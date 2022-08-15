東南亞8國各有盤算，喊了逾30年的泛亞鐵路網仍是空想
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1995年，時任馬來西亞首相馬哈迪在東協首腦會議上提議修建中國昆明經寮國、泰國、馬來西亞到新加坡的國際鐵路，也就是泛亞鐵路東南亞段的路線，涉及中國、越南、寮國、泰國、柬埔寨、緬甸、馬來西亞、新加坡8個國家，但至今只有中寮鐵路段完工。
用高速鐵路網連接東南亞各國的構想早在90年代就被提出，但是近年來因為中國大張旗鼓的「一帶一路」政策，得到亞洲乃至世界更多關注。中國期望在和東南亞各國的合作中主導建設高鐵網絡，但是各國獨特的國內政治生態、民間力量、政權交替、自然條件加上近幾年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等諸多因素，限制了高鐵項目的順利發展。截止到目前，唯一完工通車的僅有中國寮國路段，剩下的項目或者緩慢施工中，或者尚在規劃階段。
泛亞鐵路東南亞段：從空想到搭車「一帶一路」
泛亞鐵路的歷史最早可以追溯到百年之前，當時英法殖民者提出在亞洲大陸建立鐵路網的構想。二戰期間日本政府在擴張期間需要建立從中國東北直到新加坡的戰略鐵路線，直到60年代，亞洲各政府都有過對此構想的延續。但是後來的越戰、冷戰和各種地區衝突，構想始終沒有變為現實。
1995年，時任馬來西亞首相馬哈迪在東協首腦會議上提議修建中國昆明經寮國、泰國、馬來西亞到新加坡的國際鐵路，也就是泛亞鐵路東南亞段的路線，涉及中國、越南、寮國、泰國、柬埔寨、緬甸、馬來西亞、新加坡8個國家。
從中國的角度來看，泛亞鐵路東南亞段分東、中、西三條線路。
東線，也就是中越鐵路，從中國昆明，途經越南河內，柬埔寨金邊，到泰國曼谷，南下連接馬來西亞和新加坡。
中線，也就是中寮鐵路，從中國昆明出發，途經寮國永珍，泰國曼谷，最後連接馬來西亞和新加坡。
西線，也就是中緬鐵路，從中國昆明，途經緬甸仰光，泰國曼谷，最後也是可連接馬來西亞和新加坡。
如果所有線路全部打通，人口總量達2.82億的東南亞7個主要國家都可以直接通過鐵路和中國雲南省省會昆明連接，並且通過昆明連接到中國國內各大城市。
泰國國立法政大學商學院院長魯斯・帕儂榮接受美國之音採訪的時候說，從昆明往南一直到達新加坡的泛亞鐵路線，是從中國角度出發的。「從東協的角度來看，我們是把它看成從新加坡到昆明的路線。這個角度略有不同。這個角度其實沒有考慮經過寮國永珍的這條中線，而是從越南以及從緬甸這兩條線來走。」
他說：「新昆鐵路從提出來到現在都有30年了。之所以高鐵到現在還沒有成形，是因為從支出的角度來說，公路依然是最便宜的。目前公路也是速度最快的。這是東協內部的共識，雖然新昆鐵路的構想一直都存在。」
寮國：昆新線上的「模範生」？
2017年11月，中國國家主席習近平訪問寮國。在習近平訪問期間，兩國代表簽署了中寮經濟走廊建設、基礎設施建設等一系列合作文件。其中，中寮鐵路成為雙方共建「一帶一路」標誌性項目。
2021年12月3日，一輛綠色的動車駛出昆明站前往寮國首都永珍。至此，中寮鐵路正式通車。這是目前為止泛亞鐵路東南亞線路中唯一通車的路段。
新華社當天發布的新聞說：「中老（中寮）鐵路是我國『一帶一路』倡議與老撾（寮國）『變陸鎖國為陸聯國』戰略對接的重要項目，也是『一帶一路』倡議提出後首條以中方為主投資建設，全線採用中國標準、使用中國設備，並與中國鐵路網直接連接的國際鐵路。」
中寮鐵路2016年12月開工，全長1000多公里，設計時速160公里。總耗資59億美元（約新台幣1769億元），相當於寮國GDP的三分之一。
帕儂榮說：「這一段鐵路線是唯一的有新發展的地方。其他的都在那兒擱了很多年了。對中國來說，這個和東協國家談判的過程非常的艱難。」
新加坡國立大學李光耀公共政策學院的塞莉娜・何（Selina Ho）在她所著《鐵河：鐵路與東南亞的中國力量》（Rivers of Iron: Railroads and Chinese Power in Southeast Asia）一書中引用了一位寮國政府官員的看法。這位官員說：「我們是一個內陸國家，不像別的國家有其他機會。柬埔寨有海有鐵路，泰國也有不錯的基礎設施，而我們都沒有。如果我們不加入鐵路計劃，我們就失去了和中國、越南、泰國、馬來西亞、新加坡連接的機會。如果我們不修鐵路，我們會失去發展機會；如果我們不接受，債是不欠的，但是會一直窮下去。」
但是，從長遠來看，如果寮國和泰國之間的鐵路不通，中寮鐵路所帶來的利潤無疑遠遠不夠收回成本甚至獲利。
穆迪公司在2020年8月將寮國的信用評級下調至「垃圾」級別。惠譽評級公司也在一個月後採取了類似的行動，理由是對負債風險的擔憂。此時，寮國政府的外匯儲備已降至9億美元以下，低於其年度債務償還義務，而且該國經濟增長速度急劇下降。
泰國：等待最佳「配偶」的「美女」
在整個泛亞鐵路東南亞線路中，由於其特殊的地理位置，泰國無疑具有舉足輕重的地位。因為無論是中線、東線或西線，最後都會交匯到泰國首都曼谷，然後由泰國往南到達馬來西亞和新加坡，連接馬六甲海峽。
中國和泰國合作修建高鐵的過程可謂磨難重重。從一開始和阿披實政府（2008-2011）的談判，到後來和盈拉政府（2011-2014）交涉，直到最後迎來的帕拉育政府（2014-）的先迎後停，每一次政府換屆都要重來一輪新的磨合。
中國和泰國政府早在2014年12月就簽署了修建從泰國首都曼谷到邊境城市廊開的高鐵項目備忘錄，然而，工程一直拖到三年後的2017年底才開始正式開工。
2016年，巴育政府宣布，從首都曼谷到廊開段的250公里的鐵路項目將全部由泰國自己出資，但是採用中國的技術、設備和施工公司。
泰國的無限拖延來自國內各項法律相對嚴格的執行，包括勞動保護法，採購規定，土地使用和環境保護方面都有種種規定。
比如，根據泰國法律，中國的建築師和工程師除非獲得泰國執照，否則不得在泰國工作。另外，修建高鐵需要使用一些原本只能用於耕作的農田，這也成了施工順利進行的一大障礙。
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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