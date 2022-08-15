【藝遊嚮導】8/16-8/22：台北藝穗節、TFT年度特展「可是再製所」、澎湖追風音樂節，本週精彩藝文活動別錯過！
我們想讓你知道的是
2022 年臺北藝穗節以「加辣不切」作為策展主題。「加辣」，指的是鼓勵表演團隊激發並投入各式新鮮的發想，而「不切」，指的是藝穗節中將充滿不中斷的滿滿創意。
去年因疫情而停辦的實體藝穗節，今年終於以「加辣不切」主題熱鬧回歸，更搭上台北表演藝術中心正式啟用，藝術能量可說是雙雙加乘。戲劇、音樂、音樂劇、舞蹈、策展與其他六大類演出，高達112團生猛、熱情、充滿冒險的藝術表演，深入30個風格各異的場域，將在日常空間、表演與藝術中觸發更多可能性。
我們心中至少都有一件很想達成的事情你覺得你可以做到嗎？當你感到「害怕」、「不敢」或「躊躇」，就把你的「可是」帶到2022 TFT 年度特展「可是再製所」，跟著【藝遊嚮導】一起把對未知的恐懼與徬徨再製成行動的勇氣吧！
【表演藝術】
名稱｜台北藝穗節
時間｜2022/8/20（六） - 2022/09/04（日）
地點｜台北表演藝術中心（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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藝穗節的精神是不審核演出內容， 鼓勵藝術家自主參與。在多元刺激、靈感迸發的演出中，有許多閃閃發亮的作品，得以被看見。
2022年台北藝穗節以「加辣不切」作為策展主題。「加辣」，指的是鼓勵表演團隊激發並投入各式新鮮的發想，而「不切」，指的是藝穗節中將充滿不中斷的滿滿創意。
充滿實驗性的藝穗節不同於其他的藝文節慶，以不設限、不審核的精神接納各種辣度、展現 「不切」的多元內容時，也爆發突破創意疆界的能量，更展現台北生氣蓬勃的節慶。
名稱｜新北市音樂劇節－新木音樂x躍演《21號漫畫店》
時間｜2022/8/19（五）- 2022/8/21（日）
地點｜新北市藝文中心演藝廳（新北市板橋區莊敬路62號）
備註｜本活動為售票活動
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由金牌導演曾慧誠、新木音樂侯淙仁聯手打造，並由創作才子陳乃榮、音樂劇美聲張芳瑜領銜主演！
《21號漫畫店》為新木音樂首次跨界製作的音樂劇，原創故事來自1976樂團主唱、海邊的卡夫卡藝文空間老闆阿凱，而陳乃榮不但是此次演出的男主角，更同時擔綱音樂總監，為此劇量身打造全新創作樂曲！
名稱｜台灣音樂劇首部曲《四月望雨》
時間｜2022/8/20（六）- 2022/8/21（日）
地點｜台中國家歌劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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睽違12年，台灣音樂劇首部曲《四月望雨》終於重登舞台，帶你重返大稻埕摩登繁華的「跳舞時代」。
台灣音樂劇首部曲《四月望雨》由楊忠衡藝術總監、冉天豪作曲，符宏征執導推出「經典重現版」。除首演原唱江翊睿飾演主角鄧雨賢之外，多位實力唱將參加演出，包括賴珮如、林姿吟、陳彥廷、于浩威⋯⋯等，並特邀金曲獎台語歌后朱海君飾唱歌手愛愛一角，帶領觀眾「重返大稻埕摩登繁華的『跳舞時代』」。
2007年，「音樂時代劇場」以《四季紅》、《月夜愁》、《望春風》、《雨夜花》作曲家鄧雨賢的故事為背景，創作了《四月望雨》。回首1930年代台灣歌樂啟蒙足跡，悲憫戰前台灣人民生活與感情。
為台灣原創音樂劇開創新格局，連續三年熱演不衰，並帶動本土音樂劇創作風潮。眾所矚目之下，今年嶄新創作團隊、堅強演出陣容，將再一次帶給觀眾耳目一新、刻骨銘心、永難忘懷的感動。
【展覽】
名稱｜hi!你好! — 蕭筑方個展
時間｜ 2022/8/20 （六） - 2022/11/13 （日）
地點｜台北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）
備註｜本活動為售票活動
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「hi!你好! — 蕭筑方個展」延續藝術家多年來的繪畫創作，以炭筆素描作為手稿，畫布作品來記錄生活中的奇想或情緒，像是單格漫畫般充滿戲劇性，有愉悅或煎熬，苦笑或自嘲。
藝術家以「hi!你好!」作為展名，並分成四個子題呈現，一個普通的招呼語，因情境或語境的改變，而產生不同的表達或感受，藝術家將藉由本展傳達個人的生命狀態，以及她如何回應這個世界。
跳脫過去使用電腦軟體配置顏色及壓克力平塗的繪畫技巧，蕭筑方近期的創作方式更貼近一種尋找模式，像是將繪畫過程拉長，在收斂和外放之間猶豫，使畫面多了些思考過程，也讓扁平的畫面出現更多律動的筆觸。
名稱｜2022 TFT年度特展｜可是再製所
時間｜ 2022/8/19 （五） - 2022/8/21 （日）
地點｜松山文創園區 二號倉庫（台灣台北市信義區光復南路133號）
備註｜本活動為售票活動
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2022 TFT年度特展以「可是再製所」為主題，透過實體展覽與跨界對談，與大家分享面對這些害怕。
你的理想只是心裡想著而已嗎？ 面對理想的自己，我們可能都曾害怕平凡卻沒有勇氣，「可是我怕⋯」「可是別人都說⋯」，說著越來越多的可是，然後，也漸漸忘記要相信自己了。
TFT夥伴 x 孩子 x 合作學校夥伴是怎麼跟自己的「可是」共處，甚至與共同合作跨越這些挑戰，最後將它再製成一個個改變的「可能」，或是自己的「可以」。 邀請你一起回收「#可是」，再製成行動的勇氣。
名稱｜ＷＭＭ Exhibition ²⁰²² 《媽！我在台北發光啦！》攝影展
時間｜ 2022/8/07 （三） - 2022/8/29 （五）
地點｜未命名空間 (台北市大同區鄭州路25號4樓)
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影像中曝光不足，參加者卻依然散發著微光。微光存在於影像中，也在每一個參與者許下的美夢之中。
今年初，我便開始在工作地台北公開徵求志願者，所有報名的參加者，其中許多與我一樣是北漂族，都能在此許下自己現階段的願望。如同填上國小作文題目「我的志願」一般，想像自己要以何種方式在台北發光給在家鄉的、或已不在的媽媽看。
我們一同討論與研究每一個人的美夢在日常影像中通常被呈現為什麼樣子。我負責製造出參與者美夢的環境，好讓參與者（彷彿）置身在頒獎典禮現場、小巨蛋、高級工作室、甚至是自己的追思會等，參與者表演自身想像中已經完成自身理想的發光模樣，而我以接案攝影師的眼光，去拍攝這類工作中通常會被捕捉到的影像。
【影視】
名稱｜神探大戰 Cold Detectivet
上映時間｜2022/08/12（五）
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2022年最血腥殘暴的警匪電影，香港最強編劇韋家輝，與金馬影帝劉青雲聯手再造話題之作。
香港發生連環命案，死者都是以往各大懸案的疑凶！兇手自封「神探」，案件讓全香港都議論紛紛更人心惶惶。患上精神疾病的「前神探」陳俊（劉青雲飾）自薦破案，協助警方重案組裡的「神探夫妻」陳儀（蔡卓妍飾）及方禮信（林峯飾）辦案，案情謎團使三人互相猜疑，人人都有嫌疑，但真凶彷彿另有其人，眾家「神探」展開追兇大戰，一觸即發！
【音樂】
名稱｜2022澎湖追風音樂節
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連續三年展出獲業界佳評肯定，亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展 8 月 24 日至 27 日盛大登場
我們想讓你知道的是
國內規模最大的「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」將於 8 月 24 日至 27 日在台北南港展覽館一、二館隆重登場，九大工業主題的專區展出與論壇活動組成歷屆之最的龐大陣容。
近年來，全球製造業者面臨供應鏈的多重挑戰。台灣因為良好的製造基礎，結合 AI、5G 等科技的導入，不斷往「亞洲高階製造中心」的目標邁進，搶占全球供應鏈的核心地位。國內規模最大的智慧製造展覽會「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」連續三年成功實體展出，獲得業界的高度評價與肯定。今年展會將於 8 月 24 日（三）至 27 日（六）在台北南港展覽館一、二館隆重登場，結合自動化、機器人、物流、冷鏈科技、模具、3D 列印、雷射、流體傳動及機械要素等九大工業主題，匯集 1200 多家參展廠商、使用超過 4000 個攤位，龐大陣容為歷屆之最。
自動化展與機器人展延續往年氣勢，匯集國內關鍵零組件領導品牌、整廠自動化解決方案供應商，以及來自德國、日本、瑞士等國多家知名外商公司展出工業電腦、工控系統、關鍵零組件、機械手臂、自動化軟體、先進廠房設備、量測與檢測儀器、雲端大數據、AI應用、無人化搬運裝置及加工機具等項目，充分展現製造業對於人機協作、系統串聯及虛實整合的發展趨勢與市場需求。
「服務型機器人專區」為另一亮點，上市公司與指標性 AMR 業者展出最新應用，專門應對遠端作業及無人化的新常態，可視爲後疫情時代崛起之新商機。除了自動化與機器人展之外，同期活動還有「2022 TAIROA 國際論壇」邀請友嘉集團總裁朱志洋、勤誠興業董事長陳美琪、中鼎集團永續長何麗嫺等，業界具有高敏銳度經營管理者，分享如何運用韌性供應鏈與綠色生產轉型，讓企業保有永續經營的關鍵競爭力。
模具展及 3D 列印展聚焦產品開發端的製程相關技術，協助國內業者從 OEM 轉型為 ODM 的角色，展出項目包含模具加工、檢測、設計技術，以及積層製造設備、耗材、建模軟體、掃描與代客服務。模具開發能力是商品化的關鍵，業者推動軟體模擬創造數位分身並達到 T0 量產，大幅縮短產品上市時程，積極面對客製化及多樣化需求的考驗；3D 列印技術除了速度快及成本低的打樣優勢之外，在材料端創新不斷，技術與設備更往精緻化、穩定化及工業化的目標發展，未來應用商機將是潛力無窮。
AI 與 IoT 同樣也正在改變物流的作業模式，物流暨物聯網展與冷鏈科技展本屆展出亮點涵蓋箱式倉儲機器人、自主移動機器人、無人堆高機、四向穿梭車保管系統、自然冷媒制冷機組、智慧緩衝氣墊機、智慧型三溫層車廂、智慧運輸系統、冷熱智取櫃、三輪電動機車、智慧包裝設備、高速自動分揀機等，透過科技降低人力仰賴，並解決業者在倉儲空間及分揀效率上的痛點，進而減少固定成本。展覽期間舉辦「智慧物流論壇」，四天共舉辦 30 個場次，邀請智慧科技與數位轉型的代表人物，分享產業技術與經驗，議題從元宇宙、冷鏈科技、物流地產、物流科技到新零售等趨勢。
雷射展除了有光學、板金、五金等產業公協會及廠商共襄盛舉，更獲歐美日國際大廠連續支持，足見光製造技術在產業扮演關鍵角色。展期舉辦的論壇暨產品發表會，邀請市占領導品牌演講，內容涵蓋半導體雷射、國產雷射源、精密光學、汽車工業、Micro LED 及板金加工等範疇，展現光製造跨域應用的廣泛可能性。
兩年一度流體傳動展展出自動化設備高品質精密零組件，為企業產能打下穩固根基，也以「智能控制與綠色未來」爲主題推出論壇與技術研討會，邀請專家學者一同深入對談流體傳動、風力發電、淨零碳排等技術發展及未來商機展望。
主辦單位展昭公司表示，今年展覽集中各產業具密切關係的供應鏈，並兼顧專業交流活動，提供業界一站滿足、由上而下完整的採購思維與人際交流，飽覽創新技術與前瞻趨勢，精彩可期。目前已開放免費預登參觀，建議事先完成登記以利參觀。
本文章內容由「展昭國際」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。