國際資訊奧林匹亞競賽：台灣4選手奪2金2銀，與韓國並列第4
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本屆資奧受到疫情影響，採線上與實體並行的方式辦理，我國4名代表在台師大副校長李忠謀、副教授王弘倫的帶領下，於8月6號前往印尼參賽，最終4名選手全部獲獎。
台灣學生日前前往印尼參加第34屆國際資訊奧林匹亞競賽，教育部國教署指出，4名代表參賽的學生在來自88個地區或國家的349名學生中，總計獲得2金2銀的佳績，國際排名與韓國並列第4。
國教署表示，2名金牌獲獎者分別是來自竹科實中的學生劉恩溢（個人排名第19名）及師大附中學生侯欣緯（個人排名第29名），2位銀牌獲獎者是來自建國中學的學生劉澈（個人排名第49名）及賴昭勳（個人排名第80名）。
就讀竹科實中雙語部的劉恩溢，在去（2021）年的資訊奧林匹亞競賽中就已奪得銀牌，一路協助他的竹科實中資訊室主任蔡明原表示，劉恩溢從國中開始就積極尋求資訊競賽的挑戰，並在高一時就進入奧林匹亞培訓營，雖然當年無緣出賽，但他在短時間內痛定思痛，隨後在高二進軍資奧。
蔡明原指出，劉恩溢過去一年跟著台大教授進行專題研討，將演算法運用於金融科技人工智慧，既有紮實的學術基礎、也與實務連結，在今（2022）年更是通過麻省理工學院的入學申請，劉恩溢期待自己未來能夠在學校研究資訊及更多相關領域。
另一名金牌選手侯欣緯從小就喜歡思考各種問題，他從上國中前就自學程式設計，在國中時開始接觸程式競賽，並夢想成為資奧國手。他在高一時就擔任學校培訓的講師，上高三後還和同學舉辦程式競賽讀書會，把比賽經驗和技巧傳授他人。
從小在家自學的劉澈國三時也曾經進入資奧培訓營卻落選，失敗的經驗讓他決心提高自己心理素質，讓表現更加穩定，最終在高一這年成為國手、獲得銀牌。建中學生賴昭勳小學時就在Scratch平台上自學程式語言，進入高中後參加校內資訊讀書會，熱衷於程式競賽教學，除了程式方面的才能外，其師也強調他在班上熱心於班務，並協助同學申請資訊相關學系。
國教署指出，本屆資奧受到疫情影響，採線上與實體並行的方式辦理，我國4名代表在台師大副校長李忠謀、副教授王弘倫的帶領下，於8月6號前往印尼參賽，最終4名選手全部獲獎。
為了獎勵學生的優異表現，教育部訂有《參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法》，獲獎學生能保送或推薦進入大學院校，金牌、銀牌學生則可獲得20萬元、10萬元獎學金。明年的資奧會在匈牙利舉行，國教署將持續培訓優秀學生參賽。以促進國際交流並爭取榮譽，也為國家培育更多國際資訊人才。
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核稿編輯：翁世航
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。