柬埔寨拐賣台人已成複合式國安危機，外交部與警政署應對能力有限，國安局應主動擔起任務
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國安局等情報機構除了思考如何接觸柬埔寨方面、支援受困台人跟救援者之外，也應該透過相應的管道掌握加害者的身分背景，蒐集相關加害者的情報、動向提供給警調單位作為未來誘捕行動的準備。
日前筆者的文章〈官方外交途徑行不通，如何運用「情報力」來營救被誘騙拐賣到柬埔寨的台灣人？〉發表之後，民進黨立委林俊憲、賴品妤、伍麗華與無黨籍立委林昶佐和遭到誘騙的受害者「皮皮」於本月11日召開記者會，呼籲政府盡速成立專責小組救援到柬埔寨的台灣人。
在這場記者會中，透露出更多讓人不安的情況。除了印證那些遭到誘騙拐賣的受害者被凌虐、性侵甚至遇害的令人髮指的指控並非空穴來風之外，還有一個值得注意的警訊，那就是緬甸。目前數據顯示已經有34名台灣人被誘騙拐賣到緬甸北部的「詐騙園區」，根據NGO人士的說法「實際上我們知道，真實數據至少是10倍以上」。
民進黨立委伍麗華在臉書痛陳：「我得痛心的說，我雖然開過二次跨部會的協調，但是這一個月來，除了展開機場攔截勸說、列為重大刑事案件、協助家屬勾稽出境資料，就只能靠當地台商組織勉力協助，政府似乎還沒有能力營救任何一個孩子回來！」
從目前的情況看來，這場危機正在台灣輿論、社會快速發酵當中。
外交部與警政署在應對此一問題的能力有限
而在這場記者會中，也凸顯出一個問題，那就是外交部與警政署在應對此一問題的能力有限。與會的外交部亞太司長周民淦坦言駐胡志明市辦事處專案小組僅有五到六位成員，讓民進黨立委林俊憲質疑「怎麼可能用五人去救五千人」？在記者會後，林俊憲在臉書專頁進一步解釋：
雖然目前警政署已成立部內小組負責，但人力與資源明顯不足。光是上半年全台灣赴柬埔寨的人次就高達6000多人，遠低於經貿關係更密切的周邊國家，明顯有問題。而刑事局負責此類案件的國際刑事科卻只有38人、兼轄柬埔寨事務的胡志明代表處也只有五人負責此事，更別說他們還有原本的業務，數十名基層人員根本無暇顧及可能高達上千人的受害者。
外交部跟警政署在今日立委的記者會承認他們能力有限的情況之下，正如多位立委疾呼的那樣，行政院應盡速成立跨部會專責小組，有效統合各單位；並擴充相關人員以便充分對應台灣人被誘騙拐賣到柬埔寨、緬甸的迫切危機。而更為迫切的當前問題，則是如立委賴品妤所指出的「當務之急是要盡可能的將被困在海外的台人救援回國」。
國安局不應該是這場危機的局外人
筆者在前文曾指出，台灣人被誘騙拐賣到柬埔寨的問題牽涉到中國、台灣幫派勾結當地地方勢力、眾多國人在海外遭受危險、外交等複雜的因素，已經成為複合式國安危機，是國安方面必須正視的當前問題，光憑外交部跟警政署是無法有效應對。而國安方面如果拘泥在固有的思考框架，想從外交途徑跟一般執法手段處理這個問題，是不足以因應，更不用說解救正受困在柬埔寨、緬甸的台灣人。
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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