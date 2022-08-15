香港人口連續3年下跌，民調顯示港人對政府好感大增？
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受政治局勢、防疫政策等因素驅使，香港的移民人數有增無減，最新的人口跌幅打破幾十年來的紀錄，人口負增長持續擴大。人口結構突變所影響的不光是社會運行，還有民調結果的趨勢。
文：德國之聲中文網
香港政府統計處公佈2022年中期人口數據，香港總人口是729萬人，按年減少約12萬人，跌幅是1.6%，創下數十年以來的紀錄。在連續三年的負增長之下，現已跌破2016年的人口數。
按年減12萬破紀錄
在最近六十年以來，香港人口都持續增長，只有2003年出現過0.2%下跌。直至2019年，香港人口達到750萬高峰，但同時也是分水嶺，隨後接連3年節節減少，而且跌幅愈來愈大，呈現人口萎縮趨勢。若撇除內地單程證人士遷入，單計香港永久居民的淨移出數字，2020年有4.9萬人，去年有6.9萬人，今年則達到11.3萬人。
香港生育率偏低，也是全球最長壽的地方之一。數據顯示過去一年有3.5萬名新生嬰兒，約6萬人自然過世。在本已面對人口老化問題的同時，加上壯年人口大舉移民，未來香港本土的勞動力和生育力將進一步受壓。
2019年中爆發的反修例運動是香港史上最大型示威衝突，北京在2020年頒佈實施港區國安法，大量示威者及政治異見人士被捕。媒體報導反映，不少港人因為政治環境變化決定移民外國。英國、加拿大、澳洲等國都向港人提供移民優惠措施，當中英國政府自2021年起放寬港人申請BNO（英國海外國民）簽證計劃，短短一年半已批出超過11萬宗申請，是最熱門目的地。
作為國際金融中心，嚴緊的防疫政策亦令香港陷入外資及人才流失危機，今年首季出現撤離潮，歐美商會年初的調查皆指出一定比例的外商打算遷離香港。港府最近宣佈放寬入境檢疫措施，縮短飯店隔離天數，期望可重振外貿和經濟。
香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝向《明報》表示，現時的人口減幅屬警號，他相信仍未見頂，趨勢將會維持一到兩年。他指出，移民者大多是青年及高學歷人士，將影響勞動人口和稅收，政府須正視問題和盡快填補人才缺口。
港府發言人稱，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等目的進出香港的流動，當中沒細分的數字；而香港作為國際城市，人口流動性一直很高，過去十年不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份錄得淨移出。
調查：港人對中港政府好感度增
另外，香港民意研究所本週二（8月9日）公佈的調查顯示，港人對香港和中國大陸政府的好感度顯著上升。受訪者對香港政府的好感度淨值，比半年前上升28個百分點；對中國大陸政府的好感度創13年來新高，上升17個百分點，同一調查顯示在2013到2021年之間的好感度一直都是負數。
但是，受訪者對台灣政府的好感度則下降8個百分點，而對美、英、法、澳、日政府的好感度，皆全線下滑，大部分創下多年新低點。調查在今年7月4至7日進行，隨機訪問了1003人，回應率是50%。值得留意的是，最近一年內的三次問捲回應率都徘徊於50%或以下，較前兩年明顯下跌，有分析認為或是寒蟬效應下的現象。
時事評論員劉銳紹在記者會上表示，移民潮令民調的基數出現變化，許多離港的人都是對政府最反感的一群，而留港的居民對新政府抱持觀望態度，亦可能本來就對西方國家看法較負面。但他認為，即使調查對中港政府的評價偏向正面，只是「量變」而非「質變」，呼籲港府未來處理爭議政策時仍要小心聆聽民意。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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