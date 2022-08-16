「會被騙的都是智障嗎？」柬埔寨拐賣主線之外，以偏概全的暴力支線正在上演
我們想讓你知道的是
每當有「不是每天都看得到」的事情浮出檯面，便會形成小型的供給與需求。那麼問題就來了，這些人試圖從冰冷遭肢解的大體影片當中看到什麼？想要從中得到什麼？單純只是想要滿足好奇心嗎？還是僥倖冷笑「還好不是我」？
文：馮若陽
最近逾上千國人被詐騙前往柬埔寨從事詐騙、性奴隸、器官活摘的新聞，即便過了幾週仍鬧的沸沸揚揚，也不乏為了流量撰述聳動標題的貼文，甚至還出現了宣稱是「器官摘除室」的外流影片，實質上卻是俄羅斯特定場所的新聞連結。利用引人遐想空間，卻圖文不符的標題與內文，持續產出煽動網路使用者的內容。
留言區也不乏「卡」、「求私」詞彙，亦即若有人持續留言將會收到貼文更新的通知，也許運氣好會有人「私訊」真正的影片連結。每當有「不是每天都看得到」的事情浮出檯面，便會形成小型的供給與需求。
那麼問題就來了，這些人試圖從冰冷遭肢解的大體影片當中看到什麼？想要從中得到什麼？單純只是想要滿足好奇心嗎？還是僥倖冷笑「還好不是我」？
以偏概全的暴力持續上演
詐騙新聞被報導出來之後，出現的盡是叫囂與謾罵，落井下石般地譴責「會被騙的都是智障吧？」、「放棄思考了嗎？」、「達爾文發威了」。
確實，安穩生活在無形屏障中的多數人群體，是非常難突破屏障去想像另一個生活在常理以外的少數人群體，是因為什麼樣的原因才會耐不住數字的誘惑與文字的煽動，冒險離開自己的國家前往陌生地區，只求一個新的開始──這句話適用不僅於國人，也適用於來台的外籍移工。
若只是單純用任何片面的語言或者觀察數據，去強行概括另一個個體、群體的生活方式或者整體的命運，毫無疑問的是一種暴力。
簡言之，以偏概全。
這些人有的是過去因為在當地工作過，境遇不錯，卻因為疫情被迫返台，而現在因為疫情稍微穩定後，看到有新的就業機會而選擇回去工作，不料卻淪為詐騙集團的待宰羔羊。而更可怕的是，非法集團利用最危險的「人情」當作武器，迫使受害者再找尋其他的受害者，而這些受害者不乏當事人的親朋好友。
當然這只是眾多案件中的其中一個案例，也不能保證沒有單純因為受到龐大數字利誘的受害者存在。不過，當年輕人不再優先選擇在自己的國家打拼，而是冒險隻身前往陌生國家時，是否也可以進一步想像，是什麼迫使他們尋找另一個容身之處？
也許是經濟不景氣？也許是低靡的薪水永遠買不起房子？又或許是氣不過網友的調侃「那麼喜歡國外就去啊，一句話敢不敢啦」，厭倦了現在的環境？
他都說沒問題了，還能怎樣？
如果親朋好友沈迷於傷害身心的活動，又或者加入怎麼樣都看似超詭異的團體，我們又會怎麼做？社會上充斥著「既然本人都說好」、「這是本人的意願」當作藉口，實質淪為心理操控的機制。
意識到這件事情是可怕的，因為我們會對於陌生人犯蠢嚴以看待，評論出「怎麼會這麼愚蠢？」這樣的話語。但是這種事情發生在我們身邊周遭的親朋好友時，我們卻又會得出「哎呀，他覺得好就好」這樣的結論。
但這也是很弔詭的一件事情，「放棄去理解他人，保持距離就對了」演變成了我們尊重他人的優先準則，只因為那是最方便、最避嫌的溝通方式。
不去看、不去聽、不去想，因為不值得我的時間。
但是當陌生人因為犯蠢而遭遇不順，甚至丟了性命的時候，我們卻捨棄了奉為圭臬的「死者為大」的概念，第一時間竟然是先斬後奏、爭先恐後看到祂們的後續下場，只因為祂們生前是被貼上了「笨蛋」標籤的「少數群體」。
符合社會期待變成了優先考量
多數者的群體要鞏固自己相對穩定的同溫層，似乎無可避免地，最終便會導向對於少數者進行迫害。我並不是要強調「喔，所以暴力就是存在於人類的基因啊，你到底想表達什麼啦」的單一結論。
只是如今我們大多數人就已經生活在一個不允許我們失敗、沒有資格不幸的社會當中了，只能從少數的人生選項中做出選擇，在嘗試符合社會價值觀的期待，做個「有用的人」、「對社會有貢獻的人」的同時，卻還要被嘲諷「路是自己選的，你自己要負責」。
不成功，但也沒有成仁啊，反倒是成了網路笑柄。
這真的不該是當我們茶餘飯後、抱怨「人生就是這樣啊」時，用來譴責受害者的手段。既然我們都深知「如果今天死的是你兒子」這個道理了，或許也可以退一步思考「如果今天受害的是我朋友，是我兒子女兒，而我看到他們被網友罵智障」，心裡應該也不太好受吧？
「將心比心」需要持續不斷地練習
如同《我們與惡的距離》裡面學到的，要進一步阻止悲劇再度發生，首先該做的應該是嘗試瞭解行為背後的動機，加以建立預防措施，而非過度地仰賴社會輿論，建立更多的「道德綁架」或「情緒勒索」去進行譴責。
面對另一個生命的受傷或失去時，我的第一反應不是計算這些「少數人」造成了多少社會成本、浪費多少社會資源，而是同情到底是什麼原因導致了他們內心的某一弦崩斷，而做出在多數人眼裡看似違反常理的行為。可惜的是「評論家」可以侃侃而談台灣房價飆漲的原因，分析少子化與人口老化對於社會造成的衝擊，卻無法阻止年輕人離家背景，只求另一個棲身之地。
「將心比心」很難，真的太難了，即便古人早有體悟，至今人類已經發展到能夠用網路撐起一個文明的時代，仍還在練習。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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