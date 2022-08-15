香港人口連續3年下跌，民調顯示港人對政府好感大增？

文：德國之聲中文網

香港政府統計處公佈2022年中期人口數據，香港總人口是729萬人，按年減少約12萬人，跌幅是1.6%，創下數十年以來的紀錄。在連續三年的負增長之下，現已跌破2016年的人口數。

按年減12萬破紀錄

在最近六十年以來，香港人口都持續增長，只有2003年出現過0.2%下跌。直至2019年，香港人口達到750萬高峰，但同時也是分水嶺，隨後接連3年節節減少，而且跌幅愈來愈大，呈現人口萎縮趨勢。若撇除內地單程證人士遷入，單計香港永久居民的淨移出數字，2020年有4.9萬人，去年有6.9萬人，今年則達到11.3萬人。

香港生育率偏低，也是全球最長壽的地方之一。數據顯示過去一年有3.5萬名新生嬰兒，約6萬人自然過世。在本已面對人口老化問題的同時，加上壯年人口大舉移民，未來香港本土的勞動力和生育力將進一步受壓。

2019年中爆發的反修例運動是香港史上最大型示威衝突，北京在2020年頒佈實施港區國安法，大量示威者及政治異見人士被捕。媒體報導反映，不少港人因為政治環境變化決定移民外國。英國、加拿大、澳洲等國都向港人提供移民優惠措施，當中英國政府自2021年起放寬港人申請BNO（英國海外國民）簽證計劃，短短一年半已批出超過11萬宗申請，是最熱門目的地。

作為國際金融中心，嚴緊的防疫政策亦令香港陷入外資及人才流失危機，今年首季出現撤離潮，歐美商會年初的調查皆指出一定比例的外商打算遷離香港。港府最近宣佈放寬入境檢疫措施，縮短飯店隔離天數，期望可重振外貿和經濟。

Photo Credit: AP/ 達志影像

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝向《明報》表示，現時的人口減幅屬警號，他相信仍未見頂，趨勢將會維持一到兩年。他指出，移民者大多是青年及高學歷人士，將影響勞動人口和稅收，政府須正視問題和盡快填補人才缺口。

港府發言人稱，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等目的進出香港的流動，當中沒細分的數字；而香港作為國際城市，人口流動性一直很高，過去十年不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份錄得淨移出。

調查：港人對中港政府好感度增

另外，香港民意研究所本週二（8月9日）公佈的調查顯示，港人對香港和中國大陸政府的好感度顯著上升。受訪者對香港政府的好感度淨值，比半年前上升28個百分點；對中國大陸政府的好感度創13年來新高，上升17個百分點，同一調查顯示在2013到2021年之間的好感度一直都是負數。

但是，受訪者對台灣政府的好感度則下降8個百分點，而對美、英、法、澳、日政府的好感度，皆全線下滑，大部分創下多年新低點。調查在今年7月4至7日進行，隨機訪問了1003人，回應率是50%。值得留意的是，最近一年內的三次問捲回應率都徘徊於50%或以下，較前兩年明顯下跌，有分析認為或是寒蟬效應下的現象。

時事評論員劉銳紹在記者會上表示，移民潮令民調的基數出現變化，許多離港的人都是對政府最反感的一群，而留港的居民對新政府抱持觀望態度，亦可能本來就對西方國家看法較負面。但他認為，即使調查對中港政府的評價偏向正面，只是「量變」而非「質變」，呼籲港府未來處理爭議政策時仍要小心聆聽民意。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex