國際資訊奧林匹亞競賽：台灣4選手奪2金2銀，與韓國並列第4

台灣學生日前前往印尼參加第34屆國際資訊奧林匹亞競賽，教育部國教署指出，4名代表參賽的學生在來自88個地區或國家的349名學生中，總計獲得2金2銀的佳績，國際排名與韓國並列第4。

國教署表示，2名金牌獲獎者分別是來自竹科實中的學生劉恩溢（個人排名第19名）及師大附中學生侯欣緯（個人排名第29名），2位銀牌獲獎者是來自建國中學的學生劉澈（個人排名第49名）及賴昭勳（個人排名第80名）。

就讀竹科實中雙語部的劉恩溢，在去（2021）年的資訊奧林匹亞競賽中就已奪得銀牌，一路協助他的竹科實中資訊室主任蔡明原表示，劉恩溢從國中開始就積極尋求資訊競賽的挑戰，並在高一時就進入奧林匹亞培訓營，雖然當年無緣出賽，但他在短時間內痛定思痛，隨後在高二進軍資奧。

蔡明原指出，劉恩溢過去一年跟著台大教授進行專題研討，將演算法運用於金融科技人工智慧，既有紮實的學術基礎、也與實務連結，在今（2022）年更是通過麻省理工學院的入學申請，劉恩溢期待自己未來能夠在學校研究資訊及更多相關領域。

另一名金牌選手侯欣緯從小就喜歡思考各種問題，他從上國中前就自學程式設計，在國中時開始接觸程式競賽，並夢想成為資奧國手。他在高一時就擔任學校培訓的講師，上高三後還和同學舉辦程式競賽讀書會，把比賽經驗和技巧傳授他人。

從小在家自學的劉澈國三時也曾經進入資奧培訓營卻落選，失敗的經驗讓他決心提高自己心理素質，讓表現更加穩定，最終在高一這年成為國手、獲得銀牌。建中學生賴昭勳小學時就在Scratch平台上自學程式語言，進入高中後參加校內資訊讀書會，熱衷於程式競賽教學，除了程式方面的才能外，其師也強調他在班上熱心於班務，並協助同學申請資訊相關學系。

國教署指出，本屆資奧受到疫情影響，採線上與實體並行的方式辦理，我國4名代表在台師大副校長李忠謀、副教授王弘倫的帶領下，於8月6號前往印尼參賽，最終4名選手全部獲獎。

為了獎勵學生的優異表現，教育部訂有《參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法》，獲獎學生能保送或推薦進入大學院校，金牌、銀牌學生則可獲得20萬元、10萬元獎學金。明年的資奧會在匈牙利舉行，國教署將持續培訓優秀學生參賽。以促進國際交流並爭取榮譽，也為國家培育更多國際資訊人才。

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核稿編輯：翁世航