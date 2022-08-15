今日本土新增1萬5596例，死亡22例：本土首例BA.4，北部30多歲男和同住3家人皆確診
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今日新增之1例BA.4本土個案為北部30多歲男性，8月5日出現喉嚨輕微不適等症狀，8月9日自行快篩陽性，當日就醫採檢PCR陽性確診（Ct：16），同住家人3人同日採檢及快篩亦皆為陽性，目前均居家照護/隔離中。
中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1萬5792例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬5596例本土個案及196例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日確診數和上禮拜一相比差不多，但可以看到疫情已經降到一個谷底，之後可能會有回升情形，至於確切回升時間仍在觀察中。
指揮中心表示，今日新增之15,596例本土病例，為7310例男性、8,284例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為新北市3084例、桃園市1973例、臺中市1897例、臺北市1789例、高雄市1286例。
針對重症個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，有新增一名6歲男童，本身無慢性病史，五月底有接種過一劑疫苗，6月6日確診，8月4日陸續出現高燒、腹痛、腹瀉、紅眼、全身出疹、雙腿腫脹與腸胃道等情況。8月11日至門診就醫發現有結膜炎、喉嚨紅腫、草莓舌，醫師診斷疑似MIS-C，收住於一般病房住院，給予免疫球蛋白與類固醇等藥物治療，症狀改善目前仍住院中。
9月1日起，入境檢疫3+4、後4天自主防疫為「1人1室」
指揮中心今（15）日表示，為持續促進社會經濟發展及兼顧民眾生活需求，經綜合評估入境檢疫措施實施情形、國內疫情、防疫與醫療量能。自今（2022）年9月1日起，入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫，後4天自主防疫檢疫處所調整為「1人1室」，相關規定如下：
一、 檢疫天數及處所
- 3天居家檢疫：維持「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」。
- 4天自主防疫：
- 得以符合1人1室條件之自宅或親友住所進行自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，但不可入住一般旅宿。
- 由3天居家檢疫處所返回符合1人1室之處所進行自主防疫，無需向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。
二、入境旅客之檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之應遵守防疫規定均維持不變，違反相關規定者，依傳染病防治法第58條、第69條，處新臺幣1萬元以上15萬元以下罰鍰：
- 檢測措施：
- 病毒核酸（PCR）檢測：入境時（第0天），於機場／港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。
- 家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠人員提供2歲以上旅客2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。
- 自主防疫期間應遵守之防疫規定：
- 非必要不可外出。
- 需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。
- 外出全程佩戴口罩及保持社交距離。
- 商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。
- 上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。
- 避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。
- 商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。
- 非急迫性需求之醫療或檢查應延後。
本土首例BA.4：北部30多歲男和同住3家人皆確診
指揮中心公布今（15）日國內新增121例Omicron亞型變異株確定病例，分別為34例本土個案及87例境外移入。另外，2例本土個案均為今（2022）年8月8日公布之北部BA.5本土個案家庭接觸者，已分別於8月9日、12日記者會說明。
截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為76例、BA.5為 547例、BA.2.75為5例、另累計58例BA.5、1例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。
指揮中心說明，今日新增33例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，為16名男性、17名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部22例、中部8例、南部3例，確診日介於7月5日至8月8日，其中20人已初步疫調，共匡列相關接觸者78人，其中21人已檢驗陽性。
另外，今日新增之1例BA.4本土個案為北部30多歲男性，8月5日出現喉嚨輕微不適等症狀，8月9日自行快篩陽性，當日就醫採檢PCR陽性確診（Ct：16），同住家人3人同日採檢及快篩亦皆為陽性，目前均居家照護／隔離中。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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連續三年展出獲業界佳評肯定，亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展 8 月 24 日至 27 日盛大登場
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國內規模最大的「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」將於 8 月 24 日至 27 日在台北南港展覽館一、二館隆重登場，九大工業主題的專區展出與論壇活動組成歷屆之最的龐大陣容。
近年來，全球製造業者面臨供應鏈的多重挑戰。台灣因為良好的製造基礎，結合 AI、5G 等科技的導入，不斷往「亞洲高階製造中心」的目標邁進，搶占全球供應鏈的核心地位。國內規模最大的智慧製造展覽會「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」連續三年成功實體展出，獲得業界的高度評價與肯定。今年展會將於 8 月 24 日（三）至 27 日（六）在台北南港展覽館一、二館隆重登場，結合自動化、機器人、物流、冷鏈科技、模具、3D 列印、雷射、流體傳動及機械要素等九大工業主題，匯集 1200 多家參展廠商、使用超過 4000 個攤位，龐大陣容為歷屆之最。
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「服務型機器人專區」為另一亮點，上市公司與指標性 AMR 業者展出最新應用，專門應對遠端作業及無人化的新常態，可視爲後疫情時代崛起之新商機。除了自動化與機器人展之外，同期活動還有「2022 TAIROA 國際論壇」邀請友嘉集團總裁朱志洋、勤誠興業董事長陳美琪、中鼎集團永續長何麗嫺等，業界具有高敏銳度經營管理者，分享如何運用韌性供應鏈與綠色生產轉型，讓企業保有永續經營的關鍵競爭力。
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