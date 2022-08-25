德國能源價格上漲造成人心不安，不禁令人想起威瑪共和的惡性通膨
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2022年冬天，德國的電力、天然氣和石油都可能變得更加昂貴。聯邦政府擔心出現社會動蕩。政界對此如何反應？
文：德國之聲中文網
俄羅斯大幅削減對德國的天然氣供應。德國政治家在震驚之餘開始考慮推出一攬子措施來節約能源，比如街道照明限時，公共建築室溫設限，呼籲公民減少私人能源消耗等等。
聯邦總理對「社會火藥桶」發出警告
與此同時，聯邦政府也擔心今冬出現極端主義團體煽動的激烈的抗議事件。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在接受電視一台採訪時說，如果許多人在秋天收到多出幾百歐元的能源帳單，就可能引爆「社會火藥桶」。「我非常擔心，」這位社民黨政治家這樣說道。
蕭茲的這一表態顯然是想把社會動蕩消滅在萌芽中。格賴夫斯瓦爾德大學政治社會學教授考弗爾（Ricardo Kaufer）在接受德國之聲採訪時說：「通過社會火藥桶的說法，蕭茲總理正試圖為一些決定做準備，讓那些反對影響深遠的社會措施的人做出妥協。」
換言之，蕭茲向執政夥伴、政治反對派、商界領袖和民間社會發出訊號，即如果不對能源危機做出政治回答，就是拿國家的內部安全在開玩笑。考弗爾說，「這是從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行中汲取的教訓」。他說，在這場大流行中，立法者顯得準備不足，沒有主動和民眾溝通。
在目前的危機中，聯邦議院已經通過法律措施減輕能源價格上漲給民眾，特別是社會中最脆弱的群體帶來的負擔。但同時，德國能源供應商被允許將部分增加的成本轉嫁給消費者。
溝通的重要性
科布連茲－蘭道大學政治傳播學教授艾薇林・拜茨克（Evelyn Bytzek）強調了溝通的重要性。即使聯邦政府成功地就進一步為民眾減負的措施達成一致，有關訊息也可能被誤解，公眾情緒也可能不會緩解。正如人們在新冠大流行中所見，動用金錢和資源不足以戰勝危機，明確和一致的溝通同樣至關重要。
她說，人們的感知起決定作用。「歸根結底，我們都是按照感知，而不是真實的東西來行事。因此，象徵主義是爭取公眾支持的有力工具。」比如，施洛德（Gerhard Schröder）2002年對德國東部洪災地區的訪問給他在競選中加分，幾週後，施洛德再次當選總理。
蕭茲去（2021）年贏得選舉也是因其類似於梅克爾（Angela Merkel）的被動的領導風格，但現在，如果公眾覺得政府這條船正在沒有船長掌舵的情況下駛向冰山，那麼這種風格就可能成為一種負擔。拜茨克說，蕭茲仍有時間來扭轉局勢，變為一個政治塑造者。「如果危機管理獲好評，那麼就會贏得更多信任。這就是為什麼危機不僅是一種危險，而且也是一種贏得更多信任的機會。」
民粹主義者和極端主義者的影響
德國聯邦內政部在接受德國之聲問詢時表示，預計會出現類似於反新冠措施的抗議活動，這取決於能源費用及能源供應受限會給社會帶來多大的負擔。
該部發言人貝拉格－哈爾曼（Britta Beylag-Haarmann）告訴德國之聲，「我們可以想像，民粹主義者和極端主義者將再次試圖按照他們的理解影響抗議活動。」她認為，「如果相應的社會危機環境有利於這種情況，那麼，德國的極端主義者和團體就會形成一種具體的潛在危險。」
例如，新冠期間上街抗議的「橫向思維者」等團體在公眾輿論中只佔一小部分，但在媒體和政治上受到的關注度卻非常高。社會學教授考弗爾說，在德國，不穩定往往具有負面的含義，這與威瑪共和國時期惡性通貨膨脹帶來的血腥巷戰，以及後來國家社會主義者奪取政權的情況有關。
德國曾經是歐洲最平等的國家之一，階級和社會地位對人生成功的影響較小。這種情況正在發生變化，德國也受制於收入不平等加劇的總體趨勢。杜伊斯堡－埃森大學比較政治學教授蘇珊娜・皮克爾（Susanne Pickel）在接受德國之聲採訪時說：「我們觀察到，這種社會不平等已經不能通過社會流動來補救。」
根據經濟模型，通貨膨脹和能源價格上漲將更多影響該國最脆弱的群體，因為低收入者收入少，無法緩衝較高的支出。這使得他們比其他收入群體更容易受到反政府言論的影響。
「大流行病、戰爭和通貨膨脹威脅著中下層階級，」皮克爾說。如果這種情況不能好轉，對長期衰退的恐懼加大，德國就很可能發生更多街頭抗議。「而更致命的是，右翼民粹主義者的解決方案和對選項黨（AfD）的認可還可以改變人們如何投票。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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屬於台灣人的千中選一香氣！台酒花酵母系列清酒研發故事與品飲指南
我們想讓你知道的是
在酒友圈裡掀起好評的花酵母系列，是怎麼開發出來的？台灣的清酒又有什麼獨到之處？我們邀請到花酵母系列清酒的主要推手之一，台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry來分享開發過程的故事，以及非常實用的搭餐建議！
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清酒的嬌貴展現在其對於溫度的敏感，從製作過程到送至人們的酒杯中，溫度都需要精準控制。製作清酒的原料米經過「精米」步驟去除蛋白質、氨基酸等成分，保留最多的澱粉，接著讓米放置吸水回潮後，蒸熟做成讓麴菌生長的「米麴」。等待整整28天的發酵期，才能進到壓榨、調和至最後裝瓶，這所有階段都在保持低溫的環境與桶槽設備中完成。
日本冬季的寒冷正適合釀製清酒，但在亞熱帶的台灣，夏季幾乎每天都是30幾度的炎熱，在這樣的氣候條件下台灣能釀出什麼樣的清酒呢？台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry從酒廠的歷史說起，和我們分享這一切究竟怎麼開始。
做出與日本一較高下的清酒（04:08）
日治時期，許多在台灣的日本人有飲用清酒的需求，當時除了從日本進口，他們也在台灣蓋很多酒廠，「芳釀株式會社」是台灣第一間民營現代化清酒釀造廠。這50年期間，台灣人也受影響，包括台中、埔里、花蓮幾間酒廠都有釀清酒，只不過1949年國民政府來台，同時將紹興酒的飲用習慣帶進來，「1986年建成的桃園酒廠最初就是紹興酒的釀製工廠。」
Cherry提到1960年代的紹興酒屬於招待用的高級酒，即便1986年左右台灣開放國外菸酒進口，那時紹興酒也還算普及。直到1990年代台灣社會漸漸富足，加上大家飲食習慣改變，口味濃郁厚重的紹興酒反而不受喜愛。「那時候桃園酒廠還是林口酒廠，設備是做紹興酒的，但總是要生存啊，所以就開始投入轉型、試做清酒，在1996年成功研發出玉泉清酒。」
從玉泉清酒到近期推出的花酵母系列，中間時隔20多年，「我們一直在思考怎麼做出可以跟日本一較高下的清酒，」Cherry說起這系列清酒的研發，其實是從工作之餘在種滿花的廠區散心開始的，「花蜜吸引昆蟲，他們會把一些微生物、酵母帶過來，我們藉由這樣的方式從花上面找到酵母。」
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*
酒廠研發中心的同仁們採集了桂花、山櫻花、芭樂花、雞蛋花等30-40種花，「每個樣本都要測試它到底耐不耐得住酒精，再來就是可不可以發酵產酒精，」不斷嘗試的過程長達三年，最終從上千種酵母中成功篩選出「山櫻花酵母」，釀造出「山櫻花吟釀」這支香氣輕盈的清酒。
精米步合？爽薰醇熟？清酒的等級與分類（17:56）
熟悉清酒的酒友一定對「吟釀」或「大吟釀」這些分級不陌生。談到清酒的等級，Cherry以台酒花酵母系列的三款清酒解說：「花自慢屬於普通酒等級，精米的程度是『精米步合 70』，就是去除米的30%成分，保留70%；山櫻花吟釀的吟釀等級就要『精米步合55』，成本愈來愈高；到大吟釀等級，精米步合要45以下。」台酒花酵母系列第一支就挑戰吟釀等級，為了要把米磨到只剩下55%，因此特別挑選比較大顆的台東關山米。
「精米步合對於清酒口感影響蠻大的，去掉愈多表層的東西、雜質，留下中心的澱粉愈多。大吟釀等級，風味是細緻優雅的；普通酒等級，喝起來就比較粗獷厚重。」此外Cherry也提到研發過程中，除了傾力篩選酵母，也針對試飲溫度做了很多測試，而「山櫻花吟釀」最適合的飲用溫度是10°C，「在日本，不同品飲溫度有不同名字，10°C叫做『花冷』，非常剛好。」
「花自慢」與「山櫻花吟釀」這兩款酒都是以山櫻花酵母釀成，前者品嚐起來有一些草本香氣帶著細緻的甜味，適合搭配熱炒、居酒屋料理，與很多人一起開心吃飯、輕鬆飲用；後者的香氣主要是蘋果香、瓜果香，還有些許的優格味，推薦去賞花、賞楓或野餐時帶上一支，適合優雅悠閒的氣氛。
飲食與文化在各地都有緊密的關聯，Cherry提到清酒最初是從神社的祭典文化發展出來，「此外日本很多酒廠會向釀造協會購買『釀協酵母』，所以清酒產生出來的風格很類似。」台酒花酵母系列的初衷是希望發展出台灣在地的酒款，用台灣米、台灣水，酵母也是自己的台灣酵母，口感設定上清甜中帶點酸度，喝起來讓人完全不膩。
根據日本侍酒師協會（Sake Service Institute，SSI）對於清酒香氣的分類，目前分成「爽」（清爽淡麗）、「薰」（薰香，氣味奔放）、「醇」（厚重）、「熟」（熟成，香菇味）四個象限，再搭配花果香跟米飯香來做區分。「山櫻花吟釀」就是屬於薰酒中偏清淡的花果香，「香味的生成主要靠酵母，而這就是酵母厲害的地方。」
來自台灣特有種紅毛杜鵑的花酵母（33:16）
「花酵母純米大吟釀・紅毛杜鵑」是台酒2022年一月才成功開發出來的酒款，「要做到這麼高等級，發酵溫度就要控制得更低、更嚴格。」Cherry提到研發團隊當時設想，這樣的酵母較需要能適應低溫環境，於是竟跑到高山上去找花，「我去爬合歡東峰看到全都是階梯，還沒爬就有點無力。」平時沒有爬山習慣的Cherry為了酵母豁出去，當時用棉棒採集許多高山花卉的樣本回到實驗室研發，「唯一成功的就是台灣特有種花卉紅毛杜鵑的花酵母」。
紅毛杜鵑大吟釀的香氣非常奔放，豐富花果香偏熱帶水果的香氣。這樣比較濃郁的酒，Cherry認為適合搭配味道清淡的食物如生魚片，以酒為主餐食為輔，慢慢喝、細細品嚐味道。「剛提到爽薰純厚的四個象限，紅毛杜鵑大吟釀並不在這個分類，」它屬於這兩年較流行的第五類「juicy & fruity」（果汁果香），「這支酒的設定就是去挑戰這個類型。」
「持續採花！」台灣在地酒款的未來（39:56）
從實驗室裡的試管、三角瓶，花酵母經過多個階段的測試，不斷放大試釀規模，「酒廠的空氣中有很多微生物，不容易控制溫度與環境」從實驗室到量產是釀造的挑戰，「通常到能釀出 3000公升的階段就算試釀成功。」Cherry表示除了清酒之外，他們也嘗試以花酵母釀製白葡萄酒，「我們還在努力，持續採花！」
各位酒友們可以開始期待台酒接下來推出的花酵母系列酒囉！目前「花自慢」在便利商店就可以買到，另外兩支花酵母清酒因為希望保有像出廠時的香氣與品質，透過冷鏈運送、販售，得透過買酒網門市或台灣菸酒自營據點購買。Cherry也邀請大家搭乘機捷到桃園酒廠，在群花環繞中享受花酵母系列清酒！
花酵母系列清酒銷售資訊：
花自慢—全家、萊爾富、美廉社、台灣菸酒自營據點
山櫻花吟釀—台灣菸酒自營據點
紅毛杜鵑純米大吟釀—買酒網門市、台灣菸酒自營據點
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