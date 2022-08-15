【藝遊嚮導】8/16-8/22：台北藝穗節、TFT年度特展「可是再製所」、澎湖追風音樂節，本週精彩藝文活動別錯過！

去年因疫情而停辦的實體藝穗節，今年終於以「加辣不切」主題熱鬧回歸，更搭上台北表演藝術中心正式啟用，藝術能量可說是雙雙加乘。戲劇、音樂、音樂劇、舞蹈、策展與其他六大類演出，高達112團生猛、熱情、充滿冒險的藝術表演，深入30個風格各異的場域，將在日常空間、表演與藝術中觸發更多可能性。

我們心中至少都有一件很想達成的事情你覺得你可以做到嗎？當你感到「害怕」、「不敢」或「躊躇」，就把你的「可是」帶到2022 TFT 年度特展「可是再製所」，跟著【藝遊嚮導】一起把對未知的恐懼與徬徨再製成行動的勇氣吧！

【表演藝術】

名稱｜台北藝穗節

時間｜2022/8/20（六） - 2022/09/04（日）

地點｜台北表演藝術中心（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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藝穗節的精神是不審核演出內容， 鼓勵藝術家自主參與。在多元刺激、靈感迸發的演出中，有許多閃閃發亮的作品，得以被看見。

2022年台北藝穗節以「加辣不切」作為策展主題。「加辣」，指的是鼓勵表演團隊激發並投入各式新鮮的發想，而「不切」，指的是藝穗節中將充滿不中斷的滿滿創意。

充滿實驗性的藝穗節不同於其他的藝文節慶，以不設限、不審核的精神接納各種辣度、展現 「不切」的多元內容時，也爆發突破創意疆界的能量，更展現台北生氣蓬勃的節慶。

名稱｜新北市音樂劇節－新木音樂x躍演《21號漫畫店》

時間｜2022/8/19（五）- 2022/8/21（日）

地點｜新北市藝文中心演藝廳（新北市板橋區莊敬路62號）

備註｜本活動為售票活動

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由金牌導演曾慧誠、新木音樂侯淙仁聯手打造，並由創作才子陳乃榮、音樂劇美聲張芳瑜領銜主演！

《21號漫畫店》為新木音樂首次跨界製作的音樂劇，原創故事來自1976樂團主唱、海邊的卡夫卡藝文空間老闆阿凱，而陳乃榮不但是此次演出的男主角，更同時擔綱音樂總監，為此劇量身打造全新創作樂曲！

名稱｜台灣音樂劇首部曲《四月望雨》

時間｜2022/8/20（六）- 2022/8/21（日）

地點｜台中國家歌劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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睽違12年，台灣音樂劇首部曲《四月望雨》終於重登舞台，帶你重返大稻埕摩登繁華的「跳舞時代」。

台灣音樂劇首部曲《四月望雨》由楊忠衡藝術總監、冉天豪作曲，符宏征執導推出「經典重現版」。除首演原唱江翊睿飾演主角鄧雨賢之外，多位實力唱將參加演出，包括賴珮如、林姿吟、陳彥廷、于浩威⋯⋯等，並特邀金曲獎台語歌后朱海君飾唱歌手愛愛一角，帶領觀眾「重返大稻埕摩登繁華的『跳舞時代』」。

2007年，「音樂時代劇場」以《四季紅》、《月夜愁》、《望春風》、《雨夜花》作曲家鄧雨賢的故事為背景，創作了《四月望雨》。回首1930年代台灣歌樂啟蒙足跡，悲憫戰前台灣人民生活與感情。

為台灣原創音樂劇開創新格局，連續三年熱演不衰，並帶動本土音樂劇創作風潮。眾所矚目之下，今年嶄新創作團隊、堅強演出陣容，將再一次帶給觀眾耳目一新、刻骨銘心、永難忘懷的感動。

【展覽】

名稱｜hi!你好! — 蕭筑方個展

時間｜ 2022/8/20 （六） - 2022/11/13 （日）

地點｜台北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）

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「hi!你好! — 蕭筑方個展」延續藝術家多年來的繪畫創作，以炭筆素描作為手稿，畫布作品來記錄生活中的奇想或情緒，像是單格漫畫般充滿戲劇性，有愉悅或煎熬，苦笑或自嘲。

藝術家以「hi!你好!」作為展名，並分成四個子題呈現，一個普通的招呼語，因情境或語境的改變，而產生不同的表達或感受，藝術家將藉由本展傳達個人的生命狀態，以及她如何回應這個世界。

跳脫過去使用電腦軟體配置顏色及壓克力平塗的繪畫技巧，蕭筑方近期的創作方式更貼近一種尋找模式，像是將繪畫過程拉長，在收斂和外放之間猶豫，使畫面多了些思考過程，也讓扁平的畫面出現更多律動的筆觸。

名稱｜2022 TFT年度特展｜可是再製所

時間｜ 2022/8/19 （五） - 2022/8/21 （日）

地點｜松山文創園區 二號倉庫（台灣台北市信義區光復南路133號）

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2022 TFT年度特展以「可是再製所」為主題，透過實體展覽與跨界對談，與大家分享面對這些害怕。

你的理想只是心裡想著而已嗎？ 面對理想的自己，我們可能都曾害怕平凡卻沒有勇氣，「可是我怕⋯」「可是別人都說⋯」，說著越來越多的可是，然後，也漸漸忘記要相信自己了。

TFT夥伴 x 孩子 x 合作學校夥伴是怎麼跟自己的「可是」共處，甚至與共同合作跨越這些挑戰，最後將它再製成一個個改變的「可能」，或是自己的「可以」。 邀請你一起回收「#可是」，再製成行動的勇氣。

名稱｜ＷＭＭ Exhibition ²⁰²² 《媽！我在台北發光啦！》攝影展

時間｜ 2022/8/07 （三） - 2022/8/29 （五）

地點｜未命名空間 (台北市大同區鄭州路25號4樓)

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影像中曝光不足，參加者卻依然散發著微光。微光存在於影像中，也在每一個參與者許下的美夢之中。

今年初，我便開始在工作地台北公開徵求志願者，所有報名的參加者，其中許多與我一樣是北漂族，都能在此許下自己現階段的願望。如同填上國小作文題目「我的志願」一般，想像自己要以何種方式在台北發光給在家鄉的、或已不在的媽媽看。

我們一同討論與研究每一個人的美夢在日常影像中通常被呈現為什麼樣子。我負責製造出參與者美夢的環境，好讓參與者（彷彿）置身在頒獎典禮現場、小巨蛋、高級工作室、甚至是自己的追思會等，參與者表演自身想像中已經完成自身理想的發光模樣，而我以接案攝影師的眼光，去拍攝這類工作中通常會被捕捉到的影像。

【影視】

名稱｜神探大戰 Cold Detectivet

上映時間｜2022/08/12（五）

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2022年最血腥殘暴的警匪電影，香港最強編劇韋家輝，與金馬影帝劉青雲聯手再造話題之作。

香港發生連環命案，死者都是以往各大懸案的疑凶！兇手自封「神探」，案件讓全香港都議論紛紛更人心惶惶。患上精神疾病的「前神探」陳俊（劉青雲飾）自薦破案，協助警方重案組裡的「神探夫妻」陳儀（蔡卓妍飾）及方禮信（林峯飾）辦案，案情謎團使三人互相猜疑，人人都有嫌疑，但真凶彷彿另有其人，眾家「神探」展開追兇大戰，一觸即發！

【音樂】

名稱｜2022澎湖追風音樂節