2022/08/16,
社會

「會被騙的都是智障嗎？」柬埔寨拐賣主線之外，以偏概全的暴力支線正在上演

「會被騙的都是智障嗎？」柬埔寨拐賣主線之外，以偏概全的暴力支線正在上演
桃機執行關懷與攔阻勤務的航警局及刑事局員警勸說疑被求職詐騙的民眾勿前往柬埔寨。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

每當有「不是每天都看得到」的事情浮出檯面，便會形成小型的供給與需求。那麼問題就來了，這些人試圖從冰冷遭肢解的大體影片當中看到什麼？想要從中得到什麼？單純只是想要滿足好奇心嗎？還是僥倖冷笑「還好不是我」？

文：馮若陽

最近逾上千國人被詐騙前往柬埔寨從事詐騙、性奴隸、器官活摘的新聞，即便過了幾週仍鬧的沸沸揚揚，也不乏為了流量撰述聳動標題的貼文，甚至還出現了宣稱是「器官摘除室」的外流影片，實質上卻是俄羅斯特定場所的新聞連結。利用引人遐想空間，卻圖文不符的標題與內文，持續產出煽動網路使用者的內容。

留言區也不乏「卡」、「求私」詞彙，亦即若有人持續留言將會收到貼文更新的通知，也許運氣好會有人「私訊」真正的影片連結。每當有「不是每天都看得到」的事情浮出檯面，便會形成小型的供給與需求。

那麼問題就來了，這些人試圖從冰冷遭肢解的大體影片當中看到什麼？想要從中得到什麼？單純只是想要滿足好奇心嗎？還是僥倖冷笑「還好不是我」？

以偏概全的暴力持續上演

詐騙新聞被報導出來之後，出現的盡是叫囂與謾罵，落井下石般地譴責「會被騙的都是智障吧？」、「放棄思考了嗎？」、「達爾文發威了」。

確實，安穩生活在無形屏障中的多數人群體，是非常難突破屏障去想像另一個生活在常理以外的少數人群體，是因為什麼樣的原因才會耐不住數字的誘惑與文字的煽動，冒險離開自己的國家前往陌生地區，只求一個新的開始──這句話適用不僅於國人，也適用於來台的外籍移工。

若只是單純用任何片面的語言或者觀察數據，去強行概括另一個個體、群體的生活方式或者整體的命運，毫無疑問的是一種暴力。

簡言之，以偏概全。

這些人有的是過去因為在當地工作過，境遇不錯，卻因為疫情被迫返台，而現在因為疫情稍微穩定後，看到有新的就業機會而選擇回去工作，不料卻淪為詐騙集團的待宰羔羊。而更可怕的是，非法集團利用最危險的「人情」當作武器，迫使受害者再找尋其他的受害者，而這些受害者不乏當事人的親朋好友。

當然這只是眾多案件中的其中一個案例，也不能保證沒有單純因為受到龐大數字利誘的受害者存在。不過，當年輕人不再優先選擇在自己的國家打拼，而是冒險隻身前往陌生國家時，是否也可以進一步想像，是什麼迫使他們尋找另一個容身之處？

也許是經濟不景氣？也許是低靡的薪水永遠買不起房子？又或許是氣不過網友的調侃「那麼喜歡國外就去啊，一句話敢不敢啦」，厭倦了現在的環境？

他都說沒問題了，還能怎樣？

如果親朋好友沈迷於傷害身心的活動，又或者加入怎麼樣都看似超詭異的團體，我們又會怎麼做？社會上充斥著「既然本人都說好」、「這是本人的意願」當作藉口，實質淪為心理操控的機制。

意識到這件事情是可怕的，因為我們會對於陌生人犯蠢嚴以看待，評論出「怎麼會這麼愚蠢？」這樣的話語。但是這種事情發生在我們身邊周遭的親朋好友時，我們卻又會得出「哎呀，他覺得好就好」這樣的結論。

但這也是很弔詭的一件事情，「放棄去理解他人，保持距離就對了」演變成了我們尊重他人的優先準則，只因為那是最方便、最避嫌的溝通方式。

不去看、不去聽、不去想，因為不值得我的時間。

但是當陌生人因為犯蠢而遭遇不順，甚至丟了性命的時候，我們卻捨棄了奉為圭臬的「死者為大」的概念，第一時間竟然是先斬後奏、爭先恐後看到祂們的後續下場，只因為祂們生前是被貼上了「笨蛋」標籤的「少數群體」。

符合社會期待變成了優先考量

多數者的群體要鞏固自己相對穩定的同溫層，似乎無可避免地，最終便會導向對於少數者進行迫害。我並不是要強調「喔，所以暴力就是存在於人類的基因啊，你到底想表達什麼啦」的單一結論。

只是如今我們大多數人就已經生活在一個不允許我們失敗、沒有資格不幸的社會當中了，只能從少數的人生選項中做出選擇，在嘗試符合社會價值觀的期待，做個「有用的人」、「對社會有貢獻的人」的同時，卻還要被嘲諷「路是自己選的，你自己要負責」。

不成功，但也沒有成仁啊，反倒是成了網路笑柄。

這真的不該是當我們茶餘飯後、抱怨「人生就是這樣啊」時，用來譴責受害者的手段。既然我們都深知「如果今天死的是你兒子」這個道理了，或許也可以退一步思考「如果今天受害的是我朋友，是我兒子女兒，而我看到他們被網友罵智障」，心裡應該也不太好受吧？

「將心比心」需要持續不斷地練習

如同《我們與惡的距離》裡面學到的，要進一步阻止悲劇再度發生，首先該做的應該是嘗試瞭解行為背後的動機，加以建立預防措施，而非過度地仰賴社會輿論，建立更多的「道德綁架」或「情緒勒索」去進行譴責。

面對另一個生命的受傷或失去時，我的第一反應不是計算這些「少數人」造成了多少社會成本、浪費多少社會資源，而是同情到底是什麼原因導致了他們內心的某一弦崩斷，而做出在多數人眼裡看似違反常理的行為。可惜的是「評論家」可以侃侃而談台灣房價飆漲的原因，分析少子化與人口老化對於社會造成的衝擊，卻無法阻止年輕人離家背景，只求另一個棲身之地。

「將心比心」很難，真的太難了，即便古人早有體悟，至今人類已經發展到能夠用網路撐起一個文明的時代，仍還在練習。

延伸閱讀

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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2022/08/11,
影劇

【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了

【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
Photo Credit:漂流木制作

我們想讓你知道的是

「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。

「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。

由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？

雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴

《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。

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Photo Credit:漂流木制作

另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。

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Photo Credit:漂流木制作

無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇

不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。

導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。

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Photo Credit:漂流木制作

現實比電影更加風聲鶴唳

由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。

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Photo Credit:漂流木制作

「再也沒有人站起來為我說話了」

德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！

《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
購票資訊詳見官方網站


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