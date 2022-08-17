不幸買到海砂屋該怎麼辦？不動產律師教妳破解仲介話術與法律解決方法
我們想讓你知道的是
不少人會跟案例中的仲介一樣，誤解房子是否為海砂屋的標準，是以房子落成時的時間來看。但實務上，法院判斷應適用哪一個時期的海砂屋（新拌混凝土中最大水溶性氯離子）標準時，大多是以「買賣契約成立時間」，而非「建物落成時間」。
文：林明忠律師
在我被諮詢過的房屋買賣糾紛裡，民眾最常問的是「買到海沙屋該怎麼辦」。所謂的海砂屋，比較精確的名稱是「高氯離子含量建築物」。而海砂屋的標準，因為建築年份不同、買賣契約內容不同，有時連仲介都一知半解，而不小心給予錯誤資訊，反倒造成民眾困擾。
今天先跟大家分享一個買到海砂屋的血淚史，以及不幸買到海砂屋時法律上該如何解決。
一、案例：交屋後才發現竟買到海砂屋
A小姐去年買了一棟屋齡近30年的中古電梯大樓，購入價近新台幣3000萬元。沒想到交屋後，A小姐開始裝潢房子時，一拆開客廳和主臥室的裝潢天花板，竟然發現有一片片鋼筋外露。裝潢設計師見狀提醒A小姐，這很有可能是海砂屋特徵，建議A小姐進行海砂屋檢測。A小姐一聽，當然馬上請人進行海砂屋檢測。
檢測結果出爐後，檢測公司表示，建物水溶性氯離子含量高達0.58kg/m³，已超過目前的國家標準規定值（0.15kg/m³），於是A小姐氣沖沖地去找仲介，要仲介和賣方給個交代。
A小姐心想，我有檢測報告證明是海砂屋，賣方怎麼樣都賴不掉吧？
沒想到仲介看完檢測報告後，卻告訴A小姐：
「你的房子是民國80年時蓋的，當時政府沒設海砂屋的標準，所以你的房屋不能算是海砂屋啦！」
「而且，依據政府民國83年頒佈的海砂屋標準，要超過0.6kg/m³才能算是海砂屋，你的才0.58kg/m³沒有超過，所以不算是海砂屋。」
「你說的0.15kg/m³標準是104年制訂的，只適用於104年後蓋的房屋，你又不是新成屋，不能用這個標準。」
A小姐聽完仲介的說法覺得怪怪地，但又說不上哪裡怪，於是透過友人介紹來找我諮詢。她想知道仲介的說法是否正確？以及接下來該怎麼討回公道呢？
為此，我們必需先瞭解一下何謂「海砂屋」，海砂屋意思與海砂屋原因為何？
二、海砂屋是什麼？
所謂「海砂屋」，是在建造房屋時，直接取海砂、或沒有將混凝土內的鹽份去除，甚至是使用其他含鹽過高的砂石為混凝土建造的房屋。因混凝土中含有過量氯離子而導致混凝土強度失衡，如果再加上混凝土品質不良、施工不當等種種因素，隨著時間過去，牆面容易滲出白色壁癌、鋼筋損壞（腐蝕、膨脹、斷裂），使得鋼筋外的保護層混凝土大量剝落，而損害房屋結構、縮短房屋壽命，甚至是影響建築物耐震強度等居住安全。
回過頭來說，該如何辨別海砂屋呢？
事實上，縣市政府公開的海砂屋查詢系統內可以查到，房屋是否為海砂屋（高氯離子含量建築物）的資料。但更多的是隱藏在民間，未作過檢測、也沒有肉眼顯見特徵的海砂屋。
目前，普遍用來判斷房屋是否為海砂屋的標準，是以經濟部標準檢驗局的「新拌混凝土中最大水溶性氯離子」規定為準。這個含量規定經歷過二次修正，因此不同年代的海砂屋標準可能不一樣。
從上表來看，目前適用的規定是鋼筋混凝土的最大水溶性氯離子含量，須小於每立方公尺0.15公斤。
三、迷思：老公寓／老宅真的不能主張海砂屋？
不少人會跟案例中的仲介一樣，誤解房子是否為海砂屋的標準，是以房子落成時的時間來看。
但實務上，法院判斷應適用哪一個時期的海砂屋（新拌混凝土中最大水溶性氯離子）標準時，大多是以「買賣契約成立時間」，而非「建物落成時間」（可參考台灣高等法院108年度上易字第765號判決）。
回過頭來，以A小姐的案例來看，雖然她買的房子是民國80年時蓋的，但她跟買方的合約是民國110年1月才簽訂，依照上述法院見解，當然應該適用目前最新的氯離子含量標準（
這裡要注意的是，目前有不少房仲公司對於海砂屋的標準，依照建築落成日的不同，在買賣契約有特別約定。常見的約定如：
「本契約簽訂後，買賣雙方得合意委請公正客觀機構對本不動產標的進行氯離子含量檢測，賣方不得拒絕，檢測結果氯離子含量超過約定標準（如標的建築完成日在87年6月25日以前，約定標準為每立方公尺0.6公斤；建築完成日在87年6月25日以後、104年1月13日以前，約定標準為每立方公尺0.3公斤；建築完成日如為104年1月13日以後者，約定標準為每立方公尺0.15公斤），除買賣契約另有約定外，買方得主張減少價金或解除契約」
如果買賣契約有上述的約定，則認定是否為高氯離子建物（海砂屋）就要依照上述的特約辦理，但如果契約中沒有特別約定標準，原則上仍以買賣契約成立時的國家標準判斷。
四、買到海砂屋如何處理？
如果不幸已買到海砂屋，也別慌張！下列四步驟幫助你解決問題：
- 第1步：確認契約內對於海砂屋標準、處理方式有無特別約定？
如前所述，不少房仲公司的契約對海砂屋標準與處理方式有特別約定，原則上應該依照雙方約定處理。只有在例外狀況會使得雙方對於瑕疵認定或排除的約定無效，詳情可以參考我的〈房屋瑕疵擔保責任免除有效嗎？不動產專業律師報你知！〉以及〈遇到房屋交易糾紛時，該如何保障自身權益〉。
- 第2步：瞭解海砂屋如何修復補強，費用是多少？
海砂屋雖然是常見的房屋瑕疵種類，但隨著屋況不同，修復補強的方法與房屋壽命等問題也不太一樣。而海砂屋的修復補強費用，也會影響到後續如何跟賣方談判，或是若談判不成時、是否值得訴諸法院裁判（白話來說：就是上法院的CP值）等判斷，因此這一塊也是我常建議當事人應該先事先瞭解的範圍。
- 第3步：通知賣方／諮詢不動產專業律師
一般海砂屋的瑕疵，民眾通常會以主張民法359條的物之瑕疵擔保權利、訴求解除契約或減少價金為主，而物之瑕疵擔保權利有嚴格的權利時效主張要求，若逾期才通知賣方很可能就無法依此規定求償了。
關於瑕疵擔保的更多知識，可以參考我的〈買到漏水屋該怎麼辦？不動產律師傳授SOP〉，文章主題雖然是在講漏水屋，但對瑕疵擔保的時效主張仍舊適用。
事實上，海砂屋的判斷仰賴專業鑑定便可知一二，但海砂屋的訴訟並不容易，主張時有諸多攻防戰，例如賣方主張氯離子超標未必是海砂屋，或如何證明海砂屋與結構安全、耐震能力之關連？以及減少價金的鑑定方法、問題等，嚴格說起來並不容易，最好交由專業的不動產律師，依據個案狀況做更進一步的評估，才能給予具體的建議。
備註
[1]台灣高等法院108年度上易字第765號判決：「系爭房屋雖係於66年11月3日建築完成之鋼筋混凝土造建物（見原審㈡卷第27頁之建築物改良所有權狀），當時尚無有關混凝土中氯離子含量之國家標準，惟於100年間薛OO出售系爭房地予吳盛潭時，就此已訂有國家標準值，則吳OO所買受之系爭房屋是否具有混凝土氯離子含量過高之瑕疵，自應以系爭契約簽訂當時之國家標準值（即87年修訂之國家標準值）定之。薛OO辯稱系爭房屋建築完成時，尚無制訂混凝土氯離子含量之國家標準，伊可不負海砂屋瑕疵之擔保責任云云，並不可取。」。
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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