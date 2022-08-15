《華爾街日報》：中國赴美留學生減少超過50%，嚴重打擊美國各大學學費收入
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國際學生通常支付更高的州外學費，提供公立大學運作關鍵資金，而中國赴美學生減少，將打擊全國各地大小學院及大學學費收入。以內布拉斯加大學林肯分校為例，州內學生學費8000美元，國際學生卻須支付2萬5000美元，該校2022年中國學生入學人數下降了約66%，已嚴重影響學費收入。
《華爾街日報》報導，根據美國國務院數據，2022上半年美國向中國公民發放了3萬1055份F-1簽證，較2019年同期的6萬4261份減少超過50%。美國原是中國學生出國接受高等教育的首選，但報導認為，受中國旅行限制、美國反亞裔種族主義及中美政治局勢緊張等因素，該地位有所下降，並已打擊全美各地大學的收入。
《華爾街日報》報導說明，國際學生通常支付更高的州外學費，提供公立大學運作關鍵資金。根據國際教育協會（Institute of International Education）《門戶開放報告（Open Doors）》數據，在新冠疫情導致出國留學人數減少之前的2019年、2020年，中國公民約佔在美留學人數的三分之一，並貢獻了約600億美元的經濟價值。
但如今，中國赴美學生減少，已造成全國各地大小學院及大學學費收入減少，州立旗艦大學也深受影響。以內布拉斯加大學林肯分校為例，該校中國學生入學人數下降了約66%，嚴重影響學費收入，因為州內學生僅支付大約8000美元的學費，而州外學生、國際學生須支付2萬5000美元。
報導認為，疫情期間面對繁瑣的篩檢和強制隔離政策，出國留學成本太高，使學生傾向放棄赴美讀書。但報導也強調，疫情僅是其中一項因素，此現象是由多種因素共同導致；況且在疫情前，中國學生便漸漸將求學目光轉移至更好的國內或國際選擇，如英國、新加坡等地方。
報導也提到，美國槍支暴力和反亞裔種族主義的報導加劇的安全問題絕對是這一趨勢的主要原因，而中美之間的地緣政治局勢緊張也影響學生決定去哪裡學習。
2020年川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）的總統令禁止涉嫌與軍事相關實體有聯繫的中國研究生和研究人員進入美國，簽證限制造成不少申請遭到拒絕，即使是沒有明確軍事關係的人也受到牽連。雖然拜登政府在疫情過後的2021年5月恢復了對中國學生的簽證處理，但禁令仍被保留，並表示它僅針對來自中國大約1%的舊有學生和學者簽證申請。
對許多中國學生而言，禁令的實施給人武斷的印象，許多中國學生也表示，他們擔心自己成為下一個禁令的目標。
新聞來源
- Chinese Student Visas to the U.S. Tumble（The Wall Street Journal）
- 中國赴美留學人數較疫情前驟降（The Wall Street Journal）
延伸閱讀
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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