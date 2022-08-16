「會被騙的都是智障嗎？」柬埔寨拐賣主線之外，以偏概全的暴力支線正在上演

文：馮若陽

最近逾上千國人被詐騙前往柬埔寨從事詐騙、性奴隸、器官活摘的新聞，即便過了幾週仍鬧的沸沸揚揚，也不乏為了流量撰述聳動標題的貼文，甚至還出現了宣稱是「器官摘除室」的外流影片，實質上卻是俄羅斯特定場所的新聞連結。利用引人遐想空間，卻圖文不符的標題與內文，持續產出煽動網路使用者的內容。

留言區也不乏「卡」、「求私」詞彙，亦即若有人持續留言將會收到貼文更新的通知，也許運氣好會有人「私訊」真正的影片連結。每當有「不是每天都看得到」的事情浮出檯面，便會形成小型的供給與需求。

那麼問題就來了，這些人試圖從冰冷遭肢解的大體影片當中看到什麼？想要從中得到什麼？單純只是想要滿足好奇心嗎？還是僥倖冷笑「還好不是我」？

以偏概全的暴力持續上演

詐騙新聞被報導出來之後，出現的盡是叫囂與謾罵，落井下石般地譴責「會被騙的都是智障吧？」、「放棄思考了嗎？」、「達爾文發威了」。

確實，安穩生活在無形屏障中的多數人群體，是非常難突破屏障去想像另一個生活在常理以外的少數人群體，是因為什麼樣的原因才會耐不住數字的誘惑與文字的煽動，冒險離開自己的國家前往陌生地區，只求一個新的開始──這句話適用不僅於國人，也適用於來台的外籍移工。

若只是單純用任何片面的語言或者觀察數據，去強行概括另一個個體、群體的生活方式或者整體的命運，毫無疑問的是一種暴力。

簡言之，以偏概全。

這些人有的是過去因為在當地工作過，境遇不錯，卻因為疫情被迫返台，而現在因為疫情稍微穩定後，看到有新的就業機會而選擇回去工作，不料卻淪為詐騙集團的待宰羔羊。而更可怕的是，非法集團利用最危險的「人情」當作武器，迫使受害者再找尋其他的受害者，而這些受害者不乏當事人的親朋好友。

當然這只是眾多案件中的其中一個案例，也不能保證沒有單純因為受到龐大數字利誘的受害者存在。不過，當年輕人不再優先選擇在自己的國家打拼，而是冒險隻身前往陌生國家時，是否也可以進一步想像，是什麼迫使他們尋找另一個容身之處？

也許是經濟不景氣？也許是低靡的薪水永遠買不起房子？又或許是氣不過網友的調侃「那麼喜歡國外就去啊，一句話敢不敢啦」，厭倦了現在的環境？

他都說沒問題了，還能怎樣？

如果親朋好友沈迷於傷害身心的活動，又或者加入怎麼樣都看似超詭異的團體，我們又會怎麼做？社會上充斥著「既然本人都說好」、「這是本人的意願」當作藉口，實質淪為心理操控的機制。

意識到這件事情是可怕的，因為我們會對於陌生人犯蠢嚴以看待，評論出「怎麼會這麼愚蠢？」這樣的話語。但是這種事情發生在我們身邊周遭的親朋好友時，我們卻又會得出「哎呀，他覺得好就好」這樣的結論。

但這也是很弔詭的一件事情，「放棄去理解他人，保持距離就對了」演變成了我們尊重他人的優先準則，只因為那是最方便、最避嫌的溝通方式。

不去看、不去聽、不去想，因為不值得我的時間。

但是當陌生人因為犯蠢而遭遇不順，甚至丟了性命的時候，我們卻捨棄了奉為圭臬的「死者為大」的概念，第一時間竟然是先斬後奏、爭先恐後看到祂們的後續下場，只因為祂們生前是被貼上了「笨蛋」標籤的「少數群體」。

符合社會期待變成了優先考量

多數者的群體要鞏固自己相對穩定的同溫層，似乎無可避免地，最終便會導向對於少數者進行迫害。我並不是要強調「喔，所以暴力就是存在於人類的基因啊，你到底想表達什麼啦」的單一結論。

只是如今我們大多數人就已經生活在一個不允許我們失敗、沒有資格不幸的社會當中了，只能從少數的人生選項中做出選擇，在嘗試符合社會價值觀的期待，做個「有用的人」、「對社會有貢獻的人」的同時，卻還要被嘲諷「路是自己選的，你自己要負責」。

不成功，但也沒有成仁啊，反倒是成了網路笑柄。

這真的不該是當我們茶餘飯後、抱怨「人生就是這樣啊」時，用來譴責受害者的手段。既然我們都深知「如果今天死的是你兒子」這個道理了，或許也可以退一步思考「如果今天受害的是我朋友，是我兒子女兒，而我看到他們被網友罵智障」，心裡應該也不太好受吧？

「將心比心」需要持續不斷地練習

如同《我們與惡的距離》裡面學到的，要進一步阻止悲劇再度發生，首先該做的應該是嘗試瞭解行為背後的動機，加以建立預防措施，而非過度地仰賴社會輿論，建立更多的「道德綁架」或「情緒勒索」去進行譴責。

面對另一個生命的受傷或失去時，我的第一反應不是計算這些「少數人」造成了多少社會成本、浪費多少社會資源，而是同情到底是什麼原因導致了他們內心的某一弦崩斷，而做出在多數人眼裡看似違反常理的行為。可惜的是「評論家」可以侃侃而談台灣房價飆漲的原因，分析少子化與人口老化對於社會造成的衝擊，卻無法阻止年輕人離家背景，只求另一個棲身之地。

「將心比心」很難，真的太難了，即便古人早有體悟，至今人類已經發展到能夠用網路撐起一個文明的時代，仍還在練習。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航