德國能源價格上漲造成人心不安，不禁令人想起威瑪共和的惡性通膨

文：德國之聲中文網

俄羅斯大幅削減對德國的天然氣供應。德國政治家在震驚之餘開始考慮推出一攬子措施來節約能源，比如街道照明限時，公共建築室溫設限，呼籲公民減少私人能源消耗等等。

聯邦總理對「社會火藥桶」發出警告

與此同時，聯邦政府也擔心今冬出現極端主義團體煽動的激烈的抗議事件。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在接受電視一台採訪時說，如果許多人在秋天收到多出幾百歐元的能源帳單，就可能引爆「社會火藥桶」。「我非常擔心，」這位社民黨政治家這樣說道。

蕭茲的這一表態顯然是想把社會動蕩消滅在萌芽中。格賴夫斯瓦爾德大學政治社會學教授考弗爾（Ricardo Kaufer）在接受德國之聲採訪時說：「通過社會火藥桶的說法，蕭茲總理正試圖為一些決定做準備，讓那些反對影響深遠的社會措施的人做出妥協。」

換言之，蕭茲向執政夥伴、政治反對派、商界領袖和民間社會發出訊號，即如果不對能源危機做出政治回答，就是拿國家的內部安全在開玩笑。考弗爾說，「這是從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行中汲取的教訓」。他說，在這場大流行中，立法者顯得準備不足，沒有主動和民眾溝通。

在目前的危機中，聯邦議院已經通過法律措施減輕能源價格上漲給民眾，特別是社會中最脆弱的群體帶來的負擔。但同時，德國能源供應商被允許將部分增加的成本轉嫁給消費者。

溝通的重要性

科布連茲－蘭道大學政治傳播學教授艾薇林・拜茨克（Evelyn Bytzek）強調了溝通的重要性。即使聯邦政府成功地就進一步為民眾減負的措施達成一致，有關訊息也可能被誤解，公眾情緒也可能不會緩解。正如人們在新冠大流行中所見，動用金錢和資源不足以戰勝危機，明確和一致的溝通同樣至關重要。

她說，人們的感知起決定作用。「歸根結底，我們都是按照感知，而不是真實的東西來行事。因此，象徵主義是爭取公眾支持的有力工具。」比如，施洛德（Gerhard Schröder）2002年對德國東部洪災地區的訪問給他在競選中加分，幾週後，施洛德再次當選總理。

蕭茲去（2021）年贏得選舉也是因其類似於梅克爾（Angela Merkel）的被動的領導風格，但現在，如果公眾覺得政府這條船正在沒有船長掌舵的情況下駛向冰山，那麼這種風格就可能成為一種負擔。拜茨克說，蕭茲仍有時間來扭轉局勢，變為一個政治塑造者。「如果危機管理獲好評，那麼就會贏得更多信任。這就是為什麼危機不僅是一種危險，而且也是一種贏得更多信任的機會。」

民粹主義者和極端主義者的影響

德國聯邦內政部在接受德國之聲問詢時表示，預計會出現類似於反新冠措施的抗議活動，這取決於能源費用及能源供應受限會給社會帶來多大的負擔。

該部發言人貝拉格－哈爾曼（Britta Beylag-Haarmann）告訴德國之聲，「我們可以想像，民粹主義者和極端主義者將再次試圖按照他們的理解影響抗議活動。」她認為，「如果相應的社會危機環境有利於這種情況，那麼，德國的極端主義者和團體就會形成一種具體的潛在危險。」

例如，新冠期間上街抗議的「橫向思維者」等團體在公眾輿論中只佔一小部分，但在媒體和政治上受到的關注度卻非常高。社會學教授考弗爾說，在德國，不穩定往往具有負面的含義，這與威瑪共和國時期惡性通貨膨脹帶來的血腥巷戰，以及後來國家社會主義者奪取政權的情況有關。

德國曾經是歐洲最平等的國家之一，階級和社會地位對人生成功的影響較小。這種情況正在發生變化，德國也受制於收入不平等加劇的總體趨勢。杜伊斯堡－埃森大學比較政治學教授蘇珊娜・皮克爾（Susanne Pickel）在接受德國之聲採訪時說：「我們觀察到，這種社會不平等已經不能通過社會流動來補救。」

根據經濟模型，通貨膨脹和能源價格上漲將更多影響該國最脆弱的群體，因為低收入者收入少，無法緩衝較高的支出。這使得他們比其他收入群體更容易受到反政府言論的影響。

「大流行病、戰爭和通貨膨脹威脅著中下層階級，」皮克爾說。如果這種情況不能好轉，對長期衰退的恐懼加大，德國就很可能發生更多街頭抗議。「而更致命的是，右翼民粹主義者的解決方案和對選項黨（AfD）的認可還可以改變人們如何投票。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航