月任務中也發揮了舉足輕重的作用 —— 阿波羅宇航服由20多種合成紡織品組成，包括尼龍、萊卡、氯丁橡膠、聚酯薄膜和鐵氟龍。
家具設計師越來越多地使用這種延展性強、可供無窮創作發揮的神奇材料。芬蘭設計師埃羅・阿爾尼奧設計了一款猶如把人包裹在蠶繭中，可旋轉的球形椅子，並在球形椅上裝上愛立信電話座機。球形椅很受歡迎，出現在電影和眾多雜誌的封面上，成為20世紀60年代最具代表性的傑出設計之一。
儘管此時已有越來越多的塑膠產品進入市場，但這些產品一般還是著眼於經久耐用，可存放多年。不過，當塑膠行業在尋找新市場的過程中提出了「一次性用品」的想法時，真正的問題出現了。
《現代包裝》雜誌編輯勞埃德・斯托弗（Lloyd Stouffer）1956年宣稱，「塑膠的未來在垃圾桶裏。」
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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