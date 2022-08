東南亞8國各有盤算，喊了逾30年的泛亞鐵路網仍是空想

用高速鐵路網連接東南亞各國的構想早在90年代就被提出,但是近年來因為中國大張旗鼓的「一帶一路」政策,得到亞洲乃至世界更多關注。中國期望在和東南亞各國的合作中主導建設高鐵網絡,但是各國獨特的國內政治生態、民間力量、政權交替、自然條件加上近幾年的COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情等諸多因素,限制了高鐵項目的順利發展。截止到目前,唯一完工通車的僅有中國寮國路段,剩下的項目或者緩慢施工中,或者尚在規劃階段。

泛亞鐵路東南亞段:從空想到搭車「一帶一路」

泛亞鐵路的歷史最早可以追溯到百年之前,當時英法殖民者提出在亞洲大陸建立鐵路網的構想。二戰期間日本政府在擴張期間需要建立從中國東北直到新加坡的戰略鐵路線,直到60年代,亞洲各政府都有過對此構想的延續。但是後來的越戰、冷戰和各種地區衝突,構想始終沒有變為現實。

1995年,時任馬來西亞首相馬哈迪在東協首腦會議上提議修建中國昆明經寮國、泰國、馬來西亞到新加坡的國際鐵路,也就是泛亞鐵路東南亞段的路線,涉及中國、越南、寮國、泰國、柬埔寨、緬甸、馬來西亞、新加坡8個國家。

從中國的角度來看,泛亞鐵路東南亞段分東、中、西三條線路。 東線,也就是中越鐵路,從中國昆明,途經越南河內,柬埔寨金邊,到泰國曼谷,南下連接馬來西亞和新加坡。 中線,也就是中寮鐵路,從中國昆明出發,途經寮國永珍,泰國曼谷,最後連接馬來西亞和新加坡。 西線,也就是中緬鐵路,從中國昆明,途經緬甸仰光,泰國曼谷,最後也是可連接馬來西亞和新加坡。

如果所有線路全部打通,人口總量達2.82億的東南亞7個主要國家都可以直接通過鐵路和中國雲南省省會昆明連接,並且通過昆明連接到中國國內各大城市。

泰國國立法政大學商學院院長魯斯・帕儂榮接受美國之音採訪的時候說,從昆明往南一直到達新加坡的泛亞鐵路線,是從中國角度出發的。「從東協的角度來看,我們是把它看成從新加坡到昆明的路線。這個角度略有不同。這個角度其實沒有考慮經過寮國永珍的這條中線,而是從越南以及從緬甸這兩條線來走。」

他說:「新昆鐵路從提出來到現在都有30年了。之所以高鐵到現在還沒有成形,是因為從支出的角度來說,公路依然是最便宜的。目前公路也是速度最快的。這是東協內部的共識,雖然新昆鐵路的構想一直都存在。」

Photo Credit: Classical geographer CC BY SA 3.0 泛亞鐵路路線

寮國:昆新線上的「模範生」?

2017年11月,中國國家主席習近平訪問寮國。在習近平訪問期間,兩國代表簽署了中寮經濟走廊建設、基礎設施建設等一系列合作文件。其中,中寮鐵路成為雙方共建「一帶一路」標誌性項目。

2021年12月3日,一輛綠色的動車駛出昆明站前往寮國首都永珍。至此,中寮鐵路正式通車。這是目前為止泛亞鐵路東南亞線路中唯一通車的路段。

新華社當天發布的新聞說:「中老(中寮)鐵路是我國『一帶一路』倡議與老撾(寮國)『變陸鎖國為陸聯國』戰略對接的重要項目,也是『一帶一路』倡議提出後首條以中方為主投資建設,全線採用中國標準、使用中國設備,並與中國鐵路網直接連接的國際鐵路。」

中寮鐵路2016年12月開工,全長1000多公里,設計時速160公里。總耗資59億美元(約新台幣1769億元),相當於寮國GDP的三分之一。

帕儂榮說:「這一段鐵路線是唯一的有新發展的地方。其他的都在那兒擱了很多年了。對中國來說,這個和東協國家談判的過程非常的艱難。」

新加坡國立大學李光耀公共政策學院的塞莉娜・何(Selina Ho)在她所著《鐵河:鐵路與東南亞的中國力量》(Rivers of Iron: Railroads and Chinese Power in Southeast Asia)一書中引用了一位寮國政府官員的看法。這位官員說:「我們是一個內陸國家,不像別的國家有其他機會。柬埔寨有海有鐵路,泰國也有不錯的基礎設施,而我們都沒有。如果我們不加入鐵路計劃,我們就失去了和中國、越南、泰國、馬來西亞、新加坡連接的機會。如果我們不修鐵路,我們會失去發展機會;如果我們不接受,債是不欠的,但是會一直窮下去。」

但是,從長遠來看,如果寮國和泰國之間的鐵路不通,中寮鐵路所帶來的利潤無疑遠遠不夠收回成本甚至獲利。

穆迪公司在2020年8月將寮國的信用評級下調至「垃圾」級別。惠譽評級公司也在一個月後採取了類似的行動,理由是對負債風險的擔憂。此時,寮國政府的外匯儲備已降至9億美元以下,低於其年度債務償還義務,而且該國經濟增長速度急劇下降。

Photo Credit:Reuters / 達志影像 2021年12月2日,寮國的僧侶為中國製造的中寮鐵路列車祈福。

泰國:等待最佳「配偶」的「美女」

在整個泛亞鐵路東南亞線路中,由於其特殊的地理位置,泰國無疑具有舉足輕重的地位。因為無論是中線、東線或西線,最後都會交匯到泰國首都曼谷,然後由泰國往南到達馬來西亞和新加坡,連接馬六甲海峽。

中國和泰國合作修建高鐵的過程可謂磨難重重。從一開始和阿披實政府(2008-2011)的談判,到後來和盈拉政府(2011-2014)交涉,直到最後迎來的帕拉育政府(2014-)的先迎後停,每一次政府換屆都要重來一輪新的磨合。

中國和泰國政府早在2014年12月就簽署了修建從泰國首都曼谷到邊境城市廊開的高鐵項目備忘錄,然而,工程一直拖到三年後的2017年底才開始正式開工。

2016年,巴育政府宣布,從首都曼谷到廊開段的250公里的鐵路項目將全部由泰國自己出資,但是採用中國的技術、設備和施工公司。

泰國的無限拖延來自國內各項法律相對嚴格的執行,包括勞動保護法,採購規定,土地使用和環境保護方面都有種種規定。

比如,根據泰國法律,中國的建築師和工程師除非獲得泰國執照,否則不得在泰國工作。另外,修建高鐵需要使用一些原本只能用於耕作的農田,這也成了施工順利進行的一大障礙。